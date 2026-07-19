साप्ताहिक राशिभविष्य : (१९ जुलै २०२६ ते २५ जुलै २०२६)

राजकीय व्यक्ती मदत करतीलमेष : सप्ताह मोठा आत्मविश्वास देणारा राहील. अर्थातच जीवनयात्रा यशस्वी करणाराच ठरणार आहे. तरुणांनी जीवनातील अपूर्व संधींचा लाभ अवश्य घ्यावाच. सप्ताहात थोरामोठ्यांचा अवश्य लाभ मिळेलच. अश्विनी नक्षत्राच्या व्यक्तींचे पूर्वसुकृत फळास येईल. विशिष्ट नवस फेडालच. ता. २१ चा दुर्गाष्टमीचा दिवस सुवार्तांतून सद्गदित करेल. तरुणांना विशिष्ट स्पर्धात्मक यश मिळेल. भरणी नक्षत्रास ता. २१ ते २३ हे दिवस धनवर्षाव करणारे. विशिष्ट आदरसत्कार प्रसन्न करतील. भावाबहिणींच्या मोठ्या चिंतेतून मोकळे व्हाल. कृत्तिका नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाचा शेवट शत्रुत्वाचे गांभीर्य कमी करेल. राजकीय व्यक्ती मदत करतील..नुकसानीतून बाहेर पडालवृषभ : राशीतील मंगळ कलागुणांतून प्रकाशात आणणाराच राहील. कृत्तिका नक्षत्राच्या व्यक्तीला परिस्थितीजन्य लाभ होतील. विशिष्ट गाठीभेटी, प्रवास यशस्वी होतील. वास्तुविषयक खरेदी-विक्रींतून लाभ होतील. सप्ताहाची सुरुवात अतिशय प्रवाही राहील. मित्रमंडळींकडून लाभ होतील. सप्ताहातील बुधाची विशिष्ट स्थिती मृग नक्षत्राच्या व्यक्तींना नुकसानीतून बाहेर काढणारी. बँकांचे सहकार्य लाभेल. सप्ताहात शुक्रभ्रमणाची स्थिती घरातील तरुणवर्गाचे भाग्योदय करेल. रोहिणी नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहातील ता. २४ चा शुक्रवार छप्पर फाडके मोठे लाभ देईल. नोकरीत मोठे शुभ संकेत मिळतील. वरिष्ठांचा कृपाशीर्वाद लाभेल. एकूणच सप्ताहाच्या शेवटाची शयनी एकादशी आपल्या राशीस धन्य करून सुखाने नामस्मरण करून देईल..आर्थिक कोंडी सुटेलमिथुन : सप्ताह एकूणच कृतार्थ करणारा ठरणार आहे. श्रद्धावंतांना मोठी प्रचिती मिळणार आहे. घरातील तरुणांचे प्रश्न निश्चितच मार्गी लागतील. तरुणांची विवाहप्रकरणे मार्गी लागतील. ‘रामकृष्णहरि’ मंत्र जपतच राहा. मृग नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाचा आरंभ व्यावसायिक आर्थिक कोंडी सोडवेल. सप्ताहाच्या आरंभी सरकारी कामांचे नियोजन कराच. आर्द्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताह नोकरीतील घडामोडींतून प्रसन्नच ठेवेल. मात्र सप्ताहात बेकायदेशीर व्यवहार टाळा. बाकी सप्ताह वैवाहिक जीवनातील भावस्पंदने छान ठेवेल. पती वा पत्नीचा नोकरीचा प्रश्न मार्गी लागेल. पुनर्वसु नक्षत्राच्या व्यक्तींना विशिष्ट कोर्टप्रकरणातून लाभ होतील. सप्ताहात चैनीवर खूप खर्च कराल. सप्ताहात कलाकारांचे मानसन्मान होतील. काहींचे त्यातून परदेशगमन होईल..नोकरीत बदलीतून लाभ होईलकर्क : सप्ताहाची सुरुवात मोठी धडाकेबाज होईल. पुनर्वसु आणि पुष्य नक्षत्रास जीवनयात्रा सफल झाल्याचा आनंद साजरा करता येईल. घरात कार्ये ठरतील. पुत्रपौत्रांचे विजयोत्सव साजरे कराल. पुष्य नक्षत्रास दैवी शक्ती प्राप्त होईल. सप्ताहाचा आरंभ आणि शेवट सुवार्तांच्या मोठ्या फ्लॅशन्यूज देणाराच. ता. २१ चा दुर्गाष्टमीचा दिवस आदरसत्कारांतून झगमगाट करेल. आई-वडिलांचे भाग्योदय होतील. नोकरीतील मानांकन वाढून बढतीचा मार्ग मोकळा होईल. आश्लेषा नक्षत्रास सप्ताहाचा शेवट एखादे अपयश धुऊन काढेल. त्यातून विठ्ठलाचे दर्शन घ्याल. कलाकारांचे नैराश्य जाईल. सरकारी अनुदानातून विशिष्ट लाभ होतील. नोकरीत बदलीतून लाभ..