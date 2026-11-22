शुभग्रहांच्या प्रभावक्षेत्राची साथमेष - सप्ताहात ग्रहांचे फिल्ड अपवादात्मकच मोठे लाभ देईल. मात्र शेअर बाजारात जुगार टाळा. सप्ताहात पौर्णिमेचे प्रभावक्षेत्र शुभग्रहांच्या प्रभावक्षेत्रात तरुणांना उत्तम साथ देईल. अश्विनी नक्षत्रास ता. २५ व २६ हे दिवस शिक्षण, नोकरी आणि विवाह या घटकांतून अनुकूल राहतील. नव्या ओळखी फलद्रुप होतील. आजचा रविवार सप्ताहाच्या घरात आनंदोत्सवाचा. भरणी नक्षत्रास सप्ताहात पती वा पत्नीच्या नोकरीचा प्रश्न सोडवून निश्चिंत करणारा. कृत्तिका नक्षत्रास सप्ताहात जुनाट व्याधींचा प्रादुर्भाव जाणवून देऊ शकतो. प्रवासात पथ्ये पाळा..खरेदी-विक्रीचे व्यवहार मार्गी लागतीलवृषभ - सप्ताहातील एकंदरीतच ग्रहमान सुरक्षाव्यवस्था बळकट करून वाटचाल करण्याचे. घरातील वृद्धांची काळजी घ्या. ता. २४ व २५ हे दिवस प्रवासात दक्षता घेण्याचेच. पैशाचे पाकीट सांभाळा. कृत्तिका नक्षत्रव्यक्तींनी अधिक दक्षता बाळगावी. बाकी सप्ताहात विशिष्ट रेंगाळलेले खरेदी-विक्रीचे व्यवहार मार्गी लागतील. रोहिणी नक्षत्रास सप्ताहाचा शेवट घरात विशिष्ट आनंदोत्सव साजरा करेल. विशिष्ट ग्रासलेली पुत्रचिंता जाईल. भावाबहिणींचे प्रश्न सुटतील. मृग नक्षत्रास एकूणच व्यावसायिक वसुलीतून मुक्त करणारी. ता. २८चा शनिवार व्यावसायिक करारमदारांतून धन्य करेल. कामगारप्रश्न सुटतील..गाठीभेटींतून चमत्कार घडतीलमिथुन - सप्ताहात शुभग्रहांची लॉबी प्रचंड प्रभावी राहील. नोकरी-व्यावसायिक घडामोडी पथ्यकारक होतील. विशिष्ट उत्सव-प्रदर्शने यशस्वी होतील. सप्ताहाचा आरंभ आणि शेवट एकूणच दीपावलीची सांगता उत्तम करेल. आर्द्रा नक्षत्र मोठे परिस्थितीजन्य लाभ उठवेलच. घरातील तरुणांना उत्तम मार्ग दाखवाल. उद्याचा सोमवार दैवी प्रचिती दाखवेल. गाठीभेटींतून चमत्कार घडतील. प्रेमिकांना शनिवारचा दिवस मोठे सुखसंवाद घडवेल. पुनर्वसू नक्षत्रास आजचा रविवारचा सूर्योदय मोठे भाग्यसंकेत देईल. विशिष्ट मानसन्मानातून थक्क व्हाल. नवपरिणितांचे भाग्योदय होतील. विशिष्ट ग्रासलेली चिंता जाईल..नावीन्यपूर्ण फळे मिळतीलकर्क - सप्ताहात व्यावहारिक जगतात आपल्या शेअरचा भाव चांगलाच वाढणार आहे. सतत आगतस्वागतात झगमगाट साजरा कराल. सप्ताहात परदेशस्थ तरुणांचे प्रश्न मार्गी लागतील. सप्ताहाचा आरंभ आणि शेवट सहकुटुंब विशेष प्रसंगांतून आनंदात साजरा कराल. सप्ताह कलावंतांना अतिशय नावीन्यपूर्ण फळे देईल. त्रिपुरी पौर्णिमेचे प्रभावक्षेत्र दैवी स्पंदने सोडणारेच राहील. पुनर्वसू नक्षत्रास घरातील प्रिय व्यक्तींच्या भाग्योदयातून पौर्णिमा चंद्रोदय करील. पुष्य नक्षत्रास सप्ताहाचा आरंभ नोकरीत आपल्या कर्तृत्वातून मोठा प्रभाव टाकेल. सप्ताहात पती वा पत्नीची आरोग्यचिंता जाईल. आश्लेषा नक्षत्रास आजच्या रविवारचा सूर्योदय विशिष्ट सुवार्तांतून धन्य करेल. सहकुटुंब आनंद साजरा कराल..