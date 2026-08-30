साप्ताहिक राशिभविष्य (३० ऑगस्ट २०२६ ते ६ सप्टेंबर २०२६)

अतिरेक नको, नियम पाळाचमेष : सप्ताहात शनि-मंगळ केंद्रयोगाचे एक फिल्ड राहील. सप्ताहात कोणताही नियमभंग करू नका. रस्त्यावरील अतिरेकी सांभाळा. मूर्खांशी संवाद अजिबात टाळा. बाकी सप्ताहात गुरु, शुक्र आणि बुध यांच्या ग्रहयोगांतून त्यांची लॉबी छान क्रियाशील राहील. सप्ताहाचा शेवट श्रीकृष्णाष्टमीतून छान साजरा होईल. भरणी नक्षत्राच्या व्यक्तींना अचानक लाभांची परंपरा अगदी चकित करेल. अश्विनी नक्षत्राच्या व्यक्तींना बलवत्तर विवाहयोग आहेत. प्रेमिकांना शनिवारचा गोपाळकाला प्रेमाची स्पंदने खेचूनच घेईल. कृत्तिका नक्षत्राच्या व्यक्ती बुधवार, गुरुवार विशिष्ट सुवार्तांतून चैनीवर खर्च करतील. पुत्रचिंता जाईल..हितशत्रूंपासून काळजी घ्यावृषभ : सप्ताहातील ग्रहमान व्यावसायिक भागिदारीचे प्रश्न वादग्रस्त करू शकतात. काहींना सरकारी कायदेकानू आड येऊन चिंता निर्माण होऊ शकते. काहींना राजकीय हस्तक्षेपातून शत्रुत्व सतावू शकते. सप्ताहाच्या आरंभीचे ग्रहमान कृत्तिका आणि रोहिणी नक्षत्राच्या व्यक्तींना हितशत्रूंच्या उपद्रवाचेच राहू शकते. बाकी स्वतंत्र व्यावसायिकांना उद्याची संकष्टी जाहिरात माध्यमातून फलद्रूप होणारी. मृग नक्षत्राच्या व्यक्तींना व्यावसायिक लॉटरीच लागेल. श्रीकृष्ण जयंतीचा शुक्रवार तरुणांच्या नोकरीच्या मुलाखती यशस्वी करणारा. परदेशस्थ तरुणांचे भाग्य उलगडेल. मात्र सप्ताहात नवपरिणितांनी एकमेकांमध्ये गैरसमज टाळावेत..सुवार्ता मिळतीलमिथुन : राशीतील मंगळ, ग्रहयोगांतून हाय व्होल्टेज वाढवेल. चोरी, नुकसानी, दुखापती आणि फसवणुकींपासून जपाच. नोकरदारांनी नोकरीतील राजकारणापासून अलिप्त राहावे. बाकी सप्ताहातील शुक्रभ्रमणाची वाटचाल सप्ताहाचा समारोप विशिष्ट सुवार्तांतून साजरा करेल. मृग आणि पुनर्वसु नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाचा शेवट कौटुंबिक जीवनातून मोठा आनंददायी राहील. पुत्रोत्कर्षातून आनंद साजरा कराल. आर्द्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाची सुरुवात विचित्र खर्चातून अस्वस्थ करू शकते. विशिष्ट मातृपितृ चिंता सतावेल. विशिष्ट व्यावसायिक शत्रुत्वाच्या झळा बसू शकतात. भावंडांशी वाद टाळा..व्यावसायिकांची वसुली होईलकर्क : सप्ताहातील शुक्रभ्रमणाची वाटचाल तरुणांना फलदायी राहील. आश्लेषा नक्षत्राच्या व्यक्तींना प्रसिद्धियोग आहेत. सप्ताहातील गुरुवार, शुक्रवार विशिष्ट ध्येयपूर्ती करणारे. मात्र सप्ताहारंभी वृद्धांनी प्रवासात काळजी घ्यावी. महत्त्वाचे दस्तऐवज जपावे. घरातील लहान मुलांकडे लक्ष पुरवा. पुष्य नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात वास्तुविषयक खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारातून लाभ होतील. पती वा पत्नीची विशिष्ट चिंता जाईल. ता. २ व ३ हे दिवस गाठीभेटी यशस्वी करतील. पुनर्वसु नक्षत्राच्या व्यक्तींना शनिवारचा गोपाळकाला अतिशय भावरम्य राहील. मोठ्या उत्सव-समारंभातून सहभाग राहील. विशिष्ट व्यावसायिक वसुली होईल..