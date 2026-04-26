साप्ताहिक राशिभविष्य : (२६ एप्रिल २०२६ ते ०२ मे २०२६)

सरकारी कामात साथ मिळेलमेष : सप्ताहातील ग्रहमान संमिश्र स्वरूपातून फलद्रुप होणारे. वृद्धांनी दुखापतींपासून जपावं. काहींना वेदनायुक्त व्याधी सतावतील. प्रवासात काळजी घेण्याचाच सप्ताह वाटतो. ता. २९ चा बुधवार भांडणाचे प्रसंग आणेल, अर्थातच घरी आणि दारी. बाकी सप्ताहाचा आरंभ आणि शेवट शुभग्रहांच्या ताब्यातला. व्यावसायिक क्षेत्रात अचानक धनलाभ प्रसन्न ठेवतील. ता. २७ व २८ हे दिवस एकूणच आपल्या राशीस मोठे आश्वासक राहतील. कर्जमंजुरीतून वास्तुखरेदी मार्गस्थ होईल. अश्विनी नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात उद्याची मोहिनी एकादशी वैवाहिक जीवनात सुवार्तांतून स्पंदनशील राहील. पती-पत्नींचे गोड संवाद होतीलच. भरणी नक्षत्राच्या व्यक्तींना ता. १ आणि २ हे पौर्णिमेचे प्रभावक्षेत्र उंच उंच भरारी घेत मोठीच प्रगती पथावर नेईल. कृत्तिका नक्षत्राच्या व्यक्तींना सरकारी कामांतून साथ देणारेच ग्रहमान आहे. मात्र भावंडांशी वाद नकोतच..नोकरीच्या मुलाखतीमध्ये यश येईलवृषभ : राशीच्या शुक्रभ्रमणाचा उत्तम प्रभाव राहील. व्यावसायिक मार्केटिंग यशस्वी होईल. मात्र व्यावसायिक हितशत्रूंशी जपून वागा. घरातील वाद वाढवू नका. बाकी सप्ताहाची सुरुवात गाठीभेटी, करारमदार व सरकारी कामांतून सुसंवादी राहील. कृत्तिका नक्षत्राच्या व्यक्तींची एखादी गुप्तचिंता जाईल. व्याधीविषयक भय जाईल. रोहिणी नक्षत्राच्या व्यक्तींना आजच रविवार घरगुती कार्ये ठरवेल. व्यावसायिक उद्घाटने गाजतील. मृग नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात बुद्धिचातुर्यातून लाभ होतील. मात्र सप्ताहात अन्नपाण्यातील संसर्ग जपावा. बाकी सप्ताहाची सुरुवात नोकरीविषयक मुलाखती यशस्वी करणारी. परदेशस्थ तरुणांचे प्रश्न सुटतील. विवाहाकडे मार्गस्थ व्हाल..व्यावसायिकांना लाभदायक कालखंडमिथुन : सप्ताहातील भावपर्यावरण गुरू सांभाळलेच. सप्ताहाची सुरुवात याची प्रचिती देईल. सप्ताहात सरकारी माध्यमांतून लाभ होतीलच. आर्द्रा नक्षत्राच्या व्यक्ती प्रवासातील आनंद लुटतील. काहींना मित्रमैत्रिणींकडून लाभ होतील. कलाकारांना सप्ताह मनोरंजकच राहील. निसर्गातील आनंद उन्हाळ्यातही लुटाल. मृग नक्षत्राच्या व्यक्तींचा चैनीवर खर्च होईल. सहवासातील स्त्रीवर्ग आपल्यावर कौतुकाचा वर्षाव करेल. पौर्णिमेचे प्रभावक्षेत्र एकूणच आपल्या राशीस एक आध्यात्मिक दृष्टिकोन देईल. अशी ही बुद्ध पौर्णिमा तरुणांना जीवनातील रसिकता प्रदान करेल. ता. ३० एप्रिलचा गुरुवार पुनर्वसू नक्षत्राच्या व्यक्तींना नृसिंहजयंतीचे मर्म सांगेल. किंवा त्याचा अनुभव देईल. स्वतंत्र व्यावसायिकांना पतप्रतिष्ठेचा लाभ..