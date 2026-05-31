साप्ताहिक राशिभविष्य : (३१ मे २०२६ ते ०६ जून २०२६)

यशस्वी झेप घ्यालमेष : पौर्णिमेने सुरू होणारा सप्ताह छान मौजमजेचे प्रसंग आणणार आहे. घरात भावाबहिणींची कार्ये ठरून आनंद साजरा कराल. अश्विनी नक्षत्राच्या व्यक्तींना ता. २ ते ४ हे दिवस कला, छंद वा इतर बौद्धिक उपक्रमांतून मोठी यशस्वी झेप घेतील. सप्ताहात मित्रमैत्रिणीकडून मोठे लाभ होतील. भरणी नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात ओळखी मध्यस्थीतून उत्तम विवाहस्थळांचा पाठपुरावा केला जाईल. सप्ताह परदेशस्थ तरुणांचे भाग्य ठरवेलच. सप्ताहातील ता. ४ जूनचा गुरुवार सुवार्तांतून कायम लक्षातच राहील. कृत्तिका नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताह एकूणच मोठा आत्मविश्वास वाढवेल. सप्ताहाचा शेवट मोठा हृद्य राहील. घरात तरुणांचे भाग्योदय धन्य करतील. नोकरीत पगारवाढ होईल. सरकारी माध्यमातून लाभ होतील..व्यावसायिक संकट टळेलवृषभ : सप्ताहात स्वतंत्र व्यावसायिकांचे एक छान पर्व सुरू होईल. बँकेकडून कर्ज मंजुरी होईल. वास्तुविषयक व्यवहार होतील. नोकरीतील स्पर्धा परीक्षांतून बढतीचा मार्ग खुला होईल. रोहिणी नक्षत्राच्या व्यक्तींना आजची पौर्णिमा एक बजेटच घोषित करेल. ता. ३ व ४ हे दिवस अतिशय शुभलक्षणी राहतील. घरात एकूणच मोठे प्रसन्न वातावरण राहील. नवपरिणितांचे नोकरीचे प्रश्न सुटतील. कृत्तिका नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाचा आरंभ आणि शेवट विशिष्ट नुकसान भरपाई देणारा. काहींना कर्जमुक्तीचा आनंद मिळेल. पुत्रपौत्रांचे भाग्योदय होतील. मृग नक्षत्राच्या व्यक्तींना पौर्णिमेचा आजचा रविवार मोठा भाग्यसंकेत देईल. एखादे व्यावसायिक संकट टळेल. विशिष्ट सरकारी अधिनियमांतून लाभ होतील..भावरम्य गाठीभेटीचा कालखंडमिथुन : शुभग्रहांची पलटण आपणास सतत साथ देणारीच राहील. रेंगाळलेली कामे मार्गी लागतील. तरुणांची रेंगाळलेली विवाहप्रकरणे मार्गी लागतील. होतकरू तरुणांना सप्ताह पर्वणीच ठरेल. मृग नक्षत्राच्या व्यक्तींना मोठे परिस्थितीजन्य लाभ होतील. स्त्रीवर्गाकडून लाभ होतील. आर्द्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींना शुभग्रहांची अतिशय लक्षणीय साथ मिळेल. घरात सुसंवाद घडतील. घरातील वारसाहक्काचे प्रश्न मार्गी लागतील. विशिष्ट प्रश्नातील अर्थातच विवाहविषय गोष्टींतील विरोध मावळेल प्रेमिकांना सप्ताह मोठ्या जल्लेषाचाच राहील. पुनर्वसु नक्षत्राच्या व्यक्तींना शिक्षण, नोकरी आणि विवाह या त्रिघटकांतून मोठे साथ देणारेच सप्ताहातील ग्रहमान राहील. सतत आदरसत्कारांतून वाटचाल होईल. मुलाबाळांच्या सुवार्ता प्रसन्न ठेवतील. भावरम्य गाठीभेटी घडवणारा सप्ताह राहील..नोकरीतून परदेशगमनाचे योगकर्क : गुरुचे राशीतील आगमन सप्ताहात तत्काळ स्पंदने उठवेल. पुनर्वसु नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात माणसांचे उत्तम सहकार्य लाभेल. जीवनातील एखादी मानवी दहशत संपेल. पुष्प नक्षत्राच्या व्यक्तींना आजची पौर्णिमा विशिष्ट दैवी संकेत देईल. काहींची तीर्थाटने होतील. सप्ताह नोकरीतील अस्वास्थ्य घालवेल. सप्ताहात नोकरीतून परदेशगमनाचे योग निश्चित होतील. सप्ताहाचा शेवट एकूणच आपल्या राशीस सुसंगत असाच राहील. आश्लेषा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाचा शेवट मोठे परिस्थितीजन्य लाभ देईल. थोरामोठ्यांच्या मध्यस्थीतून किंवा अनपेक्षित गाठीभेटीतून विलक्षण लाभ पदरात पाडून घ्याल. विशिष्ट व्याधीचे गांभीर्य जाईल. रोगनिदानातून निश्चित व्हाल..