वाद टाळावेतसिंह - सप्ताहातील शुभग्रहांची छान कनेक्टिव्हिटी राहील. आजचा रविवार याचीच प्रचिती जाईल. उद्याचा सोमवार नोकरी-व्यावसायिक पार्श्वभूमीवर मोठे भाग्यसंकेत देईल. मघा नक्षत्राची व्यावसायिक आर्थिक कोंडी जाईल. मात्र सप्ताहात मूर्खांशी संवाद टाळा. व्यसनी मित्रांची संगत नकोच. बाकी ता. २४ व २५ या दिवसांतील चंद्रबळ शुभग्रहांची स्पंदने खेचूनच घेईल. परदेशस्थ तरुणांचे भाग्योदय होतील. पूर्वा नक्षत्रास ता. २७ व २८ हे दिवस मोठा विजय संपादन करून देणारे. उद्याचा सोमवार व्यावसायिक वसुलीचा. मात्र सप्ताहात एकूणच आपल्या राशिव्यक्तींनी घरातील वृद्धांशी वाद टाळावेत. भावाबहिणींशी गैरसमज टाळावेत..नोकरीत बढतीचे संकेतकन्या - सप्ताहातील ग्रहमान पौर्णिमेच्या प्रभावात शुभग्रहांकडून छान रसद पुरवेलच. स्वतंत्र व्यावसायिकांना पौर्णिमेचा सप्ताह गतिमानच राहील. नवे व्यावसायिक उत्तम संबंध जोडले जातील. सप्ताहाचा शेवट विशिष्ट सुवार्तांतून प्रसन्न ठेवेल. पती वा पत्नीला उत्तम नोकरीचा लाभ मिळेल. उत्तरा नक्षत्रास सप्ताहात ओळखी-मध्यस्थीतून मोठे साथ देणारे ग्रहमान राहील. पौर्णिमेचे प्रभावक्षेत्र व्यावसायिक आर्थिक कोंडी घालवेल. हस्त नक्षत्रास सप्ताहात नोकरीत बढतीचे संकेत मिळतील. काहींची पगारवाढ होईल. चित्रा नक्षत्रव्यक्तींना सप्ताहाचा आरंभ आणि शेवट विशिष्ट महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करेल. बाकी एकूणच आपल्या राशीने सप्ताहात हातापायाच्या दुखापतींपासून सावध राहावे..नोकरीत गैरसमज टाळावेततूळ - सप्ताहातील पौर्णिमेच्या प्रभावातील ग्रहमान शुभग्रहांची रसद सुरूच ठेवेल. मात्र सप्ताहात वैवाहिक जीवनातील भावपर्यावरण सांभाळा. कोणताही हट्ट टाळा. नोकरीत गैरसमज टाळावेत. बाकी सप्ताहात व्यावसायिक आर्थिक ओघ राहील. सप्ताहाचा आरंभ आणि शेवट राशीतील शुक्राच्या आगमनाचा प्रभाव जाणवून देईल. चित्रा नक्षत्रास आजचा रविवारचा सूर्योदय याचीच विशिष्ट प्रचिती देईल. स्वाती नक्षत्राच्या उमलत्या तरुणाईला सप्ताहाचा शेवट मोठा आत्मविश्वास देऊन जाईल. नोकरीत स्थैर्य लाभेल. विशाखा नक्षत्रास सप्ताहात विशिष्ट कर्जाचा ससेमिरा संपून आर्थिक प्राप्तीचा मार्ग दिसेल..व्यावसायिक गाठीभेटी फलदायीवृश्चिक - सप्ताहातील पौर्णिमेचे प्रभावक्षेत्र संमिश्र स्वरूपात बोलेल. पौर्णिमेच्या प्रभावक्षेत्रात वादविवाद टाळा. हितशत्रूंशी हुज्जती नकोतच. व्यसनांचा प्रादुर्भाव टाळा. स्त्रीवर्गाची भावस्पंदने जपा. बाकी सप्ताहात स्वतंत्र व्यावसायिकांना शुभग्रहांची रसद पुरवलीच जाईल. विशाखा नक्षत्राची वादग्रस्त वसुली होईल. सप्ताहात गर्भवती महिलांनी सावधानता बाळगावी. अनुराधा नक्षत्रास सप्ताहात जुगारसदृश व्यवहारात फटका बसू शकतो. सप्ताहात पौर्णिमेचे प्रभावक्षेत्र चैनी-करमणुकीवर खर्च करणारे. ज्येष्ठा नक्षत्रास सप्ताहाचा आरंभ आणि शेवट व्यावसायिक महत्त्वाच्या गाठीभेटींतून साध्य करून देणारा..