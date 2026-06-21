साप्ताहिक राशिभविष्य : (२१ जून २०२६ ते २७ जून २०२६)

मौल्यवान वस्तू सांभाळा.मेष : सप्ताहातील ग्रहांचे फिल्ड घरगुती भाव पर्यावरण छान ठेवणार आहे. विशिष्ट कार्ये ठरतील. काहींचे नूतन वास्तू प्रवेश होतील. अश्विनी नक्षत्राच्या व्यक्तींना प्रगतीची नवी दालने उघडतील. सप्ताहाचा शेवट वैयक्तिक भव्य उत्सव प्रदर्शनांतून गाजणाराच. ता. २६ चा शुक्रवार शुभ ग्रहांच्या पॅकेजमधून परिणामकारक ठरेल. भरणी नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात विवाहयोग आहेत. सप्ताहात नोकरीतील नव्या जडणघडणीतून अनपेक्षित लाभ होतील. आजचा भानुसप्तमीचा रविवार छान गाठीभेटी करून देईल. कलाकार, खेळाडू मंडळींना सप्ताहाचा आरंभ सतत गुंतलेला ठेवेल. सप्ताहात मानसन्मानातून अर्थलाभ होतील. मात्र सप्ताहात भाजण्या-कापण्याचे प्रसंग अस्वस्थ करू शकतात. उत्सव समारंभातून मौल्यवान वस्तू सांभाळा..नैराश्य दूर होईलवृषभ : राशीतील मंगळ हर्षल सहयोग प्रवासातील बेरंग घडवू शकतो. सतत अवधान ठेवा. बाकी सप्ताहातील शुभ ग्रहांची लॉबी अतिशय अनुकूलच राहील. महत्त्वाच्या कामांचा पाठपुरावा कराच. आजचा रविवार सप्ताहाचे छान बजेटच ठरवेल. रोहिणी नक्षत्राच्या व्यक्तींना गाठीभेटी, मुलाखती किंवा विशिष्ट करारमदार इत्यादीतून सप्ताहाचा आरंभ आणि शेवट अतिशय सुसंगतच राहील. मृग नक्षत्राच्या व्यक्तींना ता. २६ व २७ हे दिवस शिक्षण, नोकरी व विवाह या त्रिघटकांतून चांगलेच क्लिक होतील, अर्थातच कनेक्टिव्हिटी साधून देतील. सतत ऑनलाइन रहा. अर्थातच आपला अँटेना रोखून ठेवाच. कृत्तिका नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाचा शेवट विशिष्ट घडामोडींतून नैराश्य घालविणारा..वास्तुविषयक व्यवहार मार्गी लागतीलमिथुन : सप्ताहातील बुध आणि शुक्र या ग्रहांची स्थिती, गाठीभेटी, अर्थातच जनसंपर्कातून प्रभाव टाकणारीच ठरणार आहे. विशिष्ट रेंगाळलेली महत्त्वाची कामे किंवा लांबलेली व्यावसायिक येणी वसूल होतील. आर्द्रा नक्षत्राच्या व्यक्ती मोठ्या सेलिब्रेटी होणार आहेत. मृग नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात व्यावसायिक लॉटरीचाच. सप्ताहात भावाबहिणींचे मोठे सोहळे साजरे होतील. पुनर्वसु नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात व्यावसायिक नव्या शुभारंभातून धन्यता लाभेल. वास्तुविषयक खरेदी-विक्रीचे व्यवहार मार्गी लागतील. मात्र सप्ताहात जुगारसदृश व्यवहार टाळा. अतिरेकी मित्रसंगत टाळा. प्रवासात धावपळ टाळा. सप्ताहात गर्भवतींनी पथ्ये पाळावीत. अन्नपाण्यातील संसर्ग टाळावा. बाकी नवपरिणितांना सप्ताहातील गुरुवार आणि शुक्रवार हे शुभवार प्रेमाश्रुंनी भिजवूनच टाकतील..