वादग्रस्त येणे वसूल होईलसिंह : पौर्णिमेने सुरू होणारा सप्ताह शुभग्रहांची स्पंदने काम खेचून घेणाराच आहे. पूर्वा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताह ता. ३ जूनच्या संकष्टीच्या चंद्रोदयात मोठी भाग्यलक्षणे दाखवेल. काहींचे जीवनातील छान श्रीगणेशा होतील. सप्ताह परदेशी मोठा वाव देईल. ता. ३ आणि ४ हे दिवस जीवनातील विशिष्ट महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करणारेच ठरतील. उत्तरा नक्षत्राच्या व्यक्तींना आजचा रविवार गाठीभेटीतून महत्त्वाचे निर्णय घेईल. विवाहेच्छूना आजचा रविवार निर्णायकच ठरेल. काहींचे प्रवास यशस्वी होतील किंवा ते सार्थकी लागतील. सप्ताह नवपरिणितीचे ग्रासलेले प्रश्न किंवा ग्रहणे सोडवेलच. घरातील वृद्धांचा विरोध मावळेल. एखादे वादग्रस्त व्यावसायिक येणे येईल..भांडवलाचा मोठा पुरवठा होईलकन्या : आजची पौर्णिमा जीवनातील मानसिक प्रदूषण घालवेलच. नोकरी, व्यावसायिक पर्यावरण सुधारेलच. उत्तरा नक्षत्राच्या व्यक्तींचे तारुण्य छान फुलेल. विवाहविषयक जोरदार हालचाली होतील. काहींना परिचयोत्तर विवाहांच्या संधी येतील. ज्योतिष मध्ये आणू नका. ता. २ ते ४ हे दिवस मोठे चमत्कार घडवतील. ता. ३ च्या संकष्टीचा चंद्रोदय भाग्योदयाचाच. हस्त नक्षत्राच्या व्यक्तींकडून सप्ताहाचा आरंभ आणि शेवट जीवनातील मोठ्या संधी देणाराच ठरेल. परदेशस्थ तरुणांचे प्रश्न सुटतील. योग्य ठिकाणी नोकरी मिळेल. परदेशस्थ नवपरिणितांना हायसे वाटेल. सप्ताहात व्यावसायिकांना मोठा भांडवल पुरवठा होणार आहे. चित्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाचा शेवट मोठा जल्लोषाचाच राहील. व्यावसायिक शुभारंभ होतील..मोठा विक्रम प्रस्थापित करालतूळ : पौर्णिमेने सुरू होणाऱ्या सप्ताहात प्रसंगवशात छान लाभ उठविणारी रास राहील. तरुणांनी संधीचा लाभ अवश्य उठवावा. चित्रा नक्षत्राच्या व्यक्ती अतिशय फॉर्ममध्ये येणार आहेतच. सतत नोकरी-व्यावसायिक बाबींतून ऑनलाइन राहाच. ता. २ ते ४ हे दिवस मोठे सुसंगत राहतील. सतत माणसाचे उत्तम सहकार्य लाभेलच. स्वाती नक्षत्राच्या व्यक्तींना बौद्धिक चातुर्यातून मोठे लाभ होतील. जनसंपर्क माध्यमे चांगलीच राबवाल. सप्ताहात सामोपचारातून विशिष्ट वाद मिटवाल. विशाखा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात अद्वितीय असे लाभ होतील. ता. ३ च्या संकष्टीचा चंद्रोदय मोठी भाग्यलक्षणे दाखवेल. तरुणवर्ग सप्ताहाच्या शेवटी मोठा विक्रम प्रस्थापित करेल. व्यावसायिक लॉटरी लागेल..भावंडांशी वाद टाळावेतवृश्चिक : सप्ताह जुन्या गुंतवणुकींतून फलदायी होणारा. सप्ताहात जुनी वादग्रस्त येणी येतील. काहींना बँकांचे अर्थसाहाय्य होईल. आजची रविवारची पौर्णिमा शुभग्रहांची स्पंदने खेचूनच घेईल. विशिष्ट महत्त्वाच्या गाठीभेटी यशस्वी होतीलच. ता. ३ आणि ४ हे दिवस मोठे प्रवाही राहतील. विशाखा नक्षत्राच्या तरुणाच्या शैक्षणिक अपेक्षा पूर्ण होतील. काहींना कॅम्पसमधून उत्तम नोकरीचा लाभ मिळेलच. सरकारी कामांतून भाग्य उजळेल. अनुराधा नक्षत्रास पुत्रचिंतेतून मुक्तता मिळेल. परदेशस्थ मुलांचे प्रश्न सुटतील. गुरुवार याचीच ग्वाही देईल. ज्येष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींनी सप्ताहात भावंडांशी वाद टाळावेत. व्यसनांचा अतिरेक टाळावा..