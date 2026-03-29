साप्ताहिक राशिभविष्य : (२९ मार्च २०२६ ते ४ एप्रिल २०२६)

शत्रूला धडा शिकवालमेष : सप्ताहात ग्रहांचा ट्रॅक चंद्रकलांची छान अनुभूती घेईल. सप्ताहात आपल्या राशींच्या संदर्भातून शुभग्रहांचे एक सुंदर पाठबळ राहणार आहे. त्याचा श्रद्धावंत मंडळींनी जरूर लाभ घ्यावा. सप्ताहाच्या पौर्णिमेच्या शुभ प्रभावात जीवनात भरारी मारणार आहात. ता. ३ चा शुक्रवार शुक्रभ्रमण सार्थकी लावेल. प्रेमिकांचे हृदय संवाद होतील. या काळात देवदर्शने कराच. अश्विनी नक्षत्राच्या व्यक्तींची आर्थिक कोंडी जाईल. भावा-बहिणींचे सहकार्य लाभेल. व्यावसायिक वसुलीतून लाभ होतील. कर्जमंजुरी होईल. भरणी नक्षत्रास पौर्णिमेचा सप्ताह नव्या सज्जनांच्या ओळखीतून जीवन समृद्ध करणारा. गुरुकृपा होईलच. कृत्तिका नक्षत्राच्या व्यक्ती बलवत्तर शत्रूला धडा शिकवतील..नवे व्यावसायिक पर्याय मिळतीलवृषभ : पौर्णिमेचे प्रभावक्षेत्र उत्तम फलदायी होईल. विशिष्ट महत्त्वाकांक्षा पूर्ण होईल. रोहिणी नक्षत्राच्या व्यक्ती नक्षत्रलोकांतील विशिष्ट स्पंदने सप्ताहात खेचून घेतीलच. उपासनेला दृढ चालवावे. एकूणच सप्ताह घरात छान. दैवीस्पंदने ठेवणाराच. मृग नक्षत्राच्या व्यक्ती सप्ताहात मोठ्या संधी चालून येतील. काहींना नवे व्यावसायिक पर्याय उपलब्ध होतील. काहींना सरकारी पाठबळ लाभेल. सप्ताह स्वतंत्र व्यावसायिकांना गतिमानच राहील. एकूणच हनुमान जयंतीचा गुरुवार आपल्या राशीस मोठ आत्मबळ देईल. सूर्योदयी हनुमानाचे स्मरण करत सूर्योदय पाहत झेप घ्या, अर्थातच विशिष्ट प्रतिज्ञा कराच..वरिष्ठांवर छाप पाडालमिथुन : राशीचे गुरुभ्रमण सप्ताहात चांगलेच अधिकार गाजवेल. विचित्र चिंता, काळजी सोडूनच द्या. यंदाची हनुमान जयंती जीवनसाधनेचे एक पर्व सुरू करेल. मृग नक्षत्राच्या व्यक्ती जीवनाची एक कला शिकतील. जीवनातील स्वर जुळून येईल. प्रेमिकांनो आपले अँटिने रोखून धरा. आर्द्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींना विशिष्ट शैक्षणिक चिंता जोडून धन्यता लाभेल. काहींची विवाहाकडे बळकट वाटचाल होईल. सप्ताहात उत्सव समारंभातील गाठीभेटी निश्चितच भाग्यबीजे पेरतील. सप्ताहात नोकरीतील कर्तृत्वातून वरिष्ठांवर छाप पाडणारा. व्यावसायिक उत्सव प्रदर्शनांतून छान प्रभाव टाकला जाईल. पुनर्वसू नक्षत्राच्या व्यक्तींना पौर्णिमेची स्पंदने पुनर्वसन करणारीच ठरतील. हृदय भावभक्तीने उचंबळून सोडेल. घरातील तरुणांचे लांबलेले विवाहयोग जुळून येतील. घरातील तरुणांचे नोकरीचे प्रश्न सुटतीलच..