राजकारणापासून दूर राहाकर्क : सप्ताहातील आजचा रविवार सप्ताहाचे सुंदर बजेटच घोषित करेल. पुनर्वसु नक्षत्राच्या व्यक्तींना अचानक धनलाभांची परंपरा चकितच करेल. काहींना जुन्या गुंतवणुकीतून लॉटरी लागेल. पुष्य नक्षत्राच्या व्यक्तींना मोठे परिस्थितीजन्य लाभ चकित करतील. सप्ताहात विशिष्ट नैतिक विजय संपादन करणार आहात. मात्र सप्ताहात नोकरीतील राजकारणात पडू नका. वागण्या बोलण्यातून संयम ठेवा. वरिष्ठांशी गैरसमज टाळा. बाकी सप्ताहातील ता. २४ ते २६ जून हे दिवस चढत्याक्रमाने छान फलद्रूप होतील. आश्लेषा नक्षत्राच्या व्यक्ती वैवाहिक जीवनात मोठा आनंद साजरा करतील. सप्ताहातील गुरुवार घरात तरुणांची कार्ये ठरवेल. मात्र सप्ताहात गर्भवतींनी पथ्ये पाळावीत. प्रवासात काळजी घ्यावी. द्वाड लहान मुलांकडे लक्ष ठेवावे..चिंतामुक्त कालखंड ठरेलसिंह : सप्ताहातील ग्रहमान छान प्रवासयोग आणेल. आजचा रविवार महत्त्वाच्या गाठीभेटी यशस्वी करेल. विशिष्ट व्यावसायिक उत्सव प्रदर्शने प्रभाव टाकतील. मात्र मघा नक्षत्राच्या व्यक्तींनी सप्ताहात दुखापती सांभाळाव्या. वाहनांवरील अतिरेक टाळा. बाकी सप्ताहात एखादी ग्रासलेली पुत्रचिंता जाईल. परदेशस्थ मुलांचे प्रश्न सुटतील. पूर्वा नक्षत्रास आजचा रविवार सुवार्तांची परंपरा ठेवेल. चैनी करमणुकीवर मोठा खर्च कराल. मित्र सहकार्यातून विशिष्ट महत्त्वाची कामे मार्गी लागतील. सप्ताहातील गुरुवार, शुक्रवार हे शुभवार मोठे विलक्षण फलदायी होतील. उत्तरा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात नोकरीच्या विलक्षण संधी येतील. परदेशस्थ तरुणांचे नैराश्य जाईल. पती वा पत्नीची एखादी ग्रासलेली चिंता जाईल..संशयास्पद आर्थिक व्यवहार टाळाकन्या : सप्ताहातील शुभ ग्रहांची मार्गक्रमणा छान राहीलच. महत्त्वाच्या कामांचे नियोजन कराच. सप्ताहात व्यावसायिक आर्थिक ओघ छान राहील. स्वतंत्र व्यावसायिकांना उत्तम फलदायी होणारा सप्ताह. नव्या व्यावसायिक वास्तुप्रवेशांतून आनंद घ्याल. उत्तरा नक्षत्राच्या व्यक्तींना मोठे परिस्थितीजन्य लाभ होतील. नोकरीतून परदेशगमनाच्या संधी चकित करतील. हस्त नक्षत्राच्या व्यक्तींना बँकांच्या सहकार्यातून ऐनवेळी मोठे लाभ होतील. घरगुती कार्यातील अडचणी जातील. मात्र सप्ताहात संशयास्पद आर्थिक व्यावहार टाळाच. चित्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताह शुभ ग्रहांच्या लॉबीतील सतत छान मार्ग दाखवेल. अर्थार्जनाचे नवे मार्ग उपलब्ध होतील. तरुणांना हा सप्ताह अतिशय साथच देईल. नोकरीत बढतीचा मार्ग मोकळा होईल. गर्भवतींच्या ग्रासलेल्या चिंता जातील..