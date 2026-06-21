Horoscope | राशी भविष्य

साप्ताहिक राशिभविष्य : (२१ जून २०२६ ते २७ जून २०२६)

पंचमहाभूतांच्या ताब्यातील हा मनुष्य देह म्हणा किंवा या भौतिक जगात राहणारा, अर्थातच मन बाळगणारा मनुष्य प्राणी मन मानेल तसा व्यवहार करत किंवा वागत सृष्टी नियमांचा सतत भंग करत असतो.
weekly horoscope 21st june 2026 to 27th june 2026

weekly horoscope 21st june 2026 to 27th june 2026

Sakal
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मौल्यवान वस्तू सांभाळा.

मेष : सप्ताहातील ग्रहांचे फिल्ड घरगुती भाव पर्यावरण छान ठेवणार आहे. विशिष्ट कार्ये ठरतील. काहींचे नूतन वास्तू प्रवेश होतील. अश्विनी नक्षत्राच्या व्यक्तींना प्रगतीची नवी दालने उघडतील. सप्ताहाचा शेवट वैयक्तिक भव्य उत्सव प्रदर्शनांतून गाजणाराच. ता. २६ चा शुक्रवार शुभ ग्रहांच्या पॅकेजमधून परिणामकारक ठरेल. भरणी नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात विवाहयोग आहेत. सप्ताहात नोकरीतील नव्या जडणघडणीतून अनपेक्षित लाभ होतील. आजचा भानुसप्तमीचा रविवार छान गाठीभेटी करून देईल. कलाकार, खेळाडू मंडळींना सप्ताहाचा आरंभ सतत गुंतलेला ठेवेल. सप्ताहात मानसन्मानातून अर्थलाभ होतील. मात्र सप्ताहात भाजण्या-कापण्याचे प्रसंग अस्वस्थ करू शकतात. उत्सव समारंभातून मौल्यवान वस्तू सांभाळा.

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