साप्ताहिक राशिभविष्य : (२५ ऑक्टोबर २०२६ ते ३१ ऑक्टोबर २०२६)

परदेशात संधी मिळतीलमेष : सप्ताहाच्या राशींच्या एक्स्चेंजमध्ये व्यवहारांतून प्रभावी ठरणारी रास राहील. विशिष्ट व्यावसायिक उत्तम संबंध जोडले जातील. मोठी भाग्यबीजे पेरली जातीलच. सतत कार्यरत राहा. अश्विनी नक्षत्राच्या व्यक्तींना हा सप्ताह निश्चितच ऊर्जा देणारा. आजच्या रात्रीच्या कोजागरी पौर्णिमेचा मुहूर्त साधत छान स्वप्नपूर्तीचा आनंद घेणार आहात. ता. २५ ते २७ हे दिवस आपल्य राशीस गतिमानच राहील. सप्ताहात कृत्तिका नक्षत्राच्या व्यक्तींना सतत वाव मिळत राहील. मात्र कोणत्याही राजकारणात पडू नका. भरणी नक्षत्राच्या व्यक्तींना परदेशी संधी मिळतील..सरकारी माध्यमातून लाभ होतीलवृषभ : सप्ताहात स्वतंत्र व्यावसायिकांना मोठे धनलाभ होतील. सरकारी माध्यमांतून लाभ होतील. मृग नक्षत्राच्या व्यक्तींना मोठे परिस्थितीजन्य लाभ होतील. आजची कोजागरी पौर्णिमा व्यावसायिक भाग्यसंकेत देईल. रोहिणी नक्षत्राच्या व्यक्तींच्या विवाहातील अडचणी दूर होतील. ता. २८ ते ३० हे दिवस सर्व माध्यमांतून छान फलदायी होतील. हृद्य गाठीभेटी आणि संवादातून सूर गवसून गैरसमज दूर कराल. गुरुवार मोठ्या भाग्योदयाचा. नोकरीतील वातावरण सुधारेल. कृत्तिका नक्षत्राच्या व्यक्तींनी शेअर बाजार जपून खेळावा. सार्वजनिक जीवनात क्रिया-प्रतिक्रिया सांभाळाव्यात..व्यावसायिकांना उत्तम कालखंडमिथुन : सप्ताहात राशींच्या एक्स्चेंजमध्ये भाव खाऊन किंवा भाव वधारून घेणारी रास राहील. आजची रात्रीची कोजागरी पौर्णिमा सप्ताहाचे छान बजेट घोषित करणार आहे. महत्त्वाच्या कामाचे उत्तम नियोजन कराच. व्यावसायिकांना सप्ताह उत्तम झेप गाठून देणाराच राहील. पुनर्वसु नक्षत्राच्या व्यक्तींच्या जीवनात उत्तम कालखंड येईल. मृग नक्षत्राच्या व्यक्तींना उद्याचा सोमवार सूर्योदयी मोठ्या सुवार्तांची परंपरा ठेवेल. विवाहाचे मुहूर्त ठरवाच. आर्दा नक्षत्राच्या व्यक्तींना पौर्णिमेचे प्रभावक्षेत्र सरकारी माध्यमातून लाभ देणारेच. शुक्रवारचा सूर्योदय विशिष्ट आर्थिक संकट घालवेल. घरात उंची खरेदी होईल..प्रामाणिक प्रयत्नांना यश येईलकर्क : सप्ताह उत्तम रंगसंगतीचाच राहील. सतत सुवार्तांतून फ्लॅश न्यूज द्यालच. आजच्या कोजागरीच्या पौर्णिमेनंतर स्वकर्तृत्वाला सतत वाव मिळतच राहील. तरुणांनी सकारात्मकच राहावे. मात्र नोकरीतील राजकारणात पडू नये. व्यावसायिकांना सप्ताह अडचणींवर मात करून पुढे नेणारा. पुष्य नक्षत्राच्या व्यक्ती आपल्या परिश्रमांतून जीवन सार्थकीच लावणार आहेत. घरातील प्रिय व्यक्तींचे भाग्योदय होतील. ता. २५ ते २७ हे दिवस एकूणच आपल्या राशीस प्रामाणिक प्रयत्नांना निश्चितच यश देतील. आश्लेषा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात थोडे संमिश्र स्वरूपाचे ग्रहमान राहील. संशयात्मक आर्थिक व्यवहार टाळा. जुनाट व्याधींच्या पार्श्वभूमीवर पथ्ये पाळा..