नोकरीत कर्तृत्व गाजवालकर्क : सप्ताहातील ग्रहमान प्रामाणिक प्रयत्नांना यश देणारेच. नोकरीत विशिष्ट प्रसंगातून कर्तृत्व गाजवाल. आश्लेषा नक्षत्राच्या व्यक्ती विशिष्ट अपयश धुऊन काढतील. सप्ताहाची सुरवात व्यावसायिक उपक्रम यशस्वी करेल. पुनर्वसू नक्षत्राच्या व्यक्तींना आजचा रविवार घरात सुवार्तांचा वातावरण ठेवेल. पुष्य नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहातील पौर्णिमेचे प्रभावक्षेत्र अर्थातच सप्ताहातील गुरुवार आणि शुक्रवार विशिष्ट यश पदरात पाडून देतील. तरुणांना पौर्णिमा निश्चितच आत्मविश्वास देणारी. काहींना कॅम्पसमधून नोकऱ्या मिळतील. परदेशस्थ तरुणांची शैक्षणिक चिंता जाईल. मातृ-पितृचिंतेचे विशिष्ट ग्रहण जाईल. मात्र सप्ताहात यंत्रे, वाहने जपून हाताळा. घरातील लहान मुलांकडे लक्ष द्याच..आर्थिक कोंडी दूर होईलसिंह : सप्ताहात पौर्णिमेच्या प्रभावक्षेत्रात शुभग्रहांची उत्तम रसद पुरवली जाईल. तरुणांनी आलेल्या संधीकडे पूर्ण लक्ष द्यावे. होतकरू तरुणांचे भाग्य सप्ताहात उलगडणार आहे. थोरामोठ्यांच्या ओळखींतून लाभ होतील. मघा नक्षत्राच्या व्यक्तींचे नोकरीतील विशिष्ट दुष्टपर्व संपेलच. आजचा रविवार याचीच शुभलक्षणे दाखवेल. पूर्वा नक्षत्राच्या व्यक्तींना मोहिनी एकादशीचा- उद्याचा सोमवार गाठीभेटींतून अतिशय सुसंगत राहील. ऐनवेळी मदतीचा हात मिळेल. व्यावसायिक तेजी राहील. व्यावसायिक वादग्रस्त वसुली होऊन आर्थिक कोंडी निघून जाईल. सप्ताहाची पौर्णिमेच्या अनुषंगाने होणारी सांगता शांत सुखनिद्रा देईल. उत्तरा नक्षत्राच्या व्यक्तींनी सप्ताहात उष्माघातापासून सांभाळावे..अकल्पित लाभ होतीलकन्या : सप्ताहातील पौर्णिमेकडे झुकणाऱ्या चंद्रकला शुभग्रहांची स्पंदने खेचून घेणाऱ्याच आहेत. मात्र कोणतीही शारीरिक मस्ती टाळा. वृद्धांनी विशेष काळजी घ्यावी. उद्याची एकादशी आपणास अकल्पित असे लाभ देईल. काहींना नोकरीतील पगारवाढ थक्क करेल. ता. ३०चा नृसिंह जयंतीचा गुरुवार मोठा दैवी चमत्कार घडवेल. हस्त नक्षत्राच्या व्यक्तींचे विशिष्ट नैराश्य जाईलच. सप्ताहात घरात तरुणांची लग्नकार्ये ठरतील. पौर्णिमेने होणारी सप्ताहाची सांगता, अर्थातच गुरूच्या शुभदृष्टीतील शनिवार चित्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींची जीवनसार्थकता करणारा. नवपरिणितांचे आर्थिक प्रश्न सुटतील. अर्थातच पती वा पत्नीला उत्तम नोकरी मिळेल..