साप्ताहिक राशिभविष्य : (२४ मे २०२६ ते ३० मे २०२६)

यशाने शत्रूंना जरब बसेलमेष : राशीतील मंगळभ्रमण होतकरू तरुणांना जीवनात खऱ्या अर्थाने मार्गस्थ करणारे. अश्विनी नक्षत्राच्या तरुणांनी आपली ऑनलाइन कनेक्टिव्हिटी सतत ठेवावी. शिक्षण, नोकरी आणि विवाह या त्रिघटकांतून प्युअर सिक्वेन्स लागतील. ता. २७ च्या कमला एकादशीचा बुधवार जीवनकमळ फुलवणाराच ठरेल. सप्ताहाचा शेवट एकूणच आपल्या राशीस छान सुखनिद्रा देईल. भरणी नक्षत्राच्या व्यक्ती सप्ताहात अतिशय अनुभवसंपन्न होणार आहे. घरातील वडीलधाऱ्या मंडळींना अतिशय प्रसन्न ठेवणार आहात. ता. २९ चा शुक्रवार अनेक माध्यमातून आपणास जगापुढे सादर करून देणारा ठरेल. विवाहविषयक गाठीभेटींतूनही प्रभाव टाकाल. कृत्तिका नक्षत्राच्या व्यक्तींना शत्रू घाबरतील. अर्थातच त्यांच्या विशिष्ट यशाने शत्रूंना जरब बसेल. सप्ताहात वैवाहिक जीवनात मोठ्या आदराने संबोधले जाईल..व्यावसायिक येणी वसूल होईलवृषभ : राशीतील बुध आणि शुक्रभ्रमण विशिष्ट भूमिका निभावतील. काहींना जाहिरात माध्यमातून लाभ होतील. विशिष्ट व्यावसायिक येणी वसूल कराल. सप्ताहाची सुरवात घरात प्रिय व्यक्तींच्या सुवार्तांतून धक्का देईल. मात्र सप्ताहात कृत्तिका नक्षत्रव्यक्तींनी आईवडिलांची काळजी घ्यावी. सप्ताहात विशिष्ट सार्वजनिक घटकगोष्टींतून क्रिया, प्रतिक्रिया सांभाळाव्या. रोहिणी नक्षत्रास ता. २६ व ता. २७ मे २६ हे दिवस वैयक्तिक मोठ्या यशाच्या फ्लॅशन्यूज देतील. तरुणांना ओळखी मध्यस्थींतून किंवा मित्र सहकार्यातून मोठे लाभ होतील. मृग नक्षत्रव्यक्तींना ता. २७ ची एकादशी विशिष्ट नवस पूर्ण करेल. कलाकारांचे एक छान पर्व सुरू होईल. गर्भवतींचे स्वप्न पूर्ण होईल. नोकरीत पगारवाढीचे संकेत मिळतील..बदलीचे संकट टळेलमिथुन : सप्ताहात विशिष्ट परिस्थितीजन्य लाभ होतीलच. काहींचे बदलीचे संकट टळेल. पती व पत्नीचा विशिष्ट भाग्योदय विक्रम साजरा करेल. आर्द्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात नव्या व्यावसायिक पर्यायातून भाग्यसंकेत मिळतील. सप्ताहातील ता. २७ ते २८ हे दिवस आपल्या राशीस उत्तम रंगसंगती ठेवतील. पुनर्वसू नक्षत्राच्या व्यक्ती नोकरीविषयक मुलाखतींतून उत्तम प्रभाव टाकतील. ता. २९ चा शुक्रवार एकूणच आपल्या राशीस मोठा भावरम्य राहील. जीवनातील श्रद्धा बळकट करणारेच ग्रहमान आहे. नोकरीतील विशिष्ट कर्तृत्व मोठा चर्चेचा विषय करणार आहात. सप्ताहात विशिष्ट वास्तुविषयक खरेदीविक्रीचे व्यवहार मार्गी लागतील. काहींना सरकारी माध्यमातून लाभ होतील. मात्र सप्ताहात विसरभोळेपणापासून सावध राहा. गप्पागोष्टींतून अवधान ठेवा..