नोकरीत वरिष्ठांशी वाद नकोतसिंह : सप्ताहातील ग्रहमान स्वतंत्र व्यावसायिकांना मोठे साथ देईल. मात्र जुगारसदृश व्यवहार टाळा. ता. २६ ते २८ हे दिवस तरुणांना झेप घेऊ देणारे. उत्तम नोकरीच्या संधी येतील. मघा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात मोठे परिस्थितीजन्य लाभ. नोकरीतील घडामोडी पथ्यावर पडतील. मात्र सप्ताहात नोकरीत वरिष्ठांशी वाद किंवा गैरसमज टाळा. नोकरवर्गाशी हुज्जती नकोत. पूर्वा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहातील गुरुवार आणि शुक्रवार विशिष्ट मानसिक व्यथा किंवा ग्रहणे घालवणारे. मात्र आईवडिलांशी वाद टाळा. उत्तरा नक्षत्रास सप्ताहात विशिष्ट कोर्ट प्रकरणातून त्रास होऊ शकतो. बाकी सप्ताहात तीर्थाटनाचे योग. पुत्रचिंता जाईल..बॅंकांचे सहकार्य मिळेलकन्या : सप्ताहातील आजच्या कोजागरी पौर्णिमेच्या पार्श्वभूमीवर शुभ ग्रहांची लॉबी चांगलीच क्रियाशील होईल. सप्ताहात आत्मविश्वास वाढवणाऱ्या घटनांचा भर राहील. सप्ताहात कोणाच्या राजकीय दहशतीचा प्रभाव कमी होईल. चित्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींनी मोठा संयम ठेवून त्याचा लाभ घ्यावा. बाकी सप्ताहात व्यावसायिक एक सुंदर पर्व सुरूच होईल. विशिष्ट कर्जाचा ससेमिरा जाईल. उत्तरा नक्षत्राच्या व्यक्ती व्यावसायिक पातळीवर मोठी ऊर्जा संपादन करेल. बँकांच्या सहकार्यातून लाभ उठवाल. हस्त नक्षत्राच्या व्यक्तींना नोकरीत स्वकर्तृत्वाला चांगलाच वाव मिळेल. काहींना उत्तम नोकरीचे प्रस्ताव येतील. विचारपूर्वक निर्णय घ्याच. सप्ताहात यंत्र, वाहने जपून हाका किंवा हाताळा. स्त्री वर्गाशी वाद टाळा..बदलीचे सावट राहीलतूळ : सप्ताहातील आजच्या कोजागरी पौर्णिमेचे प्रभावक्षेत्र संमिश्र स्वरूपात फलदायी होऊ शकते. मौल्यवान वस्तू सांभाळा. बाकी सप्ताहातील शुभ ग्रहांचा आंतरप्रवाह आपल्या राशीला उत्तम साथ देत राहीलच. मात्र कोणताही अतिरेक नुकसान करू शकतो. नोकरीत विशिष्ट बदलीचे सावट त्रास देईल. चित्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींना जुगारसदृश व्यवहारांतून मोठं नुकसान होऊ शकते. बाकी आजच्या पौर्णिमेला अनुसरून होतकरू तरुणांना सप्ताहात उत्तम मार्ग उपलब्ध होतील. स्वाती नक्षत्राच्या व्यक्तींना उद्याचा सोमवार विशिष्ट वैयक्तिक सुवार्तांच्या प्रभावात ठेवेलच. विशिष्ट नोकरीचा प्रश्न सुटेल. विशाखा नक्षत्राच्या व्यक्तींनी सप्ताहाच्या शेवटी प्रवासात जपावं..व्यवसायातील संकट जाईलवृश्चिक : पौर्णिमेच्या स्पर्शाने सुरू होणारा सप्ताह मानसिक आणि शारीरिक पथ्ये पाळण्याचाच. बाकी सप्ताहातील गुरुभ्रमणाचा आंतरप्रवाह ता. २८ व २९ या दिवसात अतिशय शुभ लक्षणे दाखवेल. तरुणांचे नैराश्य जाईल. अनुराधा नक्षत्राच्या व्यक्तींना आजचे पौर्णिमेचे प्रभावक्षेत्र विशिष्ट जीवनसाधनेची परिपूर्ती करेल. ज्येष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहातील गुरुवार आणि शुक्रवार एखादे नोकरी-व्यावसायिक ग्रहण घालवेलच. पुत्रोत्कर्षातून धन्य व्हाल. विशाखा नक्षत्राच्या व्यक्तींनी सप्ताहात उष्णताजन्य विकारांपासून सावध राहावे. त्वचाविकार जोर धरू शकतात. ज्येष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींनी सप्ताहाच्या शेवटी धावपळीचा प्रवास टाळावा..