साप्ताहिक राशिभविष्य : (२५ जानेवारी २०२६ ते ३१ जानेवारी २०२६)

सरकारी कामात यश येईलमेष : सप्ताह मोठा प्रवाही राहील. महत्त्वाच्या कामांना चांगलाच वेग येईल. होतकरू तरुणांना सप्ताह नोकरीत निश्चितच मार्गस्थ करणारा. भरणी नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाचा आरंभ आणि शेवट कर्तृत्वाला वाव देणाराच. नव्या ओळखी फलद्रूप करणारा सप्ताह. ओळखींतून विवाहस्थळे येतील. सप्ताहाची सांगता विजयोत्सवानेच होईल. अश्विनी नक्षत्राच्या व्यक्तींना उद्याचा सोमवार सरकारी कामांतून फलदायी होईल. विशिष्ट कोर्टप्रकरणाचे गांभीर्य जाईल. काहींना तडजोडीतून लाभ. काहींची बँकांची कर्जे मंजूर होतील. कृत्तिका नक्षत्राच्या व्यक्तींना ता. २८ व २९ हे दिवस शुभग्रहांच्या उत्तम साथीचे. थोरामोठ्यांचे सहकार्य लाभेल. शत्रुत्वावर मात कराल. सप्ताहाचा शेवट देवदर्शनांतून भावोत्कट राहील..नोकरीच्या मुलाखतीत यशवृषभ : सप्ताहातील राशींच्या एक्स्चेंजमध्ये आपला शेअर चांगलाच वधारणार आहे. आजची रथसप्तमी आपला जीवनरथ वेगवान करणारीच होईल. अतिशय निर्धोक वाटचाल होईल. बुध-शुक्र युतियोगाची पार्श्वभूमी वागण्या-बोलण्यातून प्रभाव टाकेल. ता. २८ व २९ हे दिवस मोठ्या सुवार्तांचा प्रभाव ठेवतील. रोहिणी नक्षत्राच्या व्यक्तींना महालक्ष्मी प्रसन्न राहील. मुलाबाळांचे भाग्योदय होतील. होतकरू तरुणांना मोठे बॅटिंग फिल्ड राहील. प्रेमिकांच्या आणाभाका होतील. नोकरीविषयक अंतिम मुलाखती पार पडून नोकरीची निश्चिती होईल. मृग नक्षत्राच्या व्यक्तींना एकूणच सप्ताह जीवनात कायमचे स्थैर्य आणणारा. कृत्तिका नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाची सुरुवात व्यावसायिक क्षेत्रात धनवर्षावाची ठरेल..वादग्रस्त येणे वसूल होईलमिथुन : सप्ताहातील बुध-शुक्र युतियोगाची पार्श्वभूमी मोठे परिस्थितीजन्य लाभ देतील. व्यावसायिक आडाखे यशस्वी होतील. विशिष्ट भागीदारी यशस्वी होईल. आर्द्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींना बँकांचे सहकार्य उपयोगी पडेल. सप्ताहात सहकुटुंब मौजमजेचे योग मोठे प्रसन्न ठेवतील. भावाबहिणींच्या चिंता जातील. सप्ताहाचा आरंभ आणि शेवट मोठा यशस्वी मार्गक्रमणाचा राहील. आजची रथसप्तमी पुनर्वसु नक्षत्राच्या व्यक्तींना मोठे भाग्यसंकेत देईल. विवाहेच्छूंना ग्रीन सिग्नल मिळतील. सप्ताहाचा शेवट विशिष्ट अपयश धुवून काढेल. मृग नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात विशिष्ट वादग्रस्त येणे वसूल होईल. शुक्रवार मातृपितृचिंता घालवेल..मानसिक कोंडी दूर होईलकर्क : सप्ताहातील बुध-शुक्र युतियोगाची पार्श्वभूमी घरातील आणि बाहेरील भावपर्यावरण छानच ठेवेल. महत्त्वाच्या कामांतून ऐनवेळी काही माणसांचे सहकार्य लाभेल. नोकरीत वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेलच. पुष्य नक्षत्राच्या व्यक्तींची मानसिक कोंडी पूर्ण निघून जाईल. विशिष्ट गैरसमज निघून जातील. सप्ताहात विवाहेच्छूंनी ऑनलाइन कनेक्टिव्हिटीत सतत राहावे. पुनर्वसु नक्षत्राच्या व्यक्तींना परदेशी व्हिसाचा लाभ होईल. आश्लेषा नक्षत्राच्या व्यक्तींना ता. २८ ते ३० हे दिवस जीवनरथाची घोडदौड रथसप्तमीची साथ घेत वाढवतीलच. सप्ताहात वास्तुविषयक खरेदीचा विचार अवश्य करा. सप्ताह वैवाहिक जीवनातून जल्लोषाचाच राहील. मोठे हृद्य संवाद सतत चालूच राहतील..