साप्ताहिक राशिभविष्य : (२७ सप्टेंबर ते ०३ ऑक्टोबर २०२६)

नोकरीच्या मुलाखतीत यशमेष : सप्ताहातील शुभ ग्रहांचे पॅकेज तरुणांना उत्तम फलदायीच होईल. पितृ पंधरवड्यातही उत्तम विवाहस्थळे येतील. सकारात्मक राहा. सप्ताहाचा शेवट मोठा गोड राहील. मात्र सप्ताहात जुगार टाळा. वाहने जपून चालवा. धावपळीचा प्रवास टाळा. ता. २९ ची अंगारकी वैवाहिक जीवनात प्रचितीच देईल. शनिवारची अष्टमी महत्त्वाच्या गाठीभेटी यशस्वी करेलच. भरणी नक्षत्राच्या व्यक्तींना एकूणच सप्ताह मोठी ऊर्जा देईल. विशिष्ट वैयक्तिक उपक्रम उत्तम यशस्वी कराल. अश्विनी नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाचा आरंभ आणि शेवट नोकरीच्या मुलाखती यशस्वी करेल..जुन्या गुंतवणुकीतून लाभ होईलवृषभ : सप्ताहात विचित्र खर्चाचे प्रसंग अस्वस्थ करतील. बाकी सप्ताहात व्यावसायिक सरकारी कामे मार्गी लागतील. व्यावसायिक कोर्ट प्रकरण सुटेल. आजचा रविवार सप्ताहातील गाठीभेटींची निश्चिती करेल. मृग नक्षत्राच्या व्यक्तींना जुन्या गुंतवणुकीतून लाभ होतील. आजचा रविवार वास्तुविषयक खरेदी-विक्रीचे व्यवहार अंतिम टप्प्यात आणेल. कृत्तिका नक्षत्राच्या व्यक्तींनी सप्ताहात चोरी नुकसानीपासून सावधच राहावे. भाजण्या-कापण्याच्या प्रसंगांपासून जपावे. बाकी रोहिणी नक्षत्राच्या व्यक्तींसाठी शनिवारची अष्टमी घरात आनंदोत्सवाची..व्यवसायात नवे पर्व सुरू होईलमिथुन : सप्ताहातील ग्रहमान शुभ ग्रहांच्या ताब्यातीलच राहील. बुध आणि शुक्र यांचा एक भावाविष्कार राहील. मुलाखती आणि गाठीभेटीतून उत्तम प्रभाव टाकाल. ता. २८ ते २९ हे दिवस अतिशय सुसंगत परिणाम साधून देतील. मृग नक्षत्राच्या व्यक्ती सतत सुवार्तांतून आणि त्यांच्या आविष्कारातून चर्चेत राहतील. आर्द्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींना नोकरीतील भाग्यसंकेत प्रसन्न ठेवतील. पुनर्वसु नक्षत्राच्या व्यक्तींसाठी आजची रविवार संध्याकाळ व्यावसायिक उपक्रम गाजवेल. व्यावसायिक पतप्रतिष्ठेचे एक पर्व सुरू होईल..प्रामाणिक प्रयत्नांना यश येईलकर्क : सप्ताहात शुभ ग्रहांचे अधिष्ठान राहीलच. तरुणांना मोठा मार्गप्रेरकच सप्ताह राहील. आजचा रविवार त्याचीच ग्वाही देईल. पुष्य नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताह पर्वणीसारखाच राहील. ता. २९ ते १ हे दिवस नोकरी-व्यावसायिक घडामोडींतून अतिशय छान गतिमान राहतील. मंगळवारची अंगारकी मोठी भाग्यबीजे पेरणारी. आश्लेषा नक्षत्राच्या व्यक्तींना एकूणच सप्ताह प्रामाणिक प्रयत्नांना यश देणाराच. मातृ-पितृ चिंता जातील. गुरुवार दैवी प्रचितीचाच. मात्र सप्ताहात गर्भवतींनी दक्षता बाळगावी. तरुणांनी प्रवास पर्यटनाच्या पार्श्वभूमीवर थट्टामस्करी टाळावी. पैशाचे पाकीट सांभाळावे..