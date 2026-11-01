साप्ताहिक राशिभविष्य : (०१ नोव्हेंबर २०२६ ते ०७ नोव्हेंबर २०२६)

वास्तुविषयक व्यवहार होतीलमेष : सप्ताहातील गुरुचे राश्यांतर अश्विनी नक्षत्राच्या व्यक्तींना चांगलेच शुभसंकेत देणारे राहील. तरुणांनी शिक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर त्याचा निश्चितच फायदा घ्यावा. फक्त आपल्या ध्येयावरच लक्ष ठेवावं. बाकी गृहस्थी माणसांना यंदाची दीपावलीची चाहूल आनंदमयच जाईल. ता. ३ आणि ४ हे दिवस वैवाहिक जीवनातून आनंद साजरा करणारेच ठरतील. व्यावसायिकांना सप्ताहाचा शेवट आर्थिक कोंडीतून सोडवेलच. भरणी नक्षत्राच्या व्यक्तींचे वास्तुविषयक व्यवहार होतील. सप्ताहाचा शेवट व्यावसायिक उत्सव प्रदर्शने यशस्वी करून देईल. कृत्तिका नक्षत्राच्या व्यक्तींना वसुलीतून लाभ..कर्जमुक्तीचा आनंद मिळेलवृषभ : सप्ताहात शुभ ग्रहांच्या राश्यांतरातून अतिशय अनुकूल परिस्थिती राहील. एखादे ग्रासलेलं हृदयशल्य निघूनच जाईल. एखादी ग्रासलेली पुत्रचिंता जाईल. तरुणांना एकूणच यंदाची दिवाळी कला, छंद माध्यमातून प्रकाशात आणणारी. मृग नक्षत्राच्या व्यक्तींना शिक्षण, नोकरी आणि विवाह या त्रिघटकांतून चिंतामुक्तच करणारे ग्रहमान. नोकरीच्या संधींचा वर्षाव राहील. रोहिणी नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात कर्जमुक्तीचा आनंद मिळेल. घरातील विशिष्ट वाद संपुष्टात येतील. सप्ताहाचा शेवट दीपावलीचे शुभसंकेतच देईल. कृत्तिका नक्षत्राच्या व्यक्तींना वादग्रस्त वसुलीतून लाभ..नोकरीत वातावरण चांगले राहीलमिथुन : सप्ताहातील दीपावलीची पूर्वसंध्या शुभ ग्रहांच्या राश्यांतरातून मोठा उत्तम प्रभाव टाकेल. विशिष्ट उपक्रम राबवाच. वक्री शुभ ग्रहांचा प्रभाव राहून जीवनात एक मोठा सकारात्मक दृष्टिकोन अंगीकारला जाईल. नोकरीतील पर्यावरण उत्तम राहील. ता. ५ ते ७ हे दिवस चढत्या क्रमाने दीपावलीचे शुभसंकेत देतील. मृग नक्षत्राच्या व्यक्तींना विशिष्ट सन्मानातून लाभ होईल. आर्द्रा आणि पुनर्वसु नक्षत्राच्या व्यक्तींना मोठे चौकार आणि षटकार मारता येतील आणि यंदाची दिवाळी झगमगाटातून साजरी कराल. सप्ताहाचा शेवट पती वा पत्नीच्या भाग्योदयाचाच..फटाक्यांपासून काळजी घ्याकर्क : सप्ताहातील शुभ ग्रहांची लॉबी विलक्षण फलदायी होणार आहे. सप्ताहात रेंगाळलेली महत्त्वाची कामे निश्चित मार्गी लागतील. ता. ३ आणि ४ हे दिवस जीवनात विशिष्ट शुभारंभ करतील. काहींचे वास्तुप्रवेश होतील. पुष्य नक्षत्राच्या व्यक्तींना यंदाची दीपावली थोरामोठ्यांच्या आशीर्वादातून सार्थकी लागेल. सप्ताहाचा शेवट कलाकार मंडळींचा झगमगाट करेल. पुनर्वसु नक्षत्राच्या व्यक्तींना व्यावसायिक लॉटरी लागेल. नोकरीत बढतीचे संकेत मिळतील. आईवडिलांचे भाग्योदय होतील. त्यांच्या आरोग्यविषयक चिंता जातील. आश्लेषा नक्षत्राच्या व्यक्तींनी दीपावलीत फटाक्यांपासून जपावेच लागेल. बाकी सप्ताहाचा शेवट शुभ ग्रहांच्या पूर्ण ताब्यात राहील..