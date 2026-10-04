साप्ताहिक राशिभविष्य : (०४ ऑक्टोबर २०२६ ते १० ऑक्टोबर २०२६)

बँकांची कर्जे मंजूर होतीलमेष : सप्ताहातील ग्रहांचे फील्ड वक्री शुक्रभ्रमण पूर्ण ताब्यात घेईल. घरगुती पार्श्वभूमीवर उत्तम भावपर्यावरण राहील. पती वा पत्नीच्या सुवार्तांचा भर राहील. ता. ६ च्या इंदिरा एकादशीचा दिवस जीवनातील विशिष्ट संकल्प पूर्ण करेल. तरुणांना सप्ताह नोकरीचे उत्तम योग आणेल. अश्विनी नक्षत्राच्या व्यक्ती नोकरीत कर्तव्य गाजवतील. शत्रुत्वावर मात कराल. भरणी नक्षत्राच्या व्यक्तींवर सप्ताहाचा शेवट मातृपितृचिंतेचे सावट ठेवू शकतो. बाकी सप्ताहाचा आरंभ नोकरी - व्यावसायिक मोठे अनुकूल वातावरणच ठेवेल. बँकांची कर्जे मंजुरी होतील. वास्तुयोग आहेत..नोकरीत वरिष्ठांशी गैरसमज टाळावृषभ : सप्ताहातील ग्रहस्थिती घरी आणि दारी क्रियाप्रतिक्रियांतून जपण्याची. नोकरीत वरिष्ठांशी गैरसमज टाळा. बाकी सप्ताहातून व्यावसयिक वसुलींतून लाभ होतील. मात्र सप्ताहात भागीदारीविषयक प्रश्न जपून हाताळा. रोहिणी नक्षत्राच्या व्यक्तींनी सप्ताहात घरातील स्त्रीवर्गाची मने सांभाळावी. कृत्तिका नक्षत्राच्या व्यक्तींनी सप्ताहात विशिष्ट सरकारी कायदेकानूनच्या पार्श्वभूमीवर त्रास होऊ शकतो. मृग नक्षत्राच्या व्यक्तींना ता. ५ व ६ हे दिवस महत्त्वाच्या कामांतून मोठे साथ देतील. थोरामोठ्याच्या ओळखींतून सुसंगत अशी वाटचाल होईल. एखादे व्यावसायिक आर्थिक संकट टळेल..देण्याघेण्यातील मध्यस्थी टाळाचमिथुन : सप्ताह व्यावसायिक पार्श्वभूमीवर अतिशय गतिमानच राहील. तरुणांना मोठा आत्मविश्वास लाभेल. ता. ५ ते ७ हे दिवस मोठे गतिमानच राहतील. शिक्षण, नोकरी आणि या त्रिघटकांतून जीवनात मोठी झेप घ्याल. आर्द्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींना जीवनातील विशिष्ट सूर गवसेल. सप्ताह प्रेमिकांना भाग्यसंकेतच देईल. मात्र सप्ताहात सार्वजनिक जीवनात मूर्खांशी संवाद टाळा. व्यावसायिक कामगार चिंतेतून त्रास होईल. पुनर्वसु नक्षत्राच्या व्यक्तींना विशिष्ट सरकारी धोरणातून लाभ होतील. मात्र सप्ताहात राजकीय शत्रुत्वातून त्रास होऊ शकतो. देण्याघेण्यातील मध्यस्थी टाळाच. जामीन राहू नका..प्रवास-खरेदीत काळजी घ्याकर्क : पितृपंधरवड्यातील एक नशीबवान रास राहील. ता. ५ ते ७ हे दिवस वैयक्तिक उपक्रम यशस्वी करतील. घरातील तरुणांचे प्रश्न मार्गी लागतील. पुष्य नक्षत्राच्या व्यक्तींना मोठे अपवादात्मक लाभ किंवा यश मिळेल. मात्र सप्ताहात भावंडांशी मतभेद किंवा भांडणे टाळाच. सप्ताहात काहींना एखादी वेदनायुक्त व्याधी सतावू शकते. वाहने जपून चालवा. आश्लेषा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात विशिष्ट कोर्टप्रकरण मार्गी लागून दिलासा मिळेल. ता. ६ ची इंदिरा एकादशी जीवन कृतार्थ करेल. विशिष्ट तीर्थाटन घडेल. मात्र अमावस्येजवळ प्रवासात नुकसानीचे प्रसंग घडू शकतात. खरेदीत फसू नका..