नैराश्याची छाया दूर होईलसिंह : सप्ताहातील एक भाग्यवान रास राहील. अर्थातच राशीतील शुक्रभ्रमणाचा ट्रॅक महत्त्वाच्या कामांतून अतिशय सुसंगत राहील. सप्ताहात घरातील मुलाबाळांचे प्रश्न मार्गी लागतील. मघा नक्षत्राच्या व्यक्तींची नैराश्याची छाया दूर होईल. थोरामोठ्यांच्या सहकार्यातून अडचणींवर मात कराल. पूर्वा नक्षत्राच्या व्यक्तींना आषाढी एकादशीचा सप्ताह सुवार्तांतून अतिशय भावुक करेल. सप्ताह स्वतंत्र व्यावसायिकांना मोठा मार्गस्थ करणाराच राहील. काहींना कर्जमंजुरीतून लाभ होतील. भावाबहिणींचे उत्कर्ष घरात आनंदोत्सव साजरा करतील. ता. २४ चा शुक्रवार व्यावसायिक उत्सवप्रदर्शने गाजवणाराच. थोरामोठ्यांच्या समवेत ऊठबस होईल. उत्तरा नक्षत्राच्या व्यक्तींना आषाढी एकादशीचा दिवस मोठा भावरम्य राहील. आदरसत्कार होतील..मोठ्या विजयोत्सवाचा कालखंडकन्या : सप्ताहात शुभग्रहांचा छान अंडरकरंट राहील. सप्ताह कलाकारांना मोठा वाव देणाराच राहील. ता. २० व २१ हे दिवस व्यावसायिक छान आर्थिक स्रोत ठेवतील. उत्तरा नक्षत्राच्या व्यक्तींना आषाढी सप्ताह शैक्षणिक चिंता घालवून धन्य करेल. हस्त नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताह नोकरीतील घडामोडींतून विशिष्ट भाग्यसंकेत देईल. सप्ताहात जुन्या गुंतवणुकीतून विशिष्ट लाभ होतील. ता. २१ चा दुर्गाष्टमीचा दिवस चित्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींना मोठ्या विजयोत्सवाचा राहील. विशिष्ट सरकारी बहुमान थक्क करतील. ता. २५ ची देवशयनी एकादशी जीवनसाधना सफल करणारीच. विवाहेच्छूंचे प्रश्न सुटतील. विवाहेच्छूंच्या भावरम्य गाठीभेटी होतील. व्यावसायिकांना सप्ताहाचा शेवट उत्सवप्रदर्शनांतून मोठा फलद्रूप होणारा..सरकारी पातळीवर सहकार्य मिळेलतूळ : सप्ताहात ग्रहांचे फिल्ड प्रामाणिक प्रयत्नांना यश देणारेच. सप्ताहातील शुभग्रहांची कनेक्टिव्हिटी मानवी सहकार्यातून उत्तम राहील. नोकरीतील पर्यावरण छानच राहील. सप्ताहात व्यावसायिकांचे विशिष्ट आडाखे यशस्वी होतील. सरकारी माध्यमे उत्तम साथ देतील. चित्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींना बुद्धिचातुर्यातून लाभ होतील. ता. २१ ची दुर्गाष्टमी मोठ्या अडचणींवर मात करणारीच ठरेल. स्वाती नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात दैवी प्रचिती मिळेल. थोरामोठ्यांच्या योग्य मार्गदर्शनातून लाभ होतील. एखादे नुकसान टळेल. ता. २१ ची दुर्गाष्टमी महत्त्वाच्या गाठीभेटी यशस्वी करणारी. सप्ताहाचा शेवट चैनी करमणुकीतून आनंद देईल. विशाखा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात विशिष्ट कोर्टप्रकरणांतून मार्ग निघून दिलासा मिळेल. विशिष्ट सरकारी वटहुकमातून लाभ होतील..नवपरिणितांची स्वप्ने पूर्ण होतीलवृश्चिक : सप्ताहात गुरुभ्रमणाची ताकद दिसूनच येईल. त्यातून भाग्यातील रवीचे पदार्पण शयनी एकादशीचा सप्ताह चांगलाच सार्थकी लावेल. काहींचे शैक्षणिक स्वप्न पूर्ण होईल. विशिष्ट ग्रासलेली ग्रहणे जातीलच. नोकरीतील एक छान पर्व सुरू होईल. विशाखा नक्षत्राच्या व्यक्तींना उत्तम प्रकाशात आणणाराच सप्ताह राहील. अनुराधा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात सतत धनलाभ होतच राहतील. नवपरिणितांची स्वप्ने पूर्ण होतील. ता. २३ ते ता. २५ हे दिवस प्रत्येक वन-डे जिंकून देणार आहेत. शत्रूंना धडा शिकवाल. नोकरीतील हितशत्रूंचा उपद्रव पूर्ण मावळेल. ज्येष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाचा शेवट रोजनिशीत मोठ्या यशाच्या नोंदी करेल. सप्ताहात मोठ्या समारंभांतून उपस्थिती राहील आणि मोठ्या फ्लॅशन्यूज द्याल. वैवाहिक जीवन समृद्ध आणि धनसंपन्न बनेल. मात्र सप्ताहात प्रवासात प्रकृती सांभाळा..