बुद्धिचातुर्यातून लाभधनू - सप्ताहाचा आरंभ चंद्रबळातून पौर्णिमेकडे झुकणारा आहे. आजचा रविवारचा सूर्योदय सप्ताहाचा उत्तम ट्रॅक पकडून देईल. मूळ नक्षत्रास महत्त्वाचे संदेश देत मार्गस्थ करणारीच सप्ताहाची सुरुवात राहील. उद्याचा सोमवार व्यावसायिक महत्त्वाचे करारमदार करून देईल. पूर्वाषाढा नक्षत्रास सप्ताहाचा आरंभ आणि शेवट सर्व बाबतीत गतिमान असाच राहील. नोकरीत उत्तम स्थैर्य प्राप्त होईल. व्यावसायिक गुंतवणुकी यशस्वी होतील. मात्र सप्ताहात कोर्टविषयक प्रश्न जपून हाताळा. सामोपचाराने प्रश्न सोडवा. ता. २७ व २८ हे दिवस आपल्या राशीस बुद्धिचातुर्यातून लाभ घडवून देतील. मात्र पौर्णिमेजवळ प्रवासात चोरी-नुकसानीपासून सावध राहा..शुक्रभ्रमणाचा प्रभाव कार्यभाग साधेलमकर - पौर्णिमेचा सप्ताह वादविवादात सांभाळण्याचाच. भावाबहिणींचे विशिष्ट नाजूक प्रश्न गांभीर्य निर्माण करून शकतात. बाकी सप्ताहात शुक्रभ्रमणाचा प्रभाव सप्ताहाच्या आरंभी आणि शेवटी उत्तम कार्यभाग साधेल. नोकरीत प्रशंसेस पात्र व्हाल. सप्ताह परदेशस्थ तरुणांना मार्ग दाखवेल. उत्तराषाढा नक्षत्रव्यक्ती विशिष्ट संधींची लाभ उठवतीलच. श्रवण नक्षत्रास पौर्णिमा जुन्या गुंतवणुकींतून फलदायी होणारी. पौर्णिमेजवळ व्यावसायिक उत्सवप्रदर्शने गाजतील. पौर्णिमेजवळ विवाहेच्छूंना उत्तम विवाहस्थळे येतील. धनिष्ठा नक्षत्रास आजचा रविवार सूर्योदयी मोठ्या सुवार्तांतून धन्य करेल. ता. २५ची रात्र मोठ्या चैनी-करमणुकीची राहील..व्यावसायिकाची स्वप्ने पूर्णत्वासकुंभ - सप्ताहात पौर्णिमेच्या प्रभावात शुभग्रहांची लॉबी प्रभावीपणे कार्य करेल. सप्ताहाची सुरुवात याचीच जाणीव करून देईल. मात्र सप्ताहात पौर्णिमेजवळ यंत्रे, वाहने जपून हाताळा. सप्ताहात एखादी भातृचिंता सतावू शकते. बाकी सप्ताहाचा आरंभ आणि शेवट स्वतंत्र व्यावसायिकाची स्वप्ने पूर्ण करेल. कलावंतांना सप्ताहाचा शेवट मानसन्मानातून थक्क करणारा. सप्ताहात शततारका नक्षत्रास उच्चशिक्षणाचे दरवाजे खुले होतील. काहींना पौर्णिमा परदेशगमनाची. पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्रव्यक्ती सप्ताहात विशिष्ट घरगुती जबाबदारीतून मुक्त होतील. आजचा रविवार घरात आनंदोत्सवाचाच राहील. पती वा पत्नीविषयक विशिष्ट ग्रासलेली चिंता जाईल..आर्थिक कोंडी दूरमीन - सप्ताह मानसिक संतुलन राखण्याचाच. शेजाऱ्यापाजाऱ्यांशी वाद नकोतच. व्यावसायिक कायदेकानूंचे पालन करा. सार्वजनिक उत्सव-समारंभात बेरंग होऊ शकतात. नवजातकांना पौर्णिमेजवळ संसर्गापासून जपलेच पाहिजे. उत्तराभाद्रपदा नक्षत्रव्यक्तींनी सर्वच बाबतीत अवधान ठेवावे. बाकी सप्ताहाचा आरंभ आणि शेवट घरात सुवार्तांची पार्श्वभूमी ठेवेल. काहींची व्यावसायिक वसुलीतून आर्थिक कोंडी जाईल. नोकरीतील विशिष्ट अस्वस्थता जाईल. रेवती नक्षत्रास आजचा रविवारचा सूर्योदय पती वा पत्नीविषयक विशिष्ट भाग्यसंकेतातून थक्क करेल. सप्ताहाचा शेवट प्रियजनांच्या आकस्मित भेटींतून आनंद देणारा. पुत्रोत्कर्षातून सहकुटुंब मौजमजा कराल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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