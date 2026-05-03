साप्ताहिक राशिभविष्य : (३ मे २०२६ ते ९ मे २०२६)

अपयश धुऊन काढालमेष : सप्ताह कौटुंबिक पार्श्वभूमीवर प्रसन्न राहील. सप्ताहात घरात कार्ये ठरतील. तरुणांना सप्ताहाचा शेवट विजयोत्सवाचाच राहील. काहींना स्पर्धात्मक यशातून नोकरी देणारा. भरणी नक्षत्राच्या व्यक्ती सप्ताहात भूतकाळातील अपयश धुऊनच काढतील. ता. ७ चा पंचमीचा गुरुवार याचीच प्रचिती देईल. अश्विनी नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताह नोकरीच्या मुलाखतींतून यश देणारा. व्यावसायिक जाहिरातींना उत्तम प्रतिसाद मिळेल. विशिष्ट भागीदारीचे प्रश्न सामोपचाराने सुटतील. घरातील भातृचिंता जाईल. शनिवारची अष्टमी एकूणच आपल्या राशीस महत्त्वाच्या गाठीभेटींतून फलद्रुप होणारी. विवाहेच्छूंच्या गाठीभेटी अंतिम टप्पा गाठतील. चैनी, करमणुकीचे प्रसंग येतीलच..नोकरीतील संकट जाईलवृषभ : राशीचे शुक्रभ्रमण अष्टमीपर्यंत छान फुलत जाईल. नवपरिणितांची छान भावस्पंदने राहतील. रोहिणी नक्षत्राच्या व्यक्ती मोठ्या सुवार्तांतून चर्चेत राहतीलच. छान प्रवासयोग येतील. नव्या ओळखीतून मार्ग गवसतील. सप्ताहाचा आरंभ आणि शेवट अतिशय प्रवाही आणि सुसंगतच राहील. वाटचालीत सतत ग्रीन सिग्नल मिळत राहतील. नोकरीतील विशिष्ट संकट जाईल. काहींना बदलीतून लाभ होईल. मृग नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाचा शेवट मोठ्या पर्वणीसारखाच राहील. जीवनातील विशिष्ट स्वप्न साकारालेच. पती वा पत्नीचा भाग्योदय थक्क करेल. मित्रवर्गाकडून लाभ होतील. सप्ताहात शेअर बाजारातील अट्टाहास टाळा. कृत्तिका नक्षत्राच्या व्यक्तींनी सप्ताहात वाहने जपून चालवावी. खरेदी-विक्रीतील फसवणूक टाळावी..आर्थिक ओघ कायम राहीलमिथुन : सप्ताहातील ग्रहांचे फील्ड फलंदाजीचे नसले तरी सप्ताहात शुभग्रहांची ऐनवेळी रसद पुरविली जाईलच. सप्ताहात नोकरीतील क्रिया प्रतिक्रिया सांभाळा. सप्ताहात नोकरवर्गाशी जपून वागा. बाकी सप्ताहात व्यावसायिक आर्थिक ओघ राहीलच. ता. ७ चा गुरुवार नोकरी व्यावसायिक गुप्तचिंता घालवेल. पुनर्वसू नक्षत्राच्या व्यक्तींना हा सप्ताह पुत्रचिंता घालवेल. विशिष्ट नवस फेडाल. आर्द्रा नक्षत्रास संमिश्र स्वरूपात फलदायी ठरू शकतो. विशिष्ट जुनाट व्याधींच्या पार्श्वभूमीवर पथ्ये पाळा. नोकरीतील राजकारणात पडू नका. बाकी सप्ताहात परदेशस्थ तरुणांच्या गुप्तचिंता जातील. मृग नक्षत्राच्या व्यक्तींना ओळखीपाळखींतून लाभ होतील. ता. ६ व ७ हे दिवस महत्त्वाच्या कामांतून सुसंगतच राहतील. नोकरीच्या मुलाखती अंतिम टप्पा गाठतील..