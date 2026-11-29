महत्त्वाच्या कामांचे नियोजन कराचमेष - सप्ताह नियोजित कामांतून छान फलद्रूप होईल. शुक्रभ्रमणाची विशिष्ट स्थिती तारुण्याला बहर आणणारीच. ता. ३० नोव्हेंबर ते ता. २ डिसेंबर हे दिवस अतिशय, प्रवाही राहतील. अश्विनी नक्षत्रव्यक्ती, चांगलेच विजयी चौकार षटकार ठोकणार आहेत. महत्त्वाच्या कामांचे नियोजन कराच. शैक्षणिक बाजी माराल. मात्र सप्ताहात महत्त्वाच्या किंवा मौल्यवान वस्तू सांभाळाच. भरणी नक्षत्रास शनिवारचा दिवस चैन, चंगळ आणि मौजमजेतून थक्क करेल. कृत्तिका नक्षत्रास वेंधळेपणापासून जपलेच पाहिजे. नोकरीत वरिष्ठांशी गैरसमज टाळा. बाकी सप्ताहाचा शेवटी विशिष्ट पती वा पत्नीची चिंता जाईल..व्यावसायिक वसुलीचा ओघवृषभ - सप्ताहात नोकरी व्यावसायिक पातळीवर क्रिया, प्रतिक्रिया सांभाळा. बाकी सप्ताहात तरुणांच्या ग्रासलेल्या चिंता जातील. सप्ताहाच्या आरंभी तरुणांना मुलाखतींतून यश मिळेल. ओळखी मध्यस्थींतून मोठे चमत्कार घडतील. काहींचा राजकीय उपद्रव थांबेल. कृत्तिका नक्षत्र व्यक्तींनी हातापायाच्या दुखापतींपासून सावध राहावे. बाकी सप्ताहात पती वा पत्नीची विशिष्ट ग्रासलेली चिंता जाईल. रोहिणी नक्षत्रास सप्ताहात वास्तुविषयक व्यवहारांतून लाभ होतील. सप्ताह व्यावसायिक वसुलीचा ओघ राहील. मृग नक्षत्रास एकादशीचा शुक्रवार व्यावसायिक कोंडीतून बाहेर काढेल. कर्जमंजुरीतून लाभ होतील..भागीदारीच्या व्यवहारांतून लाभमिथुन - सप्ताहात व्यावसायिक एक सुंदर पर्व सुरू होईलच. काहींना भागीदारीच्या व्यवहारांतून उत्तम लाभ होतील. शुक्र भ्रमण नोकरदार मंडळींना मोठा सुंदर फलद्रूप होईल. बढतीची चाहूल देणारा सप्ताह. मृग आणि आर्द्रा नक्षत्र व्यक्तींना एक नवी उमेद येईल. प्रेमिकांचे मोठे सूर जुळतील. गीत गाता चलच होणार आहे. सप्ताहाची सुरुवात मोठी गतिमान राहील. स्त्री वर्गास सप्ताह सुवार्तांतून भारावून टाकणाराच. पुनर्वसू नक्षत्रास सप्ताहाचा आरंभ मोठा सार्थकी लावणारा. विशिष्ट वेदनायुक्त व्याधींतून मुक्त व्हाल. वादग्रस्त वसुली होईल. काहींना कर्जमुक्तीचा आनंद लाभेल..कर्तृत्वाला उजाळा मिळेलकर्क - सप्ताहात कर्तृत्वाला चांगलाच उजाळा मिळेल. सप्ताहात नोकरी व्यावसायिक घडामोडींतून जीवन मार्गस्थ होईल. सप्ताहात नूतन वास्तुप्रवेश होतील. काहींना वाहन खरेदीतून आनंद साजरा करता येईल. पुष्य नक्षत्र व्यक्तींचा राजकीय दबदबा वाढेल. सतत थोरामोठ्यांची कनेक्टिव्हिटी राहील. सप्ताहात घरातील लहान मुलांकडे लक्ष ठेवाच. स्त्रीवर्गाने भाजण्याकापण्यापासून जपावेच. कामगारांशी जपून वागा. दुष्टोत्तरे टाळावीतच. आश्लेषा नक्षत्रास सप्ताहाचा आरंभ आणि शेवट महत्त्वाच्या कामांतून मोठा फलद्रूप होणाराच. नोकरीच्या मुलाखतींतून निश्चिती होईल. मात्र सप्ताहात वृद्धांनी संसर्गजन्य व्याधींपासून सांभाळावे..