व्यवसायातले ग्रहण जाईलकर्क : पौर्णिमेच्या सप्ताहात शुक्रभ्रमण आपला कार्यभाग साधून देईल. नोकरी व्यावसायिक लांबलेले करारमदार होतील. ता. २ ते ४ हे दिवस सप्ताहाची उत्तम सांगता करतील. पुष्य नक्षत्राच्या व्यक्तींना हनुमान जयंती व्यावसायिक विशिष्ट ग्रहण घालवणारी ठरेल. पुनर्वसू नक्षत्राच्या तरुणांची जीवनातील मार्ग निश्चिती होईल. सल्ला देणारा एखादा गॉडफादर भेटेल. रामरक्षण पठण चालूच ठेवा. आश्लेषा नक्षत्राच्या व्यक्तींना पौर्णिमेचे प्रभावक्षेत्र अद्वितीय स्वरूपाची फळे देईल. जीवनातील एखाद्या रावणाचा प्रभाव नाहिसा होईल. अर्थातच आपोआप सप्ताहाचा शेवट घरात मोठा भावस्पर्शी राहीलच. घरात संतसज्जनांच्या आगमनातून प्रसन्नता राहील. सप्ताहाचा शेवट प्रवासातील महत्त्वाची कामे यशस्वी करणारा. वास्तुविषयक खरेदी-विक्रीचे व्यवहार पार पडतील..नोकरीच्या उत्तम संधी येतीलसिंह : सप्ताहात पौर्णिमेच्या अनुषंगाने गुरू आणि शुक्र यांची भ्रमणे उत्तम फलद्रूप होतील. तरुण-तरुणींना उत्तम हुरूप येईल. कला, छंद व इतर बौद्धिक उपक्रमांतून प्रसिद्धी मिळेल. नोकरीतील मानांकन वाढवणाऱ्या घटना घडतील. मघा नक्षत्राच्या व्यक्ती सतत लक्ष वेधून घेतील. सरकारी माध्यमातील स्पर्धा परीक्षांतून यशाकडे वाटचाल होईल. पूर्वा नक्षत्राच्या व्यक्तींना नोकरीच्या उत्तम संधी चालून येतील. पौर्णिमेजवळचे गुरुवार आणि शुक्रवार हे जीवनात उंच झेपावणारेच. सूर्योदयी श्रीहनुमानांचे स्मरण कराच! उत्तरा नक्षत्राच्या व्यक्ती जीवनातील रावणविरोध घालवतीलच. काहींना सरकारी माध्यमे अनुकूल ठरतील. नोकरीत योग्य जागी बदली होईल. शत्रुत्वाचा शेवट होईल..वास्तुविषयक चिंता जाईलकन्या : सप्ताहात पंचमहाभूतांचा मान ठेवा. त्यांच्याशी मस्ती नको. बाकी सप्ताहातील हनुमान जयंतीचे प्रभावक्षेत्र गुरुप्रचिती देणारेच. घरातील प्रिय व्यक्तींची चिंता जाईल. वास्तुविषयक चिंता जाईल. सप्ताहात हस्त नक्षत्राच्या व्यक्तींनी सार्वजनिक वादात पडू नये. सप्ताहात हृदयातील नामजपाचे महत्त्व कळूनच येईल. सप्ताह नोकरीत न बोलता भावनिक प्रभाव टाकणारा. सप्ताहात न बोलता प्रेमिकांची भावस्पंदने ओळखली जातील. सप्ताहातील शुक्रवारचा सूर्योदय मोठा प्रसन्न राहील. प्रिय व्यक्तींचे दूरध्वनी येतील. सप्ताहाचा शेवट नोकरीविषयक मुलाखतीतून प्रभाव टाकेलच. उत्तरा नक्षत्राच्या व्यक्तींची बँकेच्या कर्ज प्रकरणांतून मुक्तता होईल. चित्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींची सप्ताहातील पौर्णिमेच्या चंद्रकलांचा किंवा स्पंदनांचा चांगला आस्वाद घेता येईल. पौर्णिमेच्या प्रभावात अवश्य गाठीभेटी करा..