नोकरीत पगारवाढीचे संकेतसिंह : सप्ताहातील शनि-मंगळ केंद्रयोगाची पार्श्वभूमी सप्ताहाच्या आरंभी नैसर्गिक दुर्घटनांतून झळा पोहोचवू शकते. आजूबाजूची सुरक्षाव्यवस्था घट्ट ठेवा. हातापायाच्या दुखापती सांभाळा. पूर्वा नक्षत्राच्या व्यक्तींनी कोणताही अतिरेक किंवा अट्टाहास करूच नये. घरातील वृद्धांची काळजी घ्या. बाकी सप्ताहातील शुक्रभ्रमणाची वाटचाल सप्ताहाच्या शेवटी श्रीकृष्ण जयंतीचा गोपाळकाला जल्लोषात साजरा करेल. मघा नक्षत्राच्या व्यक्तींना ता. २ चा बुधवार नोकरीतील सुवार्तांतून प्रसन्न ठेवेल. व्यावसायिकांना विशिष्ट करारमदारांतून अकल्पित लाभ होतील. उत्तरा नक्षत्राच्या व्यक्तींना कर्ज मंजुरीतून लाभ होतील. नोकरीत पगारवाढीचे संकेत मिळतील..व्यवसायात तेजी राहीलकन्या : सप्ताहातील शनि आणि मंगळ यांच्या सत्तासंघर्षातून आपल्या राशीस झळा पोहोचू शकतात. कोणत्याही वादातील मध्यस्थी टाळा. काहींना नोकरीतील बदलीचे सावट अस्वस्थ करेल. बाकी सप्ताहातील शुक्रभ्रमणाची वाटचाल अर्थातच राश्यांतर आर्थिक बाबींतून जबरदस्त फलद्रूप होईल. स्वतंत्र व्यावसायिकांना ता. ४ व ५ हा सप्ताहाचा शेवट मोठ्या व्यावसायिक तेजीचा ठेवेल. हस्त आणि चित्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींना उद्याची संकष्टी आणि शुक्रवारची श्रीकृष्णाची जन्माष्टमी चंद्रोदयातून भाग्योदयच करेल. घरातील वातावरण अतिशय दैवी राहील. नवपरिणितांची अपेक्षापूर्ती होईल. अपत्यसंभवातून भावूक व्हाल. काहींना कर्जपुरवठा होईल. मित्र सहकार्य होईल..आर्थिक व्यवहार सावधपणे करावेततूळ : सप्ताहात आर्थिक देण्याघेण्याचे व्यावहार जपून करा. सप्ताहातील ग्रहमान शत्रुत्वाच्या पार्श्वभूमीवर सांभाळण्याचे. वैवाहिक जीवनातही आचारसंहिता पाळाच. कुपथ्य, व्यसने आणि अन्नपाण्यातील संसर्गापासून जपा. बाकी सप्ताहातील रवि, बुध, गुरु आणि शुक्र यांच्यातील ग्रहयोगांच्या माध्यमातून बुद्धिकौशल्यातून लाभ उठवाच. चित्रा आणि स्वाती नक्षत्राच्या व्यक्तींना उद्याची संकष्टी आणि शुक्रवारची श्रीकृष्णाष्टमी नक्षत्र लोकांतून पुष्पवर्षाव करणारी. संतजनांचा सहवास घडेल. विशाखा नक्षत्राच्या व्यक्तींची विशिष्ट पुत्रचिंता जाईल. नोकरीत कर्तृत्व गाजवाल. उद्याची संकष्टी चंद्रोदयातून धन्य करणारी..प्रामाणिक प्रयत्नांना यशवृश्चिक : सप्ताहातील शनि आणि मंगळ यांच्या सत्तासंघर्षातही मनोधैर्य राखून लाभ घेणारी रास राहील. शुक्रभ्रमणाचा उत्तम लाभ घेणारी सप्ताहातील रास राहील. सप्ताहाचा आरंभ आणि शेवट प्रामाणिक प्रयत्नांना यशच देणारा. विशाखा नक्षत्रास बलवत्तर विवाहयोग आहेत. सप्ताहाच्या शेवटी गोपाळकाला साजरा कराच. अनुराधा नक्षत्राच्या व्यक्तींनी संमोहने टाळावीत. बाकी सप्ताहातील उद्याची संकष्टी मोठ्या अचानक धनलाभाची राहील. नोकरीतील घडामोडी प्रसन्न ठेवतील. काहींना थोरामोठ्यांचे सहकार्य लाभेल. ज्येष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींची सप्ताहाची सुरुवात आर्थिक कोंडीतून मुक्तच करेल. मात्र सप्ताहात गर्भवतींनी दक्षता बाळगावी. सप्ताहात ज्वरपीडा सतावू शकते. वाहनांच्या दुखापतींपासून सावधच राहावे. अपरिचित व्यक्तींशी हुज्जती टाळा..