नवे करारमदार फलदायी ठरतीलकर्क : सप्ताहातील ग्रहमान अपवादात्मक घटना, पार्श्वभूमीतून नुकसान करून शकते. सप्ताहात द्वाड मित्रांशी संगत टाळाच. खरेदीत फसू नका. बाकी सप्ताह स्वतंत्र व्यावसायिकांना साथ देणाराच राहील. काहींचे नवे करारमदार फलदायी ठरतील. पुष्य नक्षत्राच्या व्यक्तींना ता. २७ व २८ हे दिवस मोठी भाग्यबीजे पेरतील. घरातील उमलत्या तरुणाईचे भाग्य खुलेल. आजचा रविवार घरात पाहुण्यांची वर्दळ ठेवेल. मोठी चैन चंगळ आणि मौजमजा कराल. आश्लेषा नक्षत्रास ता. २७ चा. एकादशीचा दिवस दैवी चमत्कार घडवेल. आदरसत्कारातून थक्क व्हाल. एखादी ग्रासलेली पुत्रचिंता जाईल. पती वा पत्नीची आरोग्यचिंता जाईल. काहींची एखादी वास्तुचिंता जाईल. मात्र सप्ताहात मध्यस्थीचे व्यवहार टाळा. स्त्रीवर्गाचा मान राखा. थट्टामस्करी वा गैरसमज टाळा. तिन्हीसांजसमयी भांडणे किंवा वाद टाळा. प्रवासात लहान मुलांकडे लक्ष द्या..जनसंपर्कातून लाभ होतीलसिंह : सप्ताहाची सुरवातच मोठी शुभलक्षणी राहील. सतत सुवार्ता कानावर पडतील. सप्ताह स्वतंत्र व्यावसायिकांना छान गतिमान राहील. काहींना नव्या सरकारी धोरणातून लाभ होतील. सप्ताहात ता. २७ ते २८ हे दिवस अतिशय गतिमान आणि सुसंगत राहतील. पूर्वा नक्षत्राच्या व्यक्तींना मोठा फास्ट ट्रॅक राहील. नोकरी व्यावसायिक बाबतीत म्हणाल तसे होईल. जनसंपर्कातून मोठे लाभ होतील. मघा नक्षत्राच्या व्यक्तींनी सप्ताहात वाहनावरील मस्ती टाळावी. मित्रांशी थट्टामस्करी टाळा. सप्ताहात भाऊबंदकीविषयक वाद टाळा. बाकी सप्ताहात उत्तरा नक्षत्रास कला, छंद वा विशिष्ट संशोधनात्मक उपक्रमातून मोठा स्वर गवसेल. काहींना सामाजिक स्तरावरून विशिष्ट सन्माननीय पदाचा लाभ घडेल. काहींना पुत्रोत्कर्षातून जीवनातील मनोकामना पूर्णच होतील. ता. २७ च्या एकादशीचा मुहूर्त साधाल..वास्तुखरेदीचा प्रश्न सुटेलकन्या : सप्ताहात शुभग्रहांची लॉबी प्रचंड क्रियाशील राहील. सप्ताहातील ता. २६ ते २८ हे दिवस आपल्या प्रामाणिक प्रयत्नांना यश देणारेच ठरणार आहेत. उत्तरा नक्षत्राच्या व्यक्तींना विशिष्ट अपयश धुऊन काढता येईल. मात्र सप्ताहात आरोग्यविषयक पथ्ये पाळा. उष्माघातापासून सावध राहाच. नैसर्गिक घटना परिस्थितीचे भान ठेवाच. बाकी सप्ताह नोकरीत उत्साहवर्धक राहील. हस्त नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात नोकरीतील घडामोडींतून मनासारखे बदल होतील. सप्ताहात एकूणच आर्थिक कोंडीतून मुक्त व्हाल. काहींना कर्जमंजुरीतून वास्तुखरेदीचा प्रश्न सुटेल. सप्ताहात ऐन उन्हाळ्यातही वैवाहिक जीवनात गारवा अनुभवाल. चित्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात सतत आपला अधिकार गाजवता येईल. ता. २७ ची बुधवारची एकादशी आपले जीवनकमळ छान फुलवेल. सप्ताहाचा शेवट मोठ्या मौजमजेतून साजरा केला जाईल..