कलागुणांमधून सूर गवसेलतूळ : शुभग्रहांना भरपूर वाव देणारा हा पौर्णिमेचा सप्ताह राहील. तरुण-तरुणींनी अतिशय सज्ज राहावे. चित्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींना शुक्र भ्रमण जीवनातील वसंत दरवळू देईल. पौर्णिमेनंतरचा शुक्रवार मोठ्या जल्लोषाचाच राहील. सप्ताह नोकरी व्यावसायिक पर्यावरण छानच ठेवेल. स्वाती नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाची सांगता अतिशय बहार आणणारीच राहील. नवपरिणीतांना सप्ताह जीवनातील विशिष्ट खंत घालवून टाकणारा. पौर्णिमा नोकरीतील विशिष्ट सावट घालवून टाकेल. सप्ताहाच्या शेवटी सहकुटुंब मौजमजा कराल. विशाखा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताह वैयक्तिक कलागुणांतून सूर गवसून देणारा. सप्ताह परदेशस्थ तरुणांचे भाग्यच उजळून देईल. सप्ताहात पौर्णिमेजवळ वृद्धांनी रहदारीत जपावं. अर्थातच अतिरेकी वाहनचालकांवर लक्ष ठेवून असावे..व्यवसायात येणी वसूल होतीलवृश्चिक : सप्ताहात पौर्णिमेच्या प्रभावक्षेत्रात भावनोद्रेक टाळावेतच. गर्भवतींनी दगदग, धावपळ टाळावी. बाकी सप्ताहातील चंद्रबळ प्रामाणिक आणि शिस्तबद्ध प्रयत्नांना यशच देईल. सप्ताहात सार्वजनिक जीवनात मूर्खांशी संवाद टाळावेतच. विशाखा नक्षत्राच्या व्यक्तींनी स्त्री वर्गाशी जपून राहावे. नवपरिणीतांनी सांभाळावे. अनुराधा नक्षत्रास पौर्णिमेचे चंद्रबळ नोकरी व्यावसायिक पार्श्वभूमीवर कर्तृत्वास नाव देणारे. होतकरू तरुणांना पौर्णिमा नोकरी देणारी. व्यावसायिकांना पौर्णिमेचे प्रभावक्षेत्र व्यावसायिक वसुली करून देणारी. ज्येष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींना पौर्णिमेचे प्रभावक्षेत्र विचित्र गाठीभेटींतून मनःस्ताप देऊ शकते. आरोप-प्रत्यारोपातून अस्वस्थता येऊ शकते. बाकी शुक्रवार सूर्योदयी वैयक्तिक सुवार्तांतून धन्य करणाराच..ध्येयपूर्तीचा कालखंडधनु : सप्ताहात येणारी हनुमान जयंती आपल्या राशीस अतिशय वैशिष्ट्यपूर्ण अशी शुभफळे देणारीच राहील. गुरू आणि शुक्रांच्या प्रभावी स्पंदनातून हनुमाने हृदय जाणून घेणारीच ही पौर्णिमा आहे. तरुण तरुणींचे आत्मबळ या पौर्णिमेला वाढेलच. त्यामुळेच आपले ध्येय साकारून देणारीच ही हनुमान जयंती आहे. मूळ नक्षत्राच्या व्यक्तींना ही पौर्णिमा जीवनही अदभूत कलाच आहे असे वाटू लागेल. ता. २ ते ४ ही चंद्रकलांची वाटचाल पूर्वाषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींना मोठी रसदच पुरवेल. शिक्षण, विवाह आणि नोकरी या त्रिघटकांतून निश्चितच प्युअर सीक्वेन्स लागतील. घरातील आजारी वृद्ध व्यक्तींच्या चिंता जातील. वैवाहिक जीवनातील सुवार्तांतून शुक्रवार कायम लक्षात राहील. उत्तराषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींना शनिवार आगत स्वागतांतून भारावून टाकणारा. घरात कोणाचा विवाह ठरवाल..