व्यवसायात तेजी राहीलतूळ : पौर्णिमेकडे झेपावणाऱ्या चंद्रकला जीवनातील सकारात्मकता वाढवणाऱ्याच आहेत. सप्ताहाची सुरवात उद्याच्या एकादशीचा मुहूर्त साधत विशिष्ट संकल्प करेल. सप्ताह होतकरू तरुणांना मार्गच दाखवेल. व्यावसायिकांना आजचा रविवार विशिष्ट परिस्थितीजन्य लाभ देईल. अर्थातच व्यवसायात तेजीचा अंमल राहील. पौर्णिमेच्या प्रभावात स्वाती आणि विशाखा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाचा शेवट गुरुभक्तीतून सद्गदित करणारा. तरुणांना सप्ताह पौर्णिमेच्या पार्श्वभूमीवर विवाहातील अडचणी घालवेलच. उद्या आणि शेवटी विवाहविषयक गाठीभेटी कराच किंवा ऑनलाइन राहाच. एकूणच सप्ताह आपल्या राशीच्या तरुणांना पौर्णिमेच्या प्रभावात नैराश्यातून बाहेर काढणार आहे. मात्र सप्ताहात व्यसने आणि कुपथ्ये टाळाच..जुन्या गुंतवणुकीतून लाभ होईलवृश्चिक : सप्ताहात ग्रहमान विवेक जागृत ठेवूनच व्यवहार करण्याचे. व्यसने, कुपथ्ये टाळाच. बाकी पौर्णिमेकडे झुकणाऱ्या चंद्रकला शुक्रभम्रणाचा यथोचित लाभ देत राहतीलच. आजचा रविवार आणि उद्याचा मोहिनी एकादशीचा सोमवार महत्त्वाच्या कामांतून सुसंगत राहील. तरुणांना नोकरीविषयक मुलाखतींतून उत्तम फलदायी होणारा. सप्ताहाचा आरंभ विशाखा आणि अनुराधा नक्षत्राच्या व्यक्तींना वैवाहिक जीवनातून आनंद साजरा करणारा. सप्ताहाचा आरंभ व्यावासायिक उपक्रमांना चांगलाच उठाव मिळेल. सप्ताह व्यावसायिक भांडवल पुरवेल. ज्येष्ठा नक्षत्रास पौर्णिमेचे प्रभावक्षेत्र जुन्या गुंतवणुकीतून निश्चितच लाभ देईल. पौर्णमेजवळ मोठ्या पुत्रचिंतेतून मुक्त व्हाल. पौर्णिमेचे प्रभावक्षेत्र आणि शनिवार नोकरीतील विशिष्ट गुप्तचिंता घालवेलच. शुक्रवारची रात्र दैवी प्रचितीची राहील. पुत्रचिंता जाईल..शेअर बाजारात जपून वावराधनु : सप्ताहातील चंद्रकला भावभक्ती वाढवतीलच. आत्मविश्वास वाढवणाऱ्या घटना घडतील. सप्ताहाची सुरवात आणि शेवट शुभग्रहांच्या अधिष्ठानातूनच फलद्रुप होणारा. नोकरीतील अस्थैर्याचा प्रभाव जाईल. घरातील प्रिय व्यक्तींची आरोग्यचिंता जाईल. मूळ नक्षत्राच्या व्यक्तींना आजचा रविवार विशिष्ट मुहूर्तमेढ करेल. घरात तरुणांची कार्ये ठरतील. उद्याचा गुरुवार पूर्वाषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींना विशिष्ट यशातून कायमचा लक्षात राहील. तरुणांचे प्रश्न सुटतील. नोकरीतील वातावरण अनुकूल राहील. उत्तराषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाचा शेवट अतिशय गोड राहील. महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील. वैवाहिक जीवनातील सुवार्ता प्रसन्न ठेवतील. सहकुटुंब मौजमजा कराल. पौर्णिमा प्रेमिकांच्या हृद्य गाठीभेटी घडवेल. मात्र सप्ताहात शेअर बाजारातील उठाठेवी टाळाच..