शेअर बाजारात लाभ होईलसिंह : होतकरू तरुणांना सप्ताह चांगलाच राहील. मोठ्या अकल्पित संधी येतील. मघा नक्षत्राच्या व्यक्तींच्या बाबतीत सप्ताहाचा आरंभ चमत्कार घडवेल. परदेशस्थ तरुणांचे नोकरीतील अस्थैर्य जाईल. पूर्वा नक्षत्राच्या व्यक्ती बुध-शुक्र युतियोगाच्या पॅकेजचा उत्तम लाभ घेतील. नोकरीतील अडलेली महत्त्वाची कामे मार्गी लागतील. नोकरीत प्रशंसापात्र व्हाल. काहींना शेअर बाजारात परिस्थितीजन्य लाभ होतील. ता. २८ व २९ हे दिवस व्यावसायिक तेजीच ठेवतील. सप्ताहात भावाबहिणींचे भाग्योदय मोठा विषय होतील. उत्तरा नक्षत्राच्या व्यक्तींना ता. २९ चा गुरुवार गुरुप्रचितीचाच राहील. काहींची आरोग्यचिंता जाईल. व्यावसायिक वसुलीतून लाभ. प्रवासातील कामे होतील..तरुणांना अनुकूल कालखंडकन्या : सप्ताहातील एक नशीबवान रास राहील. तरुणांनो अवश्य लाभ घ्या. आळस झटका. शिक्षण, नोकरी आणि विवाह या त्रिघटकांतून मोठे मार्ग काढणारे बुध-शुक्र युतियोगाचे पॅकेज राहील. ता. २८ ते ३० हे दिवस जीवनातील प्युअर सीक्वेन्स लावून देतील. अर्थातच हुकमी. हस्त आणि चित्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींचे अभिनयकौशल्य अर्थातच व्यवहारचातुर्य यशस्वी होईल. विशिष्ट ओळखींचा उत्तम लाभ करून घ्याल. उत्तरा नक्षत्राच्या व्यक्तींना उद्याची भीष्माष्टमी विशिष्ट वचन किंवा प्रतिज्ञा पूर्ण करणारीच राहील. चित्रा नक्षत्रास रविवार संतसज्जनांच्या भेटीतून भावरम्य राहील..आरोग्यविषयक चिंता जाईलतूळ : सप्ताहातील ग्रहांचे फिल्ड मोठे पूरकच राहील. आजच्या रथसप्तमीच्या दिवशी सप्ताहातील महत्त्वाच्या कामांचे नियोजन कराच. सप्ताहात घरात सतत आनंदोत्सव साजरा कराल. काहींचे नूतन वास्तुप्रवेश होतील. स्वाती नक्षत्राच्या व्यक्तींना बुध-शुक्र युतियोगाची पार्श्वभूमी विशिष्ट महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करून देईल. सप्ताहाचा आरंभ आणि शेवट रोजनिशीत महत्त्वाच्या नोंदी करेल. चित्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींच्या जीवनातील विशिष्ट खंत जाईलच. विवाहातील अडसर दूर होतील. विशाखा नक्षत्रास सप्ताहाचा शेवट आरोग्यविषयक ग्रहण किंवा चिंता घालवणाराच राहील. विशिष्ट औषध लागू पडेल. व्यावसायिक पतप्रतिष्ठा वाढेल..व्यवसायात भांडवल मिळेलवृश्चिक : सप्ताहातील ग्रहांचे फिल्ड व्यावसायिक नव्या पर्यायातून लाभ देतील. तरुणांना शुभ ग्रहांची लॉबी मोठी रसद पुरवणारीच ठरेल. ता. २८ व २९ हे दिवस शुभ ग्रहांचेच पॅकेज राबवतील. अनुराधा नक्षत्राच्या व्यक्तींना विशिष्ट परिस्थितीचा फायदा मिळेल. राजकीय व्यक्तींकडून लाभ होतील. ऐनवेळी मोठा भांडवलपुरवठा होईल. विशाखा नक्षत्राच्या व्यक्तींना विशिष्ट शत्रूभय संपेल. ज्येष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींना भीष्माष्टमी विशिष्ट वचनपूर्ती करणारीच ठरणार आहे. काहींचा ध्येयमार्गातील मोठा अडथळा दूर होईल. काहींना कॅम्पसमधून नोकरीचा लाभ होईल. नवपरिणितांचे प्रश्न सुटतील..