मित्रांचे ऐनवेळी सहकार्य लाभेलमकर : पौर्णिमेचा कालखंड सप्ताहाची सांगता उत्तम करेल. घरातील विशिष्ट सुवार्तांतून घरात छान पर्यावरण राहील. नवपरिणीतांना ता. २ ते ४ हे दिवस निश्चितच भावसमृद्ध करतील. पती वा पत्नीची चिंता जाईल. नोकरदारांना सप्ताह सुखनिद्रा देणाराच राहील. उत्तराषाढा नक्षत्राच्या व्यक्ती सप्ताहात नोकरीत प्रशंसापात्र होईल. श्रवण नक्षत्राच्या व्यक्तींनी पौर्णिमेची स्पंदने आत्मविश्वास जागृत करणारी. व्यावसायिक पातळीवरची सरकारी कामे होतील. मित्रांचे ऐनवेळी सहकार्य लाभेल. काहींचे अप्रतिष्ठाविषयक भय जाईल. धनिष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाचा शेवट विशिष्ट खरेदी-विक्रीचे व्यवहार पार पाडून देईल. मात्र पौर्णिमेजवळ घरातील वृद्धांशी वाद टाळा. शेजारीपाजारी दुर्घटनांपासून सावध राहा..व्यावसायिक हालचालींना यशकुंभ : पौर्णिमेच्या प्रभावक्षेत्रात भावनोद्रेक टाळा. भाजणं कापणं सांभाळा. घरातील मौल्यवान वस्तू जपाव्या. वाहनांची काळजी घ्या. शततारका नक्षत्राच्या व्यक्तींना विचित्र खर्चाचे प्रसंग येऊ शकतात. बाकी सप्ताहातील पौर्णिमेजवळचा शुक्रभ्रमणाचा अंडरकरंट अतिशय छान राहील. ता. ३ आणि ४ हे दिवस आपल्या राशीस एकूणच सुसंगत फलदायी राहतील. व्यावसायिक हालचाली यशस्वी होतील. पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाची सांगता गुरुकृपेतून फलदायी होईल. घरात सुवार्तांचाच भर राहील. तरुणांचे शैक्षणिक प्रश्न सुटतील. तरुणांच्या विवाहविषयक अंतिम मुलाखती होतील. धनिष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाच्या आरंभी प्रवासात अनपेक्षित दुर्घटनांतून बेरंग होऊ शकतो. त्यामुळेच आजूबाजूचे भान ठेवून प्रवास करावा..आकाशात झेप घ्यालमीन : पौर्णिमेचा सप्ताह तरुणांची उमेद वाढवेलच. मात्र कोणतीही शारीरिक मस्ती टाळावी. सप्ताह पौर्णिमेच्या प्रभावात व्यावसायिक उत्तम प्राप्ती ठेवेल. नोकरीत तणावमुक्त व्हाल. सप्ताह घरगुती पार्श्वभूमीवर सुवार्तांची परंपरा ठेवेल. रेवती नक्षत्राच्या व्यक्तींना पौर्णिमेची पार्श्वभूमी साडेसातीतही हनुमान जयंतीजवळ आकाशात झेप घेण्यास मदत करेल. उत्तर भाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्तींना पौर्णिमेचा स्पर्श परिस स्पर्शासमानच राहील. सभोवतालच्या माणसांचे उत्तम सहकार्य लाभेल. नोकरीतील घडामोडी मोठ्या पथ्यावरच पडतील. वैवाहिक जीवनातील भावस्पंदने जीवनात भक्तिभाव वृद्धिंगत करेल. नवपरिणीतांची चैत्रीपुनव राम-सीतेचा आदर्श जपत हनुमान जयंती साजरी करेल. काहींची हृद्य देवदर्शने होतील. काहींना अपत्य प्राप्तीचे संकेत मिळतील.. 