सरकारी माध्यमातून लाभ होईलकर्क : सप्ताहात स्वतंत्र व्यावसायिकांची उद्दिष्टे पूर्ण होतील. काहींना व्यावसायिक वसुलीतून लाभ होतील. मात्र सप्ताहात अपवादात्मक परिस्थितीचे भान ठेवून रहा. नैसर्गिक आघात नुकसान करू शकतात. सुरक्षा व्यवस्था बळकट ठेवा. सप्ताहात पुनर्वसू नक्षत्राच्या तरुणांचे नैराश्य जाईल. आजचा रविवार प्रसिद्धीयोगाचा. कलावंत मंडळींना सरकारी माध्यमातून लाभ. पुष्य नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाचा आरंभ आणि शेवट विजयोत्सवाचाच. सप्ताहाच्या शेवटी नोकरीतील घटना मोठ्या पथ्यावरच पडतील. नोकरीतील मानांकन वाढेल. आश्लेषा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताह वादग्रस्त पार्श्वभूमीवर क्रिया प्रतिक्रिया जपण्याचा. बाकी सप्ताह वैयक्तिक आत्मविश्वास वाढवेलच. उद्याचा सोमवार आणि शेवटी अष्टमीचा शनिवार सप्ताहातील मोठे शुभ दिवस राहतील. विशिष्ट खरेदी विक्रीचे व्यवहार होतीलच. नोकरीत अपवादात्मक परिस्थितीतून लाभ होतील..नोकरीत प्रगतीचे मार्ग खुले होतीलसिंह : सप्ताहातील राशींच्या एक्स्चेंजमध्ये प्रभाव टाकणारीच रास राहील. सप्ताहातील ग्रहमान नोकरीतील प्रगतीचे मार्ग खुले करून देणारे राहतील. मघा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात जीवनातील एक सूर गवसेल. तरुणांना उद्याचा सोमवार सप्ताहाचे मोठे पॅकेज घोषित करणाराच राहील. सप्ताहात बेकायदेशीर व्यवहार टाळा. उधारउसनवारी करताना जपूनच. पूर्वा नक्षत्राच्या व्यक्तींना शुभग्रहांचे पॅकेज उत्तम साथ देईल. सप्ताह घरात प्रिय व्यक्तींच्या सुवार्तांचा भरच ठेवेल. ता. ६ व ७ हे दिवस गाठीभेटी, मुलाखती आणि करारमदार आदींतून प्रभाव टाकणारेच आहेत. सप्ताहात वास्तुविषयक कटकटीतून मुक्त व्हाल. उत्तरा नक्षत्राच्या व्यक्तींना उद्याचा सोमवार शत्रुत्वाचा. झळा कमी करेल. काहींना राजकीय व्यक्तींकडून पाठबळ लाभेल. गर्भवतींच्या चिंता जातील..परदेशी जाण्याचा योगकन्या : सप्ताह शुभग्रहांच्या ताब्यातीलच राहील. सप्ताहाची सुरवात घरात लग्नकार्ये ठरवेल. सप्ताहात घरातील तरुणवर्ग मोठ्या खुषीत राहील. हस्त नक्षत्राच्या व्यक्ती सेलिब्रेटीसारखे मिरवेल. सप्ताहात उत्सव समारंभातून सतत उपस्थिती राहील. उत्तरा नक्षत्राच्या व्यक्तींना नोकरीतून परदेशी संधी मिळेल. काहींना कर्जमंजुरीतून लाभ होतील. मात्र सप्ताहात सार्वजनिक जीवनातून क्रिया प्रतिक्रिया सांभाळून करा. उष्माघातापासून जपा. घरातील द्वाड लहान मुलांकडे कायम लक्ष द्या. चित्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताह शुभग्रहांचेच पॅकेजच राबवेल. मात्र घरातील स्त्रीवर्गाशी क्रोध आवरा. उत्सव समारंभातून बेरंग करू नका. खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारातून संमोहने किंवा फसवणूक टाळा. बाकी सप्ताहात नोकरीचे विशिष्ट पर्याय खुले होतील. सप्ताहात हातापायाच्या दुखापती सांभाळा..