जुन्या गुंतवणुकीतून मोठे लाभ होतीलतूळ : सप्ताहातील भाग्यातील गुरुशुक्राची वाटचाल सप्ताहात उत्तम भूमिका निभावणार आहे. काही अपूर्व संधी निश्चितच चालून येतील. नकारात्मक विचार किंवा नैराश्याची छाया टाळा. चित्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींनी मौनात राहून आपला कार्यभाग साधावाच. ता. २७ ते २९ हे दिवस बुद्धिकौशल्यातूनच लाभ देतील. स्वाती नक्षत्राच्या व्यक्तींना नक्षत्रलोकांतून साथ मिळेल. विशिष्ट ध्येयाकडे उत्तम वाटचाल होईल. काहींना गुरुवार विजयोत्सवाचा किंवा मोठ्या साक्षात्काराचा. व्यावसायिकांना सप्ताहात उत्सव वा प्रदर्शनांतून मोठे लाभ होतील. मोठी उद्घानटने होतील. विशाखा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात नोकरीत उत्तम फलदायी होणारा सप्ताह राहील. नोकरीतील मानांकन वाढेल. काहींना जुन्या गुंतवणुकीतून मोठे लाभ होतील. तरुणांच्या नोकरीच्या मुलाखती अंतिम टप्प्यात येतील. सप्ताहात विशिष्ट कायदेशीर गुंता सुटेल..मुलाखतींमध्ये यश लाभेलवृश्चिक : सप्ताहातील ग्रहमान सार्वजनिक जीवनातून पथ्ये पाळण्याचेच. विशिष्ट भातृचिंता सतावू शकते. बाकी सप्ताहात स्वतंत्र व्यावसायिकांना मोठा साथ देणारा सप्ताह. ता. २६ व २७ हे दिवस गाठीभेटी, करारमदार आणि विशिष्ट खरेदीविक्रीतून मोठे सुसंगत राहतील. महत्त्वाच्या कामांचे नियोजन करावे. अनुराधा नक्षत्राच्या व्यक्तींना विशिष्ट मुलाखतींतून यश मिळेल. मात्र सप्ताहात व्यावसायिक कामगारवर्गाशी जपून बोलाचाली करावी. घरातील यंत्रे उपकरणे जपून हाताळावी. विशाखा नक्षत्रव्यक्तींनी शनिवारी प्रवासात वस्तू सांभाळाव्यात. बाकी ज्येष्ठा नक्षत्राच्या वृद्धांनी दुखापतींपासून सांभाळावे. घरातील तरुणांशी वाद टाळा. गर्भवतींनी पथ्ये पाळावीत..भाजण्या-कापण्यापासून सावध राहाधनु : सप्ताहात शुक्रभ्रमणाचे पॅकेज उत्तम प्रभाव टाकेल. ता. २७ ते २९ हे दिवस घरात सुवार्तांचा अंमल ठेवतील. मूळ नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात जुगारसदृश व्यवहारातून नुकसान होऊ शकते. सप्ताहात सार्वजनिक जीवनातून आचारसंहिता पाळाच. सप्ताहात भाजण्या- कापण्यापासून सावध राहाच. बाकी सप्ताहातील शुक्रभ्रमणाची कनेक्टिव्हिटी वैवाहिक जीवनातील भावपर्यावरण ऐन उष्माघातातूनही अबाधित राखेल. पूर्वाषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींना शुभग्रहांच्या माध्यमातून फलद्रूप होणारा सप्ताह राहील. शुक्रवार विवाहेच्छूंच्या सुंदर गाठीभेटींचा किंवा ऑनलाईन कनेक्टिव्हिटीचा. उत्तराषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताह एकूणच गुरुभ्रमणाचे पॅकेज राबवेल. श्रद्धावंतांची सतत मनासारखी कामे होतील. ता. २७ च्या एकादशीचा एक उत्तम शुभमुहूर्त राहील. व्यावसायिकांची मोठी भाग्यबीजे पेरली जातील..वरिष्ठांकडून मदत मिळेल.