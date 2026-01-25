Horoscope | राशी भविष्य

साप्ताहिक राशिभविष्य : (२५ जानेवारी २०२६ ते ३१ जानेवारी २०२६)

माणसाच्या जीवनाची वाटचाल ही सत्याच्या आधारावर, तसेच श्रद्धेचा आणि अर्थातच विवेकाचा आधार जपतच होत राहिली पाहिजे.
weekly horoscope 25th january 2026 to 31st january 2026

weekly horoscope 25th january 2026 to 31st january 2026

Sakal
Published on

सरकारी कामात यश येईल

मेष : सप्ताह मोठा प्रवाही राहील. महत्त्वाच्या कामांना चांगलाच वेग येईल. होतकरू तरुणांना सप्ताह नोकरीत निश्चितच मार्गस्थ करणारा. भरणी नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाचा आरंभ आणि शेवट कर्तृत्वाला वाव देणाराच. नव्या ओळखी फलद्रूप करणारा सप्ताह. ओळखींतून विवाहस्थळे येतील. सप्ताहाची सांगता विजयोत्सवानेच होईल. अश्विनी नक्षत्राच्या व्यक्तींना उद्याचा सोमवार सरकारी कामांतून फलदायी होईल. विशिष्ट कोर्टप्रकरणाचे गांभीर्य जाईल. काहींना तडजोडीतून लाभ. काहींची बँकांची कर्जे मंजूर होतील. कृत्तिका नक्षत्राच्या व्यक्तींना ता. २८ व २९ हे दिवस शुभग्रहांच्या उत्तम साथीचे. थोरामोठ्यांचे सहकार्य लाभेल. शत्रुत्वावर मात कराल. सप्ताहाचा शेवट देवदर्शनांतून भावोत्कट राहील.

Loading content, please wait...
horoscope
weekly horoscope
marathi
Weekly Rashi Bhavishya
History

Related Stories

No stories found.