दुखापतींपासून सावध राहासिंह : सप्ताहातील दीपावलीच्या पार्श्वभूमीवर शुभ ग्रहांची उत्तम कनेक्टिव्हिटी राहील. मात्र सप्ताहात भाजण्या-कापण्याचे प्रसंग टाळा. सप्ताह तरुणांना जीवनात सुस्थिर करणारा. मघा नक्षत्राच्या व्यक्तींना राशीत आलेला गुरु तत्काळ फळ देणारा राहील. व्यावसायिकांना जाहिरात माध्यमातून उत्तम प्रतिसाद मिळेल. मोठा आर्थिक ओघ राहील. सप्ताहात नवपरिणितांचे प्रश्न सुटतील. सप्ताहाचा शेवट अर्थातच ता. ५ ते ७ हे दिवस मोठे चमत्कार घडवतील. पूर्वा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाचा शेवट वैयक्तिक छंद आणि उपक्रमांतून एक उंची गाठणारा ठरेल. उत्तरा नक्षत्राच्या व्यक्तींना व्यावसायिक मोठ्या वसुलीतून चमत्कार घडतील. मात्र सप्ताहात स्त्रीहट्ट पुरवा..आर्थिक उत्कर्ष होईलकन्या : सप्ताहातील दीपावलीच्या पार्श्वभूमीवर होणारे वक्री शुभ ग्रहांचे मार्गक्रमण दीपावलीचे शुभसंकेत देतील. यंदाच्या दीपावलीत घरातील भाव पर्यावरण अतिशय दैवी राहील. ता. ५ ते ७ हे दिवस व्यावसायिक तेजी ठेवतीलच. सप्ताहात व्यावसायिक वसुलीचा भर राहील. सप्ताहात नवपरिणितांची विशिष्ट खंत दूर होईल. उत्तरा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताह गुरुकृपेतून धन्य करेल. काहींची तीर्थाटने घडतील. हस्त नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहातील गुरुवार आणि शुक्रवार महत्त्वाच्या सरकारी कामांतून फलदायी होतील. चित्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाचा शेवट घरातील धक्कादायक सुवार्तांतून चकित करणारा. मोठा आर्थिक उत्कर्ष होईल..व्यवसायातील अडचणी संपतीलतूळ : सप्ताहातील राशींच्या एक्सचेंजमधून मोठा प्रभाव टाकणारी रास राहील. अनपेक्षित गाठीभेटींतून लाभ उठवाल. विशिष्ट नैतिक विजय संपादन कराल. चित्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात उत्तम नशिबाची साथ राहील. स्वाती नक्षत्राच्या व्यक्तींना ता. ४ चा बुधवार व्यावसायिक अडचणींवर मात करून मार्गस्थ करणारा. मात्र सप्ताहाच्या आरंभी खरेदीत फसू नका. प्रवासातील वेंधळेपणा सांभाळा. बाकी सप्ताहाची शनिवारची सांगता दीपावलीची उत्तम मुहूर्तमेढ करूनच देणारी. विशाखा नक्षत्राच्या व्यक्तींनी सप्ताहात सार्वजनिक जीवनातून क्रिया-प्रतिक्रिया सांभाळाव्यात..शुभ ग्रहांची मदत होईलवृश्चिक : सप्ताहात शुभ ग्रहांची गुप्त रसद पुरवली जाईलच. तरुणांना नुकतेच झालेले गुरुचे राश्यांतर उत्तम फलदायी होईल. परदेशस्थ तरुणांचे प्रश्न मार्गी लागतील. विशाखा नक्षत्राच्या व्यक्ती वैवाहिक जीवनातून छान आनंद साजरा करतील. काहींची उंची खरेदी होईल. नवपरिणितांना दैवी प्रचिती मिळेल. अनुराधा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाचा शेवट वैयक्तिक सुवार्तांतून आनंदोत्सवाचाच राहील. ता. ४ चा बुधवार वैयक्तिक गाठीभेटींतून चमत्कार घडवेल. विशिष्ट मुलाबाळांचे प्रश्न मार्गी लागतील. ज्येष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींना ता. ७ चा शनिवार पती पत्नीच्या मोठ्या उत्कर्षातून जीवनातील सप्तपदीच पूर्ण करेल..