सार्वजनिक जीवनात पथ्ये पाळावीतसिंह - सप्ताहात बेकायदेशीर किंवा जुगारसदृश्य व्यवहार टाळावेतच. मघा नक्षत्र व्यक्तींनी सार्वजनिक जीवनात पथ्ये पाळावीत. स्त्री वर्गाशी वाद नकोत. बाकी सप्ताह शुक्रभ्रमणातून नोकरी व्यावसायिक विशिष्ट वादग्रस्त प्रकरणे मार्गी लावेल. योग्य जागी बदली करून घ्याल. पूर्वा नक्षत्रास कालाष्टमीचा मंगळवार विशिष्ट नैतिक विजय मिळवून देईल. विशिष्ट वास्तुविषयक प्रश्नातून मुक्त व्हाल. त्यामुळेच ता. ४ व ५ डिसेंबर हे दिवस मौजमजेतून साजरे होतील. उत्तरा नक्षत्रास सप्ताहात विशिष्ट नुकसानभरपाई मिळेल. भावाबहिणींचे भाग्योदय धन्य करतील. एखादा वेदनायुक्त आजार निघून जाईल..संधीकडे लक्ष ठेवावेकन्या - सप्ताहातील ग्रहमान तरुणांना साथ देणारेच राहील. संधींकडे लक्ष ठेवूनच राहा. सप्ताहात व्यावसायिक तेजीचा भर राहीलच. सप्ताहात घरात मंगलमयी वातावरण राहील. पती वा पत्नीचे विशिष्ट उत्सव समारंभ साजरे होतील. उत्तरा नक्षत्र व्यक्ती विशिष्ट नवस पूर्ण करतील. काहींच्या जुन्या गुंतवणुकी फलद्रूप होतील. काहींना बँकांचा अर्थपुरवठा होईल. हस्त नक्षत्रास सप्ताहात नोकरीत विशिष्ट परिस्थितीजन्य लाभ होतील. व्यावसायिक भागिदारीचे प्रश्न सुटतील. सप्ताहात विशिष्ट सरकारी धोरणे पथ्यावर पडून अनपेक्षित लाभ होतील. काहींना नोकरीच्या मार्गातील अडथळे दूर होतील. चित्रा नक्षत्रास सप्ताहाचा शेवट उंची खरेदीचा..शुक्रभ्रमणाचा प्रभाव वाढेलतुला - सप्ताह राशीतील शुक्रभ्रमणाचा प्रभाव निश्चितच वाढवेल. तरुणांना सप्ताह छान गतिमान राहील. सप्ताहाचा आरंभ आणि शेवट जीवन सार्थकी लावणारा. स्वतंत्र व्यावसायिकांना मोठा दिलासा देणाराच सप्ताह राहील. विचित्र मानसिक ग्रहणे संपतील. चित्रा नक्षत्रव्यक्ती शत्रुंवर विजय मिळवतील. सप्ताहात पती वा पत्नीचा विशिष्ट भाग्योदय सप्ताहाच्या शेवटी मोठा आनंद साजरा करेल. स्वाती नक्षत्रास नोकरीच्या उत्तम संधी चालून येतील. सप्ताह तरुणांना एकूणच ऋणमुक्त करणारा. विशाखा नक्षत्रास सप्ताहाचा शेवट एकूणच नाताळातील सहली करमणुकींची निश्चिती करणारा..मुलाबाळांचे प्रश्न मार्गी लागतीलवृश्चिक - सप्ताह एकूणच चैनी करमणुकींतून साजरा कराल. सप्ताह वैवाहिक जीवनातून मौजमजा करणाराच राहील. सप्ताहाचा आरंभ गुरुभ्रमणाच्या प्रभावातून मोठा फलदायी होणारा. नोकरीत वरिष्ठांच्या अनुमोदनातून चमत्कार घडतील. अनुराधा नक्षत्रास सरकारी माध्यमांतून मोठे सहकार्य लाभेल. विशिष्ट नुकसान टळेल. सप्ताहात मुलाबाळांचे प्रश्न सुटून सुखनिद्रा घ्याल. ज्येष्ठा नक्षत्रास व्यावसायिक वसुलीतून मुक्तता मिळेल. विशाखा नक्षत्रास सप्ताहाचा आरंभ मुलाखती, गाठीभेठी आणि करारमदारांतून यशस्वी मार्गक्रमणा करेल. मित्रद्रोह कमी होईल..