सरकारी माध्यमातून लाभ होईलधनु : सप्ताहात शुक्रभम्रणाचे पॅकेज उत्तम कार्यरत राहील. तरुणांना साथ देणाराच सप्ताह राहील. ता. ३ ते ५ हे दिवस नोकरी - व्यावसायिक उत्तम घडामोडी घडवतील. नोकरीतील विभागांर्गत परीक्षांतून यश मिळेल. मूळ नक्षत्राच्या व्यक्तींना नोकरीतून परदेशगमनाचे योग येतील. पूर्वाषाढा नक्षत्रास व बुधवारच्या संकष्टी चतुर्थीचा चंद्रोदय निश्तितच भाग्यसंकेत देईल. शैक्षणिक भाग्योदय होईल. विशिष्ट महत्त्वाची सरकारी कामे यशस्वी होतील. पुत्रोत्कर्षांतून धन्य व्हाल. पती वा पत्नीचा विशिष्ट भाग्योदय श्रीगणेश चतुर्थीच्या मोदकाचा स्वाद घेईल. उत्तराषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाचा शेवट व्यावसायिक घडामोडीतून प्रसन्न ठेवेल. विशिष्ट वादग्रस्त येणी वसूल कराल. सरकारी माध्यमांतून लाभ होतील. भातृचिंता जाईल..खेळाडूंना मोठे यश मिळेलमकर : पौर्णिमेचा आजचा रविवार आपल्या राशीस शुभसूचकच ठरेल. विशिष्ट महत्त्वाच्या गाठीभेटी कराच. विवाहविषयक गाठीभेटी घडवाल. बाकी सप्ताहात तरुणांना सप्ताहाचा शेवट अनेक माध्यमांतून मार्गप्रेरक ठरेल. उत्तराषाढा व्यक्तींना ता. ४ जून २६ चा गुरुवार नोकरी, व्यावसायिक पार्श्वभूमीवर प्रसन्न ठेवेल. व्यावसायिक कामगार चिंता जाईल. श्रवण नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाचा शेवट विशिष्ट पुत्रचिंता घालवेल. काहींचे विशिष्ट आदरसत्कार होतील. पती वा पत्नीला उत्तम नोकरीचा लाभ. सप्ताहाचा शेवट खेळाडूंना मोठे यश देईल. धनिष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींना शनिवार मोठ्या वैयक्तिक सुवार्तांची परंपरा ठेवेल. काहींचे परदेशी व्हिसाचे प्रश्न सुटतील. काहींची वादग्रस्त व्यावसायिक वसुली होईल..मोठ्या संधी मिळणारा कालखंडकुंभ : सप्ताहातील आजच्या रविवारच्या पौर्णिमेचे ग्रहांचे परिहार सप्ताहातील घडामोडींचे निदर्शकच राहील. नोकरीत कर्तृत्व गाजवाल. सप्ताह होतकरू तरुणांना चांगलाच राहील. ता. २ ते ४ हे दिवस विशिष्ट गाठीभेटी, मुलाखती आणि करारमदार अतिशय सुसंगत राहतील. नोकरीच्या मुलाखतींतून छान प्रभाव टाकाल. शततारका नक्षत्राच्या व्यक्तींना मोठे वाव देणारे ग्रहमान राहील. विशाखा नक्षत्राच्या व्यक्तींना व्यावसायिक जाहिरात माध्यमातून यश मिळेल. पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्तींना आजचा रविवार मोठा भाग्यप्रेरकच ठरेल. परदेशस्थ नवपरिणितांचे भाग्य उलगडेल. परदेशातील नोकरीवरील ग्रहण जाईल. सप्ताह गर्भवतींच्या अडचणी किंवा चिंता घालवेलच. ता. ३ च्या संकष्टीचा चंद्रोदय भाग्योदयाचाच राहील..ओळखीतून नोकरी मिळेलमीन : साडेसाती विसरावयास लावणारीच आजची पौर्णिमा राहील. सप्ताहाच्या सुरुवातीचे शुभग्रहांचे फिल्ड पौर्णिमेची भरती अनुभवेल आणि ता. ३ च्या संकष्टीच्या चंद्रोदयाचे भावपूर्ण दर्शन घेईल. पूर्वा-भाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्तींना दिव्य प्रचिती मिळेल. तरुणांचे प्रज्ञावर्धन गुरुच्या राश्यांतरांतून होईलच. उत्तरा-भाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्तींचे वैवाहिक जीवन भावसमृद्ध घडेल. सप्ताहात कलंदर व्यक्तींचा सहवास घडेल. सप्ताहात ओळखी - मध्यस्थीतून नोकरी मिळून जाईल. सप्ताहात नव्या ओळखी होतील. सप्ताहात गर्भवती महिलांना दैवी स्पंदने प्रत्ययास येतील. रेवती नक्षत्राच्या व्यक्तींना एकूणच सप्ताहातील सप्तपदी जीवन भावसमृद्ध करणारीच राहील. आजची पौर्णिमा आणि सप्ताहातील गुरुवार पूर्वसुकृत फळास आणणारा. विवाहयोग आहेतच. प्रेमिकांनो कनेक्टिव्हिटी साधाच.. 