जुन्या गुंतवणुकींतून लाभ होतीलधनु : सप्ताहातील चंद्रकला गुप्त रसद पुरवतील. मात्र सप्ताहात जुगार टाळा. व्यसनांवर काबू ठेवा. बाकी सप्ताहाचा आरंभ तरुणांना उत्तम मार्ग दाखवेलच. मूळ नक्षत्राच्या व्यक्तींना जुन्या गुंतवणुकींतून लाभ होतील. काहींना कर्जमंजुरीतून लाभ होतील. ता. २१ ची दुर्गाष्टमी व्यावसायिक संकटातून मुक्त करेल. पूर्वाषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींचे मार्केटिंग यशस्वी होईल. वास्तुविषयक व्यवहार अंतिम टप्पा गाठतील. सप्ताहाचा शेवट घरात विशिष्ट विजयोत्सव साजरा करणारा. आई-वडिलांची ग्रासलेली चिंता जाईल. नोकरीत वरिष्ठांवर छाप पाडाल..नोकरीत दिलासा मिळेलमकर : सप्ताह सबुरीनेच वाटचाल करण्याचा. विशिष्ट मोहजालात अडकू नका. बाकी सप्ताहात बुधाच्या वक्री स्थितीतून जुनाट शारीरिक व्याधीचा उद्भव होऊ शकतो. आहारविहारादि पथ्ये पाळाच. गर्भवतींनी दक्षता बाळगावी. बाकी सप्ताहातील ता. २० व २१ हे दिवस शुभग्रहांचा अंडरकरंट ठेवतीलच. उत्तराषाढा नक्षत्राच्या व्यक्ती त्याचा निश्चितच लाभ घेतील. व्यावसायिक यशस्वी होतील. श्रवण नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात नोकरीतील घडामोडींतून दिलासा मिळेलच. काहींना सरकारी माध्यमे साथ देतील. जुन्या ओळखी फलद्रूप होतील. धनिष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींना ता. २४ चा शुक्रवार घबाडसदृश आर्थिक लाभ देईल. पती वा पत्नीची चिंता जाईल..पोटाचे विकार सांभाळाचकुंभ : सप्ताहातील ग्रहमान शुक्र भ्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर शृंगार करणारेच राहील. तरुणांना वाव देणाराच सप्ताह राहील. मात्र संयमाने वागा. घरातील वादविवादातून गैरसमज टाळा. बाकी सप्ताहात शयनी एकादशीकडे झुकणाऱ्या चंद्रकला बुद्धिवंतांना वाव देणाऱ्याच. विशिष्ट शैक्षणिक अपयश धुऊन काढाल. सप्ताह शततारका नक्षत्राच्या व्यक्तींना ऊर्जासंपन्न करणाराच राहील. मात्र नियोजनबद्ध वाटचाल करा. सप्ताहात पोटाचे विकार सांभाळाच. धनिष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींनी प्रवासात सांभाळावे. अन्नसंसर्गापासून जपा. पूर्वा-भाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्तींना ता. २४ व २५ हे दिवस मोठे प्रसन्न राहतील. नोकरीतील सुंदर पर्व सुरू होईल. नोकरीत मोठे कर्तृत्व गाजवाल..स्वतंत्र व्यावसायिकांना मार्ग सापडेलमीन : गुरुभ्रमणाचा प्रभाव वाढवणाराच सप्ताह राहील. नोकरी-व्यावसायिक पार्श्वभूमीवर सप्ताह नवी दिशा देणाराच राहील. नोकरीत वरिष्ठांचा प्रतिसाद उत्तम राहील. पूर्वा-भाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्तींची नोकरीतील गुप्तचिंता जाईल. उत्तरा-भाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्तींनी सप्ताहात आर्थिक प्रलोभने सांभाळली पाहिजेत. बाकी सप्ताहात तरुणांच्या शैक्षणिक चिंता किंवा कोंडी निघून जाईल. स्वतंत्र व्यावसायिकांना सप्ताह छान मार्ग दाखवेल. जाहिरात माध्यमे यशस्वी होतील. विशिष्ट वादग्रस्त येणे येऊन धन्यता मिळेल. विशिष्ट पुत्रचिंतेचे ग्रहण जाईल. रेवती नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाचा आरंभ आणि शेवट वैवाहिक जीवनातील चिंता घालवेल आणि शयनी एकादशीला सुखनिद्रा घ्याल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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