अडचणींवर मात करालधनु : पौर्णिमेच्या प्रभावात सुरू होणारा सप्ताह शुभ ग्रहांना उत्तम वाव देणारा. सप्ताहात शुभ संकल्प पूर्ण होतील. ता. २६ ते २८ हे दिवस शुभ ग्रहांच्या आंतरप्रवाहातून बोलतील. नोकरीतील घडामोडींतून विशिष्ट ऊर्जा प्राप्त होईल. सप्ताहाच आरंभ आणि शेवट विशिष्ट स्वप्नपूर्ती करणाराच ठरेल. मूळ नक्षत्राच्या व्यक्तींना दैवी गुण संपदेतून मोठे चमत्कार पाहायला मिळतील. पूर्वाषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहातील गुरुवार आणि शुक्रवार विशिष्ट अडचणींवर मात करणारे ठरतील. शत्रू नरमतील. मात्र सप्ताहाच्या शेवटी घरी आणि दारी थट्टामस्करी किंवा कोणत्याही क्रिया-प्रतिक्रिया सांभाळा. अपरिचित व्यक्तींशी वाद टाळा..उपक्रमांना मोठी प्रसिद्धी मिळेलमकर : सप्ताहातील पौर्णिमेच्या पार्श्वभूमीवरील ग्रहमान आपल्या राशीस जीवनसत्त्वांचा पुरवठा करणारेच राहील. आपल्या गुणांना वाव मिळेल. सप्ताहात न बोलता छान कर्तृत्व गाजवाल. उत्तराषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताह निश्चितच आत्यंतिक प्रवाही राहील. व्यावसायिक आडाखे यशस्वी होऊन मोठे लाभ होतील. श्रवण नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाचा आरंभ वैयक्तिक उपक्रमांना मोठी प्रसिद्धी देणाराच ठरेल. होतकरू तरुणांना योग्य वेळी उत्तम मार्गदर्शन लाभेल. धनिष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाचा शेवट परिस्थितीजन्य अडथळे निर्माण करू शकतो. महत्त्वाच्या कामांचे त्यानुसार नियोजन कराच. सप्ताहात राजकीय व्यक्तींना विशिष्ट अप्रतिष्ठेचे भय सतावू शकते..आर्थिक अडचणींतून बाहेर यालकुंभ : पौर्णिमेच्या प्रभावात सुरू होणारा सप्ताह तरुणांना उत्तेजना देईलच. मात्र सप्ताहात कुसंगत टाळावी. जुगारसदृश व्यवहार टाळावे. गर्भवतींनी दक्षता बाळगावी. बाकी सप्ताहात वक्री बुध आणि शुक्र यांचा आंतरप्रवाह छान नव कल्पना देऊ शकतो. कला, छंद या माध्यमांतून काहींना आपला निरुत्साह घालवता येईलच. येणाऱ्या संधींचा लाभ घ्याच. सप्ताहातील गुरुवार आणि शुक्रवार व्यावसायिकांना आर्थिक अडचणींतून बाहेर काढणारा. कर्जमंजुरीतून लाभ होईल. शततारका नक्षत्रास सप्ताहाचा आरंभ आणि शेवट महत्त्वाच्या कामांतून चमत्कार घडवणारा. धनिष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींचे एखादे ग्रासलेले नैराश्य जाईल. पूर्वा-भाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाचा शेवट नोकरीतील राजकारणातून त्रासाचा ठरेल..वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेलमीन : पौर्णिमेचे प्रभावक्षेत्र आणि एकूणच सप्ताह संमिश्र स्वरूपातून बोलू शकतो. सप्ताहात घरी आणि दारी कोणत्याही वादग्रस्त पार्श्वभूमीवर क्रिया-प्रतिक्रिया सांभाळाव्यात. बाकी सप्ताहातील गुरु भ्रमणाचा आंतरप्रवाह छान साथ देईलच. नोकरीतील वरिष्ठांचा अनुग्रह ऐनवेळी उपयोगी पडेल. रेवती नक्षत्राच्या व्यक्ती आपल्या बुद्धिकौशल्यातून छान लाभ घेतील. उत्तरा-भाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्तींना उद्याचा सोमवार सूर्योदयी मोठे आर्थिक भाग्यसंकेत देईल. जुन्या गुंतवणुकींतून लॉटरी लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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