सरकारी कामे मार्गी लागतीलतूळ : सप्ताहात तरुणांच्या प्रामाणिक प्रयत्नांना यशच देणारा सप्ताह राहील. सतत सुवार्ताच देत राहाल. आजचा भानुसप्तमीचा रविवार महत्त्वाच्या गाठीभेटीतून भाग्य उलगडवून देणारा. ता. २४ ते २६ हे दिवस नोकरी-व्यावसायिक उलाढालींमधून मोठे लाभ देणारे. मात्र सप्ताहात जुगारसदृश व्यवहार टाळा. खरेदी-विक्रीतील संमोहने टाळा. चित्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींना विशिष्ट सामाजिक उपक्रमांतून यश प्रसिद्धी मिळेल. मात्र सप्ताहात उष्णताजन्य विकार सांभाळावेत. काहींना ज्वरपीडा होऊ शकते. प्रवासात संसर्गापासून दक्षता घ्यावी. स्वाती नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात नोकरीच्या संधींचा वर्षावच होईल. योग्य तो लाभ घ्यावाच. सप्ताहात व्यावसायिक वास्तूचे स्वप्न साकारेल. विशाखा नक्षत्राच्या व्यक्तींचा शुक्रवारचा दिवस मोठ्या सुवार्तांची पार्श्वभूमी ठेवेल. एखादे नुकसानीचे भय टळेल. महत्त्वाची सरकारी कामे पार पडतील..तरुणांना मार्ग सापडेलवृश्चिक : सप्ताहात शुभ ग्रहांची छान कनेक्टिव्हिटी राहील. त्याचा होतकरू तरुणांनी अवश्य लाभ घ्यावा. मात्र सप्ताहात मूर्खांशी संपर्क टाळा. विचित्र वादात पडू नये. बाकी आजचा रविवार छान मुहूर्तमेढ करून देईल. विशिष्ट कौतुक समारंभ होतील. व्यावसायिक बुद्धिकौशल्य लाभ करून देईल. एखादा कायदेशीर प्रश्न सुटेल. सप्ताहाचा आरंभ आणि शेवट मोठा गोडच राहील. सप्ताहात चैनी-करमणुकींवर खर्च कराल. ता. २५ व २६ हे दिवस होतकरू तरुणांना मोठे मार्ग दाखवतीलच. सकारात्मक पाऊल टाका. अनुराधा नक्षत्राच्या व्यक्तींना नोकरीचा लाभ होईल. आजचा रविवार प्रेमिकांच्या हृद्य गाठीभेटी घडवेल. तयारीत राहाच. ता. २४ चा बुधवार मोठ्या सहली करमणुकींतून आनंद देईल. काहींना कर्जमंजुरीतून आनंद होईल. ज्येष्ठा नक्षत्र सप्ताहाच्या शेवट वैवाहिक जीवनात आनंदोत्सव साजरा करेल. प्रयत्नांचा आनंद लुटाल..नोकरीतील ताण जाईलधनु : सप्ताहातील ग्रहांचे फिल्ड शुभग्रहांचे असले, तरी सप्ताह मानसिक, शारीरिक आणि व्यावहारिक पथ्ये किंवा आचारसंहिता पाळण्याचाच राहील. सप्ताहातील आजचा रविवार भानुसप्तमीच्या पार्श्वभूमीवर मूळ नक्षत्राच्या व्यक्तींना वैयक्तिक महत्त्वाच्या गाठीभेटीतून सुखसंवाद साधेल. काहींना आर्थिक मदतीचे आश्वासन मिळेल. विशिष्ट गुप्तचिंतेच्या झळा कमी होतील. सप्ताहातील ता. २४ ते २६ हे दिवस चंद्राशी होणाऱ्या शुभग्रहांच्या योगातून उत्तम फलद्रूपही होतील. नोकरीतील अस्वास्थ्य किंवा कामाचा ताण निघून जाईल. पूर्वाषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींना विशिष्ट व्यावसायिक येणे येऊन धन्यता मिळेल. भावाबहिणींचे ग्रासलेले प्रश्न सुटतील. एकादशीचा गुरुवार घरात प्रसन्न राहील. देवदर्शनांतून प्रचिती येईल. उत्तराषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींना आजचा रविवार विशिष्ट आगतस्वागतातून प्रसन्न ठेवेल. विशिष्ट भेटवस्तूंचा लाभ होईल..