वाहने जपून चालवावीततूळ : सप्ताहातील ग्रहांचे फील्ड भावनिक प्रक्षोभ करू शकतात. घरी वा दारी वादाचे मुद्दे टाळाच. अहंकारी व्यक्तींशी मौनच पाळा. सप्ताहात व्यावसायात जुगारसदृश व्यवहार टाळाच. स्वाती नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाचा शेवट विशिष्ट मानवी सहकार्यातून मार्गस्थ करणारा. विशिष्ट सरकारी कामे मार्गी लागतील. मात्र सप्ताह नैसर्गिक दुर्घटनांतून नुकसानीचे प्रसंग आणू शकतो. या संदर्भातून अवधान ठेवावे. चित्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींनी धावपळीचे प्रसंग टाळावेतच. वाहने जपून चालवावीत. बाकी विशाखा नक्षत्राच्या व्यक्तींना शुभग्रहांचे पाठबळ. नोकरीतील घटना पार्श्वभूमीवर चांगलेच मिळेल. विशिष्ट संकट टळेल. नोकरीत वरिष्ठांकडून सहकार्य लाभेल. सप्ताह व्यावसायिक कोर्टविषयक बाबींतून सामोपचारातून मुक्तता देणारा. ता. ७ चा गुरुवार एक मोठा शुभदिवस राहीलच..आर्थिक कोंडी दूर होईलवृश्चिक : सप्ताहातील ग्रहांचे फील्ड संमोहने टाळण्याचेच. सरकारी नियमांची दखल घ्याच. तरुणांनी कुसंगत टाळावीच. बाकी सप्ताहाचा आरंभ आणि शेवट शुभग्रहांच्या ताब्यातील राहील. व्यावसायिक आर्थिक कोंडी जाईल. विशिष्ट व्यावसायिक वसुली होईल. वास्तुविषयक व्यवहार मार्गी लागतील. अनुराधा नक्षत्राच्या व्यक्तींना उद्याचा सोमवार वैयक्तिक सुवार्तांची पार्श्वभूमी ठेवेल. ता. ७ चा गुरुवार विशिष्ट ग्रासलेली गुप्तचिंता घालवेल. वैवाहिक जीवनातील मतभेद मावळतील. ज्येष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींची विशिष्ट आरोग्यचिंता जाईल. काहींचे अप्रतिष्ठेचे भय निघून जाईल. विशाखा नक्षत्राच्या व्यक्तींनी आजचा रविवार प्रवासात जपण्याचा. धावपळ टाळा. हरवाहरवीपासून जपा..रोगनिदान होऊन चिंता जाईलधनु : सप्ताहातील ग्रहमान परस्परविरोधी राहील. संमोहने टाळा. कोणताही जुगार टाळाच. बाकी सप्ताहातील गुरुभ्रमणाची कनेक्टिव्हिटी छानच राहील. सप्ताहाचा शेवट सुंदरच राहील. ता. ७ ते ९ हे दिवस छान सुसंगत आणि प्रवाही राहतीलच. मूळ नक्षत्राच्या व्यक्तींना उत्तम नोकरी देणाराच सप्ताह आहे. सप्ताहात बुद्धिजीवी मंडळींना छान वाव मिळेल. पूर्वाषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींना ता. ७ चा पंचमीचा गुरुवार मोठी प्रसिद्धी देणारा. सप्ताहाचा शेवट तरुणांना शैक्षणिक सूर गवसून देणारा. सप्ताहाचा शेवट मोठी व्यावसायिक तेजी ठेवेलच. सप्ताहात वास्तुविषयक खरेदीचे प्रश्न मार्गी लागतील. परदेशस्थ तरुणांना मार्ग दाखवणाराच सप्ताह. उत्तराषाढा नक्षत्राच्या वृद्ध व्यक्तींच्या व्याधी शमतील. विशिष्ट उत्तम रोगनिदान होऊन चिंता जाईल. तरुणांना राजकीय व्यक्तीकडून लाभ होईल..