नोकरीत बढतीचा मार्ग सुकरधनु : आजची रथसप्तमी ध्येयपथाकडेच उत्तम वाटचाल करून देणारी राहील. अर्थातच सप्ताहाची सप्तपदी बुध आणि शुक्र या भावनिक ग्रहांच्या स्पंदनातून घरी आणि दारी प्रभाव टाकेल. नोकरी-व्यावसायिक क्षेत्रात विरोधाचे वातावरण जाईल. मूळ नक्षत्राच्या व्यक्तींना आत्मिक बळ प्राप्त होईल. विशिष्ट नवस फेडाल. ता. २६ व २७ हे दिवस अतिशय ऊर्जासंपन्न राहतील. पूर्वाषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींना वाचासिद्धी प्राप्त होईल. म्हणाल तसं होईल. सप्ताहात मनपसंत विवाहस्थळे येतील. नोकरीतील मानांकनही वाढून बढतीचा मार्ग मोकळा होईल आणि मॅरेज मार्केटमध्येही शेअरचा भाव वाढेल. उत्तराषाढा नक्षत्राच्या व्यक्ती शनिवार वैयक्तिक समारंभातून झगमगाट साजरा करेल..भागीदारीतून लाभ होईलमकर : सप्ताहातील भावनिक ग्रहांची स्पंदने अतिशय प्रभावी राहतील. सप्ताह एकूणच तरुणवर्गाच्या तारुण्याशी खेळणारा राहील. शिक्षण, नोकरी आणि विवाह इत्यादी घटकांतून तरुणांकडून चौकार-षटकार मारले जातीलच. ता. २७ ते २९ हे दिवस अनेकांना ‘मॅन ऑफ द मॅच’ करतील. उत्तराषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींचे नैराश्य जाईल. श्रवण नक्षत्राच्या व्यक्तींना नोकरीतील नव्या जडणघडणीचा फायदा घेत मोठी उमेद प्राप्त होईल. सरकारी नोकरीतील तरुणांचे मोठे भाग्योदय होतील. नवपरिणितांना रथसप्तमीचा सप्ताह चांगलीच वाटचाल करून देईल. विशिष्ट मानसिक कोंडीतून बाहेर पडाल. धनिष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींना भागीदारीतून लाभ होईल..महत्त्वाच्या कामात यश लाभेलकुंभ : सप्ताहातील चंद्रकलांचा उत्कर्ष शुभ ग्रहांच्या साथीतून आपल्या राशीस सकारात्मक भूमिकेतूनच वाटचाल करवेल. बुद्धिकौशल्यातून लाभ होतीलच. सप्ताह प्रवासातील महत्त्वाची कामे यशस्वी करून देणारा. शततारका नक्षत्राच्या व्यक्तींना भीष्माष्टमीचा सप्ताह वचनपूर्तीतूनच आनंद देईल. घरातील तरुणांचे भाग्योदय जीवन सार्थकी लावतील. विशिष्ट नवस फेडाल. ता. २८ व २९ हे दिवस मांगल्यपूर्णच राहतील. छान गाठीभेटी होतील. पूर्वा-भाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाची सप्तपदी प्रामाणिक प्रयत्नांतून सार्थकी लावणारी. तरुणांनी विवेक आणि संयम ठेवत वाटचाल केल्यास शुभ ग्रहांच्या स्पंदनांची कनेक्टिव्हिटी साधता येईलच. जीवनातील विशिष्ट संशयग्रस्तता जाईल..यशाचा मार्ग मोकळा होईलमीन : सप्ताहातील राशींच्या एक्स्चेंजमध्ये उत्तम प्रभाव टाकणारी रास राहील. सप्ताहात शुद्ध मानवी स्पंदने खेचून घेणारी रास राहील. सप्ताहात गाठीभेटींतून प्रभाव टाकाल. नोकरीत वरिष्ठांची हृदयं काबीज कराल. उत्तरा-भाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्तींना हा रथसप्तमी आणि भीष्माष्टमीचा सप्ताह खरोखर दैवी स्पंदने खेचून घेणारा राहील. तरुणांना ता. २७ ते २९ हे दिवस मोठ्या यशस्वी फास्टट्रॅकचे राहतील. सतत यशाचा मार्ग मोकळा राहील. शिक्षण, नोकरी आणि विवाह या घटकांतून निर्णायक ठरणाराच सप्ताह राहील. रेवती नक्षत्राच्या व्यक्तींच्या जीवनरथाची वाटचाल मोठ्या यशाची चाहूल देणारीच ठरणार आहे. आजच्या रथसप्तमीच्या सूर्योदयाचीच.. 