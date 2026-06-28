Horoscope | राशी भविष्य

साप्ताहिक राशिभविष्य : (२८ जून २०२६ ते ४ जुलै २०२६)

विश्व हे अखंड आणि नित्य स्पंदनशील आहे आणि या स्पंदनशीलतेशी श्रीगणेशांचा संबध जसा आहे, तसाच आपल्या संस्कृतीत वडाच्या वृक्षाचाही या अखंड स्पंदनशीलतेशी संबंध जोडण्यात येतो.
weekly horoscope 28th june 2026 to 4th july 2026

weekly horoscope 28th june 2026 to 4th july 2026

Sakal
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जीवनात सूर गवसेल

मेष : सप्ताहातील वटपौर्णिमेचे प्रभावक्षेत्र छान सुसंगत असा ट्रॅक ठेवेल. प्रत्येक गोष्टीत माणसांच्या मदतीचा हात पुढे राहील. अश्विनी नक्षत्र व्यक्ती सतत सुवार्तांच्या फ्लॅशन्यूज देणार आहेत. भरणी नक्षत्रास शिक्षण, नोकरी आणि विवाह माध्यमांतून चांगलेच प्युअर सीक्वेन्स लागतील. अर्थातच हुकमी यशातून वाटचाल होईल. ता. ३ जुलै २६ ची शुक्रवारची संकष्टी चतुर्थी अनेकांचे नवस फेडणारीच राहील. नवपरिणीत तरुणांचा मोठा जल्लोष राहील. घरात मौल्यवान वस्तूंची खरेदी होईल. कृत्तिका नक्षत्रास जीवनातील चांगलाच सूर गवसेल. चैनीवर खर्च कराल. प्रेमविवाह मार्गस्थ होतील.

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