मौल्यवान वस्तूंची काळजी घ्याधनु : सप्ताहातील शनिमंगळ केंद्रयोगाची पार्श्वभूमी घरी व दारी आचारसंहिताच पाळायला लावणार आहे. ग्रहांचे सीसी कॅमेरे सतत ऑन राहतील. बाकी उद्याच्या संकष्टीचा चंद्रोदय शुभग्रहांची स्पंदने खेचूनच भाग्यलक्षणे दाखवेल. पूर्वाषाढा आणि उत्तराषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींनी चंद्रदर्शन घेऊनच श्रीगणेशाची आरती करावी. ता. २ सप्टेंबरचा बुधवार आपल्या राशीस सुवार्तातून प्रसन्नच ठेवेल. नोकरीतील विशिष्ट अरिष्ट निघून जाईल. मूळ नक्षत्राच्या व्यक्तींनी सप्ताहात स्त्रीवर्गाचा मान ठेवावाच. पूर्वाषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींनी सप्ताहाच्या शेवटी मौल्यवान वस्तूंची काळजी घ्यावी. उत्सव-समारंभातून थट्टामस्करीचे प्रसंग टाळावेच. रस्त्यावरील हुज्जती टाळाव्या. खरेदीत फसू नका..महत्त्वाच्या गाठीभेटी होतीलमकर : शनिमंगळाच्या हाय व्होल्टेजखाली येणारी आपली रास राहील. कोणतेही अंगमस्ती टाळाच. मित्रांशी हुज्जती नकोत. यंत्र, विद्युत आणि वाफ यांच्यातून उद्भवणाऱ्या दुर्घटनांचे भान ठेवा. बाकी सप्ताहातील शुक्रभ्रमणाची चाल संकष्टीचा चंद्रोदय करेल. त्याचा लाभ श्रवण आणि धनिष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्ती घेतीलच. ता. २ सप्टेंबरचा बुधवार अनेकांचा भाग्योदय करणाराच ठरेल. नोकरीतील एखादी गुप्तचिंता जाईल. शत्रू नरमतील. उत्तराषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींना नोकरी मिळेल आणि कृष्णजन्म जोरात साजरा कराल. प्रेमिकांच्या प्रेमस्पंदनांना उधाण येईल. शनिवारी महत्त्वाच्या गाठीभेटी होतील..वास्तुविषयक अडचणी जातीलकुंभ : सप्ताहातील ग्रहांचे फिल्ड शनि-मंगळाच्या केंद्रयोगातून बाधित होणार आहे. क्रिया-प्रतिक्रिया सांभाळाच. संशयास्पद व्यवहार टाळा. शततारका नक्षत्राच्या व्यक्तींनी मनःप्रक्षोभ सांभाळलेच पाहिजेत. सप्ताहाची सुरुवात नवपरिणितांच्या भावविश्वात शॉटसर्किट करू शकते. बाकी सप्ताहाचा शेवट शुभग्रहांच्या अधिकारातूनच बोलेल. ता. २ सप्टेंबरचा बुधवार मोठा नावीन्यपूर्ण फळे देईल. तरुणांच्या मुलाखती उत्तम पार पडतील. स्वतंत्र व्यावसायिकांना विशिष्ट नव्या संधींचा लाभ घडेल. पूर्वा-भाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाचा शेवट घरगुती पार्श्वभूमीवर मोठा प्रसन्न राहील. उद्याची संकष्टी गुप्तचिंता घालवेल. वास्तुविषयक अडचणी जातील..विवाहविषयक अडचणी जातीलमीन : सप्ताहातील ग्रहांचे फिल्ड शनि-मंगळाच्या केंद्रयोगाच्या पार्श्वभूमीवर उच्च दाबाचेच राहील. कोणतीही स्पर्धा टाळा. अकारण वाद टाळा. सप्ताहातील गुरुभ्रमणाचा प्रभाव अडचणीतून निभावून नेणाराच. रेवती नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाचा आरंभ शुभग्रहांच्या अंडरकरंटातून परिणाम दाखवेल. उद्याचा संकष्टीचा चंद्रोदय विशिष्ट सुवार्तांतून भावरम्यच राहील. नोकरीतील भाग्य उलगडेल. ता. २ चा बुधवार व्यावसायिक धनलाभांची परंपरा ठेवेल. काहींना अनपेक्षित गाठीभेटीतून लाभ होतील. उत्तरा-भाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाचा शेवट विशिष्ट शैक्षणिक चिंता घालवेल. ता. ४ ची कृष्णाष्टमी परदेशस्थ विद्यार्थ्यांचे भाग्य उजळवणारी. विवाहविषयक अडचणी जातील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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