मकर : सप्ताहात विवेकनिष्ठच वाटचाल करावी लागेल. सप्ताहात कोणताही जुगार टाळाच. सप्ताहात होतकरू तरुणांना उत्तम नोकरीच्या संधी येतील. तयारीत राहाच. आळस झटका. न्यूनगंड टाळा. श्रवण नक्षत्राच्या व्यक्ती मोठ्या सुवार्तांतून अर्थातच मोठ्या भाग्योदयातून चर्चेत राहतील. ता. २७ ची एकादशी श्रद्धावंतांचे मोठे भाग्योदय करेल. काहींना उत्तम भांडवल पुरवठा होईल. थोरामोठ्यांच्या ओळखी फलद्रूप होतील. खोळंबलेले वास्तूविषयक व्यवहार मार्गी लागतील. उत्तराषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींचे परदेशातील नोकरीविषयक प्रश्न सुटतील. धनिष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींना ता. २९ चा शुक्रवार विशिष्ट मानसिक ग्रहणातून किंवा चिंतेतून मुक्त करणारा. वैवाहिक जीवनातून आनंद साजरा कराल. नोकरीतील शत्रुत्व मावळेल. वरिष्ठांकडून विशिष्ट अनुमोदन मिळेल..व्यावसायिक तेजी राहीलचकुंभ : सप्ताहात शुभग्रहांची लॉबीच उत्तम कार्यरत राहील. तरुणांनी सतत ऑनलाइन राहाच. कनेक्टिव्हिटी साधत राहावीच. फालतू गोष्टी मनावर न घेता वाटचाल करावीच. ता. २७ ते २९ हे दिवस जीवनातील ध्येयाकडे उत्तम वाटचाल करवतीलच. शततारका नक्षत्रास काहीही न बोलता आपला कार्यभाग साधता येईल. मूर्खांशी संवाद टाळाच. वैवाहिक जीवनातील भावपर्यावरण सांभाळा. बाकी सप्ताहात व्यावसायिक तेजी राहीलच. काहींची उत्तम वसुली होईल. विशिष्ट कर्जविषयक प्रश्न मार्गी लागतील. काहींना मित्रसहकार्यातून लाभ होतील. धनिष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाचा आरंभ आणि शेवट आरोग्यविषयक पथ्ये पाळण्याचा. पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्तींना गुरुभ्रमणाचे पॅकेज पूर्णपणे लाभ देईल. विशिष्ट महत्त्वाकांक्षा पूर्ण होतील. उच्च शिक्षणातील अडथळे जातील. कॅम्पसमधून नोकरीचा लाभ मिळून उत्साह वाढेल..आर्थिक संकट टळेलमीन : गुरुभ्रमणाचे पॅकेज उत्तम परिणाम साधणारच आहे. सप्ताहाची सप्तपदी नवपरिणितांना उत्तमच साथ देईल. पती वा पत्नीच्या सुवार्ता धन्य करतील. काहींना मातृत्वाची चाहुल लागेल. उत्तराभाद्रपदा नक्षत्रास परदेशी संधी मिळतील. ता. २६ आणि २७ हे दिवस एकूणच जीवनातील विशिष्ट अडथळे दूर करतील. मात्र सप्ताहात मित्रसंगत सांभाळा. जुगारी किंवा व्यसनी व्यक्तींच्या प्रभावात जाऊ नका. बाकी सप्ताह होतकरू तरुणांची साडेसातीतही मार्गनिश्चिती करेल. योग्य सल्लागार मिळतील. सरकारी माध्यमातून लाभ होतील. रेवती नक्षत्राच्या व्यक्तींची विशिष्ट मनोव्यथा कायमची जाईल. विशिष्ट वैद्यकीय उपचार उत्तम लागू पडतील. व्यावसायिकांना सप्ताह विशिष्ट नव्या व्यावसायिक पर्यायातून फलद्रूप होईल. आर्थिक संकट टळेल. वृद्धांना पुत्रोत्कर्षातून सुखनिद्रा मिळू शकेल.. 