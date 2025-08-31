weekly horoscope 31st august 2025 to 6th september 2025
साप्ताहिक राशिभविष्य : (३१ ऑगस्ट २०२५ ते ६ सप्टेंबर २०२५)

दैव देते आणि कर्म नेते असे म्हणतात, अर्थात दैव म्हणजे काय, हासुद्धा एक मोठ्या चिंतनाचा विषय आहे. देवच दैव देतो म्हणा किंवा देवच दैवाला भांडवल पुरवतो असेच म्हणा हवं तर.
विशिष्ट मनोव्यथा संपतील

मेष : सप्ताहाची सुरुवात दुर्गाष्टमीतून होत आहे. आपल्या राशीस एकूणच नक्षत्र लोकांतून लाभ होतील. अश्विनी नक्षत्राच्या व्यक्तीला थोरामोठ्यांचे आशीर्वाद मिळतील. काहींचे नव्या घरातील श्रीगणेशाचे आगमन मोठे भाग्यसंकेतच देणारे ठरेल. ता. २ ते ४ हे दिवस आत्यंतिक प्रवाही राहतील. अर्थातच शुभग्रहांचा फास्ट ट्रॅक ठेवतील. भरणी नक्षत्राच्या व्यक्तीला विशिष्ट नवस पूर्ण करता येईल. कृत्तिका नक्षत्राच्या व्यक्तीला शनिवारची अनंत चतुर्दशी विशिष्ट मनोव्यथा घालवेल.