वरिष्ठांची मर्जी लाभेलमकर : सप्ताहातील आपल्या राशी व्यक्तींची वाटचाल उत्तमच राहील. व्यावसायिक, आर्थिक ओघ वाढेल. ता. २४ ते २६ हे दिवस शुभग्रहांच्या आणि चंद्रकलांच्या अमृतवर्षावाचेच राहतील. मोठ्या करारमदार, गाठीभेटी आणि नोकरीच्या मुलाखतीतून प्रसन्न राहाल. श्रवण नक्षत्राची व्यक्ती बाहेरच्या जगाशी छान कनेक्टिव्हिटी ठेवून राहील. जाल तेथे लक्ष वेधून घ्याल. उत्सव समारंभातून झगमगाट कराल. उत्तराषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींना शुक्रवार वैयक्तिक सुवार्तांतून जगाला फ्लॅश न्यूज देईल. सप्ताहात प्रेमिकांनी एकमेकांच्या संपर्कात राहावेच. धनिष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाचा शेवट जीवनातील मोठी बहार आणेल. जीवनातील सौंदर्यवादी दृष्टिकोन वाढीस लागणार आहे. नोकरीत वरिष्ठांच्या मर्जीत जाऊन बसाल..वृद्धांशी वाद-विवाद टाळावेतकुंभ : सप्ताहातील ग्रहमान जरा हाय व्होल्टेजचे राहील. शारीरिक आणि मानसिक पथ्ये पाळाच. प्रिय व्यक्तींशी गैरसमज टाळा. बाकी सप्ताहाचा शेवट शुभ ग्रह योगांच्या माध्यमांतून स्पंदने सोडीलच. ती खेचूनच घ्यावी लागतील. सप्ताहात नोकरीतील क्रिया-प्रतिक्रिया सांभाळा. घरातील वृद्धांशी वाद टाळा. शततारका नक्षत्राच्या व्यक्तींना जुनाट व्याधींच्या पार्श्वभूमीवर त्रास होऊ शकतो. प्रवासात काळजी घ्या. ता. २३ चा मंगळवार चोरी किंवा नुकसानीतूनही अस्वस्थ ठेवू शकतो. सप्ताहाचा शेवट धनिष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींना विशिष्ट विचित्र गाठीभेटींतून अस्वस्थ करू शकतो. एकूणच सप्ताहात शत्रुत्वाच्या पार्श्वभूमीवर जपलंच पाहिजे. पूर्वा-भाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाचा शेवट खर्चाचे प्रसंग आणेल..दुखापतींपासून काळजी घ्यामीन : सप्ताहात नैसर्गिक परिस्थितीतून मोठे लाभ होतील. तरुणांना प्रसन्न ठेवणारा सप्ताह राहील. नोकरदारांना सप्ताह चांगलेच स्थैर्य देणारा. सप्ताहात घरात मंगलकार्ये ठरतील. सप्ताहातील गुरुवार आणि शुक्रवार हे शुभवार तरुणांचे मार्ग मोकळे करणारेच. शिक्षण, नोकरी आणि विवाह या त्रिघटकांतून उत्तम कनेक्टिव्हिटी साधणारे दिवसच राहतील. मात्र पूर्वा-भाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्तींनी हातापायाच्या दुखापती जपाव्या. उत्तरा-भाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात मोठे मानसन्मान घडतील. सप्ताहाची सुरुवात विशिष्ट कायदेशीर प्रश्न सोडवेल. काहींचे वास्तुप्रवेश होतील. रेवती नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाचा शेवट महत्त्वाच्या कामांतून वेगवानच राहील. नोकरीतील हितशत्रूंचा प्रभाव निघून जाईल. पती वा पत्नीचा उत्कर्ष होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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