विजयोत्सवाचा कालखंडमकर : सप्ताहाची सुरुवात कलाकारांचे भाग्योदयच करणारी, उद्याचा सोमवार मोठा विजयोत्सव साजरा करणारी, विवाहेच्छूंचे मार्ग मोकळे होतील. उद्याच्या सोमवारचा सूर्योदय काहींच्या सप्ताहाचे उत्तम बजेट घोषित करेलच. मोबाईलवर उत्तम मेसेजेस येतील. श्रवण नक्षत्राच्या व्यक्तींना मोठ्या जीवनसत्त्वांचा पुरवठा होईल. मनपसंत गाठीभेटी होतील. नोकरीतील विशिष्ट जबाबदारी उत्तम निभावून न्यालच. उत्तराषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाचा शेवट कर्तृत्वाला उजाळा देईल. विशिष्ट प्रवासातील महत्त्वाची कामे पार पडतील. एखादा घरगुती विरोध मावळेल. परदेशस्थ तरुणांना नोकरीत दिलासा मिळेल. धनिष्ठा नक्षत्राच्या मंडळींना सप्ताहाचा शेवट झगमगाटच करेल. विशेषतः स्वतंत्र व्यावसायिकांना विशिष्ट व्यावसायिक करारमदारातून लाभ होतीलच. गर्भवतींच्या विशिष्ट चिंता जातील..विदेश व्यापारांतून मोठे लाभ शक्यकुंभ : सप्ताहातील शुभग्रहांचे अधिष्ठान मोठे प्रभावीच राहणार आहे. अर्थातच शुभग्रहांचा एक फास्ट ट्रॅकच आपल्या राशीस उपलब्ध करून दिला जाईल. शततारका नक्षत्राच्या व्यक्ती घरी आणि दारी चांगलाच अधिकार दाखवतील. धनिष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्ती आपल्या कलागुणांचा चांगलाच आविष्कार दाखवतील. सप्ताहात बुद्धिजीवी मंडळींना एक गड गवसणारच आहे. स्पर्धा परीक्षांसाठी जोरदार तयारीत राहाल. सप्ताहाची सुरुवात व्यावसायिक उत्सव प्रदर्शनांतून मोठाच लाभ उठवेल. सप्ताह घरातील उत्सव समारंभांची निश्चिती करणाराच. काहींचे गृहप्रवेश होतील. पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्तींना ता. ७ चा गुरुवार मोठ्या दैवी प्रचितीचाच राहील. विदेश व्यापारांतून मोठे लाभ होतील. सप्ताहात सार्वजनिक जीवनातील मध्यस्थी टाळावीच. मनस्ताप होऊ शकतो..पतप्रतिष्ठा वाढवणारा कालखंडमीन : सप्ताहात नोकरी व्यावसायिक उत्साह वाढणारच आहे. विशिष्ट मानसन्मानातून प्रसन्न राहाल. व्यावसायिक आर्थिक ओघ पूर्ववत होईल. उद्याचा सोमवार याचेच संकेत देईल. उद्याचा सोमवार मोठ्या गाठीभेटी घडवेल. सप्ताह जाहिरात माध्यमातून मोठा फलदायी होईल. रेवती नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताह पतप्रतिष्ठा वाढवणाराच ठरेल. तरुणांना प्रगतीचे उत्तम मार्ग उपलब्ध करून देणाराच सप्ताह राहील. नोकरीत कौतुकास पात्र व्हाल. उत्तराभाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्तींना संगणकीय अर्थातच ऑनलाइन कनेक्टिव्हीटी उत्तम साथ देईल. विवाहेच्छूंना त्याचा फायदा करून घेता येईल. सप्ताह ओळखी मध्यस्थीतून चमत्कार घडवेल. पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्तींना आजचा रविवार आपल्या परदेशस्थ मुलाच्या सुवार्ता ऐकवेल. काहींची प्रेमप्रकरणे मार्गी लागतील. 