शैक्षणिक कर्जाचा लाभ होईलसिंह : सप्ताह तरुणांचाच राहील. उत्तम नोकरीच्या संधी चालून येतील. सप्ताह व्यावसायिक वसुलीचाच राहील. ता. २९ ते १ हे दिवस मोठे चमत्कार घडवतील. घरातील मुलाबाळांच्या चिंता जातील. मघा नक्षत्राच्या व्यक्तींना शैक्षणिक कर्जाचा लाभ होईल. काहींना कॅम्पसमधून नोकरीचा लाभ होईल. पूर्वा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात विशिष्ट स्पर्धात्मक यश मिळेल. अंगारकी चतुर्थी चंद्रोदयातून मोठ्या भाग्योदयाची. व्यावसायिक करार-मदारातून भाग्यबीजे पेरली जातील. बाकी सप्ताहात वाहनांवर मस्ती नको..दुखापतीपासून सावध राहाकन्या : सप्ताहातील बुध आणि शुक्राच्या पार्श्वभूमीवर तरुणांवर संधींचा वर्षावच होईल. नोकरीच्या मुलाखतींतून प्रभाव टाकाल. उत्तरा नक्षत्राच्या व्यक्तींना परदेशी संधी येतील. सरकारी कामांतून फलदायी होणारा सप्ताह. हस्त नक्षत्राच्या व्यक्तींना उत्तम व्यावसायिक भांडवल पुरवठा होईल. बँकांचे सहकार्य लाभेल. सप्ताहाचा आरंभ आणि शेवट विशिष्ट कायदेशीर प्रश्नी मार्गी लावेल. वास्तुविषयक अडचणी जातील. चित्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींना एकूणच सप्ताह थोरामोठ्यांच्या सहकार्यातून चकित करणारा. बाकी सप्ताहात हातपायाच्या दुखापतीपासून सावध राहा..जुगार व सट्टेबाजी टाळातूळ : सप्ताहातील राशीतील बुध-शुक्र फार छान भूमिका निभावतील. उमलत्या तरुणाईला ग्रहांचे फलित साथ देईलच. संधीवर लक्ष ठेवूनच राहा. स्वाती नक्षत्राच्या व्यक्ती मोठ्या लाभसंपन्न होतील. सप्ताह नोकरदारांना छान गतिमान राहील. ग्रासलेली अस्वस्थता जाईल. बाकी सप्ताहात कोणताही जुगार टाळा. सट्टेबाजी टाळा. सप्ताहातील ता. २९ ते १ हे दिवस कर्तृत्वाला वाव देणारेच. विशाखा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात पुत्रचिंतेतून सुटका होईल. चित्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींनी कोणाची आर्थिक मध्यस्थी टाळावी. खरेदी-विक्रीतील संमोहन टाळा..बदलीचा प्रश्न सुटेलवृश्चिक : सप्ताहाचा आरंभ महत्त्वाच्या कामांची किंवा गाठीभेटींची निश्चिती करेल. व्यावसायिक कर्जमंजुरी होईल. सप्ताहात तरुणांना शैक्षणिक मार्ग दिसेल. विशाखा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात उष्णताजन्य विकारांपासून जपलं पाहिजे. मित्रांची कुसंगत टाळावी. बाकी सप्ताहात प्रवासातील कामे यशस्वी होतील. सरकारी पदस्थ व्यक्तींकडून कामे होतील. ता. १ ऑक्टोबरचा गुरुवार मोठा चमत्कार घडवेल. अनुराधा नक्षत्राच्या व्यक्तींची वैवाहिक चिंता किंवा प्रश्न सुटेल. नोकरीतील बदलीचा प्रश्न सुटेल. मात्र सप्ताहात एखाद्या व्यावसायिक कामगारपीडेचे गांभीर्य राहू शकते. ज्येष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींचे पितृचिंतेचे गांभीर्य सप्ताहात जाईल..