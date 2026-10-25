Horoscope | राशी भविष्य

साप्ताहिक राशिभविष्य : (२५ ऑक्टोबर २०२६ ते ३१ ऑक्टोबर २०२६)

आपल्या संस्कृतीत श्रीगुरुंच्या पदस्पर्शाचे महत्त्व खऱ्या अर्थाने जाणले जाते, अर्थातच डोक्यावर गंगेला धारण करणाऱ्या आद्य शिवशंकर गुरुंची परंपरा बाळगणाऱ्या किंवा ती जोपासणाऱ्या व्यक्तींना तीर्थरूप असे म्हणण्याची पद्धत आहे.
weekly horoscope 25th october 2026 to 31st october 2026

weekly horoscope 25th october 2026 to 31st october 2026

Sakal
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परदेशात संधी मिळतील

मेष : सप्ताहाच्या राशींच्या एक्स्चेंजमध्ये व्यवहारांतून प्रभावी ठरणारी रास राहील. विशिष्ट व्यावसायिक उत्तम संबंध जोडले जातील. मोठी भाग्यबीजे पेरली जातीलच. सतत कार्यरत राहा. अश्विनी नक्षत्राच्या व्यक्तींना हा सप्ताह निश्चितच ऊर्जा देणारा. आजच्या रात्रीच्या कोजागरी पौर्णिमेचा मुहूर्त साधत छान स्वप्नपूर्तीचा आनंद घेणार आहात. ता. २५ ते २७ हे दिवस आपल्य राशीस गतिमानच राहील. सप्ताहात कृत्तिका नक्षत्राच्या व्यक्तींना सतत वाव मिळत राहील. मात्र कोणत्याही राजकारणात पडू नका. भरणी नक्षत्राच्या व्यक्तींना परदेशी संधी मिळतील.

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