परदेशस्थ तरुणांना अनुकूल कालखंडधनु : सप्ताहात गुरु-शुक्राची राश्यांतरे मोठा प्रभाव टाकून जातील. मूळ नक्षत्राच्या व्यक्तींना व्यावसायिक प्राप्तीचा ओघ प्राप्त होईल. व्यावसायिक उत्सव-प्रदर्शने यशस्वी होतील. पती वा पत्नीचा विशिष्ट भाग्योदय दीपावलीत मोठा परिणाम साधेल. सप्ताहाचा शेवट अतिशय भावरम्य राहील. पूर्वाषाढा नक्षत्राच्या व्यक्ती उत्सव-समारंभातून लक्ष वेधून घेतील. नवपरिणितांचे नैराश्य सप्ताहाच्या शेवटी पूर्ण निघून जाईल. वास्तुयोग येतील. ता. ५ ते ता. ७ हे दिवस अतिशय भावरम्य राहतील. गुरुवारचा दिवस उत्तराषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींना मोठ्या आदर-सत्कारातून थक्क करेल. परदेशस्थ तरुणांना मार्गस्थ करणारा सप्ताहाचा शेवट..सरकारी मदत मिळेलमकर : सप्ताह वक्री शुक्रभ्रमणाच्या विशिष्ट स्थितीतून नोकरी-व्यावसायिक पर्यावरण छानच ठेवेल. उत्तराषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींना नवे नोकरीचे पर्याय चालून येतील किंवा नोकरीत बढतीचे संकेत मिळतील. सप्ताह वैवाहिक जीवनात विशिष्ट सुवार्तांतून मोठा आनंद साजरा करेल. श्रवण नक्षत्राच्या कलावंताचे उत्तम गुणप्रदर्शन होईल. सरकारी माध्यमातून व्यावसायिक मार्ग खुले होतील. आजचा रविवार महत्त्वाच्या गाठीभेटींतून चमत्कार घडवेल. प्रेमिकांचेही मार्ग खुले होतील. धनिष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात मोठी व्यावसायिक लॉटरी लागेल. मुलाबाळांच्या भाग्योदयातूनही यंदाची दिवाळी साजरी होईल. सप्ताह परदेशस्थ तरुणांना भाग्यसंकेत देणाराच..व्यवसायात वसुली होईलकुंभ : सप्ताहाची सुरुवात तरुणांना निश्चितच मार्ग दाखवेल. सप्ताहातील शुक्र भ्रमणाची विशिष्ट स्थिती जीवनातील मोठ्या संधी देणारी. धनिष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींना मोठे प्रसिद्धी योग येतील. वैवाहिक जीवनातील एक छान पर्व सुरू होईल. पती वा पत्नीच्या भाग्योदयातून थक्क व्हाल. शततारका नक्षत्राच्या व्यक्तींना ता. ४ व ५ हे दिवस सुवार्तांतून मोठ्या फ्लॅश न्यूज देतील. पुत्रोत्कर्ष होईल. परदेशस्थ मुलांच्या चिंता जातील. पूर्वा-भाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात प्रवासात काळजी घेणे जरुरीचे आहे. वृद्धांनी सांभाळावे. बाकी सप्ताहात शेवटी व्यावसायिक वसुलीतून शुक्रवारची धनत्रयोदशी साजरी करेल..कलाकारांना मोठी संधी लाभेलमीन : सप्ताहातील ग्रहमानात कोणताही अतिरेकी निर्णय टाळावाच. कोणाशीही स्पर्धा करू नका. बाकी सप्ताहातील शुभ ग्रहांचे होणारे योग सप्ताहाचा शेवट वैयक्तिक घटना पार्श्वभूमीवर अनुकूलच राहील. वक्री शुक्र भ्रमणातून सप्ताहाचा शेवट घरगुती पार्श्वभूमीवर प्रसन्नच राहील. पूर्वा-भाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्तींना जुन्या गुंतवणुकीतून साथ देतील. उत्तरा-भाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्तींना ता. ४ व ५ हे दिवस विशिष्ट व्यावसायिक प्रश्न सोडवतील. रेवती नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाचा शेवट पती वा पत्नीच्या भाग्योदयातून चकित करेल. विवाहेच्छूंना सप्ताहाचा शेवट गाठीभेटींतून मार्गस्थ करणारा. ओळखी मध्यस्थींतून चमत्कार घडतील. यंदाच्या दीपावलीत कलाकारांना मोठा वाव मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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