व्यवसायात तेजी राहीलधनु : सप्ताहात आरोग्य सांभाळलेच पाहिजे. प्रवासात अतिशय काळजी घ्यावी. प्रसंगावधान ठेवावेच. बाकी सप्ताहातील ता. २९ ते १ हे दिवस शुभ ग्रहांच्या प्रभावातील राहतील. व्यावसायिक तेजी राहील. मूळ नक्षत्रास मातृ-पितृ चिंतेचे लागलेले ग्रहण जाईल. पूर्वाषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात जाहिरात माध्यमे लाभ देऊन जातील. तरुणांचा नोकरीच्या मुलाखतींतून प्रभाव पडेल. शनिवारची अष्टमी तरुणांच्या विवाहविषयक गाठीभेटी यशस्वी करणारीच. उत्तराषाढा नक्षत्रास जुन्या गुंतवणुकीतून लाभ होतील..नवकल्पनांना वाव देणारा कालखंडमकर : सप्ताहातील ग्रहांचे फिल्ड छान स्पंदनशील राहील. तारुण्य बहरणारच आहे. तरुणांनी सतत ऑनलाइन राहावेच. नोकरीतील पर्यावरण छानच राहील. विशिष्ट गैरसमज निघून जातील. श्रवण नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाचा आरंभ आणि शेवट वैयक्तिक नव कल्पनांना वाव देणारा. सप्ताहात परदेशस्थ तरुणांना निश्चितच वाव मिळेल. धनिष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींना शिक्षण, नोकरी आणि विवाह आदी बाबींमधील कुचंबणा जाईल. काहींना नोकरीत वरिष्ठांच्या मर्जीतून लाभ होतील. उत्तराषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींनी सहवासातील स्त्रीवर्गाचे भाव जपावेत. त्यांच्याशी गैरसमज टाळावेत..आर्थिक कोंडीतून बाहेर पडालकुंभ : सप्ताहातील ग्रहमान आर्थिक व्यवहारांतून जपण्याचेच. कोणाच्या मध्यस्थीच्या भानगडीत पडू नये. व्याधिग्रस्तांनी प्रवासात सांभाळावे. बाकी सप्ताहात होतकरू तरुणांचे प्रश्न मार्गी लागतील. ता. २९ ते १ हे दिवस महत्त्वाच्या कामातून प्रवाही राहतील. विशिष्ट शैक्षणिक चिंता जाईल. शततारका नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताह आर्थिक कोंडीतून बाहेर काढणारा. बँकेची कर्जमंजुरी होईल. प्रेमिकांची प्रेम प्रकरणे मार्गी लागतील. पूर्वा-भाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्तींना आजचा रविवार परदेशस्थ मुला-मुलींची चिंता घालवेल आणि सुवार्ता कानावर पडतील..नुकसानीचे संकट टळेलमीन : सप्ताह आरोग्यविषयक बाबींतून जपण्याचाच. महिलावर्गाने जास्त काळजी घ्यावी. नवपरिणितांना हा सप्ताह विचित्र भय भीतीतून सातवू शकतो. बाकी सप्ताहातील गुरुभ्रमण प्रारंभी पाठराखण करणारेच राहील. ग्रासलेली पुत्र चिंता जाईल. व्यावसायिक आर्थिक कोंडी जाईल. विशिष्ट कायदेशीर प्रश्न मार्गी लागेल. पूर्वा-भाद्रपदा नक्षत्राची व्याधी चिंता जाईल. उत्तरा-भाद्रपदा नक्षत्रास ता. २९ ची अंगारकी चतुर्थी विशिष्ट नुकसानीचे संकट टाळेल. विघ्नहर्ता प्रचिती देईल. रेवती नक्षत्राच्या व्यक्तींना आजची रविवार संध्याकाळ गुरुप्रचितीची. विशिष्ट मदतीचे आश्वासन मिळेल. वैवाहिक जीवनातील सुवार्ता प्रसन्न ठेवेल. मिष्टान्न भोजन कराल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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