भांडवलाचा पुरवठा होईलमकर : सप्ताह उत्सव समारंभातून जपण्याचाच. मौल्यवान वस्तूंची काळजी घ्या. सप्ताहात हातापायांच्या दुखापतींपासून सावध राहा. मित्रमंडळींशी वाद टाळा. बाकी सप्ताहातील पौर्णिमेचे प्रभावक्षेत्र नोकरी व्यावसायिक पार्श्वभूमीवर उत्तम साथ देणारे राहील. विशिष्ट कर्तृत्व गाजवाल. श्रवण नक्षत्रास मोठे परिस्थितीजन्य लाभ घडणार आहेत. व्यावसायिक भांडवलपुरवठा होईल. उत्तराषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींना पौर्णिमेचे प्रभावक्षेत्र एखादे ग्रासलेले नैराश्य घालवेलच. पुत्रोत्कर्षातून धन्यता लाभेल. सप्ताहाचा आरंभ विशिष्ट वेदनायुक्त व्याधी शमवेल. धनिष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाचा शेवट पौर्णिमेला धरून घरात आनंदोत्सव साजरा करेल. पती वा पत्नीचा भाग्योदय मौजमजा करेलच. घरात मौल्यवान खरेदी होईल. काहींना भावभक्तीपूर्ण देवदर्शन होतील..मनासारखी कामे होतीलकुंभ : सप्ताहात पौर्णिमेकडे झुकणाऱ्या चंद्रकलांच्या रंगसंगतीचा उत्तम लाभ घेणारी रास राहील. सप्ताहात विशिष्ट अलौकिक संधींचा लाभ घेणार आहात. सप्ताहाची सुरवात याचीच ग्वाही देईल. शततारका नक्षत्राच्या व्यक्ती धनसंपन्न होणार आहे. धनिष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींना आजचा रविवार छान रंगसंगतीचा राहील. विवाहेच्छूंच्या भावरम्य गाठीभेटी होतील. उद्याचा सोमवार नोकरी व्यावसायिक उत्तम घडामोडींचा. विशिष्ट आर्थिक प्रश्न सुटतील. शततारका नक्षत्राच्या व्यक्तींची न्यायालयातील प्रकरणे सामोपचाराने सुटतील. एकूणच सप्ताह पौर्णिमेच्या प्रभावात आत्मिक बळ वाढवेलच. ता. ३०ते ता. २ मे दरम्यानचे दिवस प्रत्येक वन डे जिंकून देणारे. मनासारखी कामे होतील. वैवाहिक जीवन भावसंपन्न होईल. पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्तींना शनिवार अतिशय शुभ राहील. थोरामोठ्यांच्या संगतीतून लाभ होतील. शत्रूंना जरब बसवाल. व्यावसायिक पेचप्रसंग सुटतील..नवचैतन्य देणारा सप्ताहमीन : सप्ताहातील ग्रहमान आणि पौर्णिमेकडे होणारी चंद्रकलांची वाटचाल विवेकी माणसांना फलदायी होणारी. महत्त्वाचे निर्णय घ्याल. विशिष्ट कायदेशीर खटली संपतील. नोकरीतील विचित्र हितशत्रुपीडा संपेल, अर्थातच विवेकाला धरून वाटचाल केली तरच. सप्ताह नोकरी व्यावसायिक पार्श्वभूमीवर छान परिस्थितीजन्य लाभ देऊ शकतो, रेवती नक्षत्राच्या व्यक्तींनी तो अवश्य करून घ्यावा. बाकी सप्ताहातील शनी मंगळाची पार्श्वभूमी विवेकहीन माणसांना चांगलाच अडचणीत आणू शकते. मूर्खांच्या प्रतिक्रियांनी अजिबात अस्वस्थ होऊ नका. ता. २९ चा प्रदोष कामक्रोधांतून विचित्र प्रसंग घडवू शकतो. बाकी सप्ताहात उत्तराभाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्तींना कला, छंद माध्यमांतून नवचैतन्य देणाराच सप्ताह राहील. त्याचीच प्रचिती उद्याची मोहिनी एकादशी देणार आहे. रेवती नक्षत्राच्या व्यक्तींचे पौर्णिमा आणि त्यानंतरचा शनिवार विचित्र मानसिक ग्रहण घालवेलच.. 