सुसंवाद साधणारा काळधनू - राशींच्या एक्स्चेंजमध्ये सप्ताहात मोठा प्रभाव टाकणारीच रास राहणार आहे. सतत मनासारख्या घटना होतील. मोठे सुसंवाद साधून देणाराच सप्ताह राहील. मूळ नक्षत्र व्यक्तींना मोठा वाव देणारेच ग्रहमान राहील. नोकरी, विवाह आणि शिक्षा इ. माध्यमांतून संधींचा वर्षाव होईल. सप्ताहाचा आरंभ आणि शेवट विजयी चौकर षटकारांचाच राहील. अर्थातच सहजता आणि सकारात्मकता ठेवा. पूर्वाषाढा नक्षत्रास उत्पत्ती एकादशीचा शुक्रवार अनेक प्रसंगातून सद्गदित करणारा. पती वा पत्नीच्या उत्सव समारंभातून भारावून जाल. उत्तराषाढा नक्षत्रास कालाष्टमीचा मंगळवार विशिष्ट संकटनिवारणच करणारा. शनिवार कलावंतांना प्रकाशात आणणारा..नवपरिणितांना प्रसन्नता लाभेलमकर - सप्ताह शुभग्रहांच्या प्रभावातून बोलणारा आहे. तरुणांनी संयमाने वाटचाल करत त्यांचा लाभ घ्यावाच. उत्तराषाढा नक्षत्रास दैवी पाठबळातून लाभ होतील. सप्ताह नवपरिणीतांना प्रसन्नच ठेवेल. उद्याचा सोमवार विशिष्ट भाग्यसंकेत देईल. पती वा पत्नीचा नोकरीविषयक प्रश्न सुटेल. श्रवण नक्षत्रास मंगळवारच्या कालाष्टमीचा दिवस पूर्वसंचितातून लाभ देईल. व्यावसायिक सरकारी कामे मार्गी लागतील. सप्ताहाचा एकूणच आपल्या राशीस कृतार्थ करणाराच ठरेल. धनिष्ठा नक्षत्रास सप्ताह कोर्ट प्रकरणाच्या कात्रीतून सोडवेल. काहींना राजकीय लाभ होतील. वादग्रस्त भूखंड सोडवून घ्याल..परिस्थितीजन्य लाभकुंभ - सप्ताहातील शुक्र आणि गुरू यांच्या विशिष्ट स्थितीतून मोठे परिस्थितीजन्य लाभ उठवाल. स्वतंत्र व्यावसायिकांना मोठा अर्थपुरवठा होईल. धनिष्ठा नक्षत्रास मोठ्या पतप्रतिष्ठेचा लाभ होईल. सप्ताहाची सुरुवात आपल्या राशीस एकूणच झगमगाटाचीच. कालाष्टमीचा मंगळवार विशिष्ट विजयोत्सव साजरा करेलच. नोकरीतील घडामोडी विशिष्ट भाग्यनिश्चिती करतील. शततारका नक्षत्र सप्ताहात आपल्या बुद्धिचातुर्यातून छान प्रभाव टाकणार आहे. सप्ताहात विवाहेच्छूंना अपेक्षित विवाहस्थळांचा ओघ राहील. पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्रास सप्ताह परदेशी नोकरी देणारा. काहींना शैक्षणिक दरवाजे मनासारखे खुले होतील..नकारात्मक दृष्टी बाजूला ठेवामीन - सप्ताहातील ग्रहमान भावनाप्रधान व्यक्तींना विचित्र त्रास देऊ शकतो. नकारात्मक दृष्टी पूर्ण बाजूला ठेवा. संमोहने टाळा. आरोग्यविषयक पथ्ये पाळा. घरात वडीलधाऱ्यांशी वाद नको. सप्ताहात तरुणांनी कोणाशीही स्पर्धात्मक आविर्भाव आणू नये. सप्ताहात पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्रास उष्णताजन्य विकार सतावतील. बाकी सप्ताहाचा शेवट नोकरीतील घडामोडींतून नोकरीतील अस्थैर्य घालवेल. उत्तराभाद्रपदा व्यक्तींनी सप्ताहात एकूणच चोरी, नुकसानीचे प्रसंगांपासून सावध राहावे. बाकी रेवती नक्षत्रास सप्ताहात विशिष्ट जुन्या गुंतवणुकीतून लॉटरी लागेल. नवपरिणीतांचे विशिष्ट नैराश्य सप्ताहारंभी निघून जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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