वादविवाद टाळासिंह : सप्ताहातील बुध-शुक्र युतियोग ग्रहांचा पट ताब्यातच घेईल. व्यावसायिक उपक्रम साथ देतील. विशिष्ट सरकारी माध्यमे साथ देतील. तरुणांना मोठे बॅटिंग फिल्डच राहील. सतत ऑनलाइन राहाच. पूर्वा नक्षत्राच्या व्यक्तींना जीवनातील मोठा फॉर्म गवसेल. परदेशात प्रभाव टाकाल. मात्र सप्ताहात घरात वादविवाद टाळा. नवपरिणीतांना सप्ताह एकूणच आचारसंहिता पाळण्याचा. मघा नक्षत्राच्या व्यक्तींना प्रवासात प्रकृती सांभाळावी. सप्ताहाचा आरंभ जुनाट व्याधींच्या पार्श्वभूमीवर जपण्याचा. बाकी सप्ताह कलाकारांना उत्तम वाव देईलच. विशिष्ट मानसन्मान चकित करेल. शनिवारची अमावस्या विशिष्ट नुकसानीच्या भयांतून सतावणारी..स्त्रीहट्टाची दखल घ्याचकन्या : सप्ताह स्वतंत्र व्यावसायिकांचे भाग्य उलगडणारा. विशिष्ट विरोध मावळेल. विशिष्ट भागीदारीतील विसंवाद संपतील. सप्ताहाचा आरंभ मोठा गतिमानच राहील. ता. ५ व ६ हे दिवस घरात मोठ्या सुवार्तांची पार्श्वभूमी ठेवतील. उत्तरा नक्षत्राच्या व्यक्ती नोकरी मिळवण्यात यशस्वी ठरतील. एकूणच सप्ताह नोकरी - व्यावसायिक पार्श्वभूमीवरील पर्यावरण छानच ठेवेल. हस्त नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात विशिष्ट संधींचा निश्चितच फायदा घेता येईल. ता. ६ व ७ हे दिवस मोठे चमत्कार घडवतील. सप्ताहात चित्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींना शुभग्रहांची स्पंदने निश्चितच खेचून घेता येतील. नोकरीत कर्तृत्वातून वरिष्ठांच्या मर्जीत जाऊन बसाल. मात्र अमावस्येजवळ स्त्रीहट्टाची दखल घ्याच..मनाजोगत्या घटना घडतीलतूळ : सप्ताहात थोडे संमिश्र ग्रहमान राहील. सप्ताहाच्या आरंभी सार्वजनिक गोष्टीत पडू नका. मूर्खांशी संवाद नकोच. अकारण थट्टा मस्करी टाळा. बाकी सप्ताहातील राशींचे शुक्रभ्रमण वक्री स्थितीतून छान प्रभाव टाकील. ता. ६ व ७ हे दिवस एकूणच आपल्या राशीस अतिशय सुसंगत आणि मनाजोगत्या घटना घडवतील. स्वाती नक्षत्राच्या व्यक्तींच्या अतिशय भावरम्य गाठीभेटी होतील. तरुणांचा नोकरीच्या मुलाखतींतून प्रभाव पडेल. चित्रा नक्षत्रव्यक्तींनी वैवाहिक जीवनातून आचारसंहिता पाळावीच. विशाखा नक्षत्राच्या व्यक्तींना शनिवारची पितृपक्षातील अमावस्या विचित्र प्रसंगातून जागरणाची..व्यावसायिक वसुली होईलवृश्चिक : सप्ताहातील ग्रहमान अनपेक्षित घटनाप्रसंगांतून बेरंग घडवू शकते. तरुणांनी सप्ताहात व्रात्य मित्रांची संगत टाळावीच. सप्ताहात आरंभी आणि शेवटी आरोग्यविषयक पथ्ये पाळाच. अनुराधा नक्षत्राच्या व्यक्तींनी नोकरीतील क्रिया-प्रतिक्रिया सांभाळाव्या. नोकरीतील हितशत्रूंपासून सांभाळावे. बाकी सप्ताहात विशिष्ट पती वा पत्नीच्या भाग्योदयातून मौजमजा करालच. ज्येष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींना ता. ५ आणि ६ हे दिवस विशिष्ट मानसन्मानातून चकितच करतील. परदेशस्थ पुत्र-पौत्रांच्या चिंता जातील. विशिष्ट वादग्रस्त किंवा लांबलेली व्यावसायिक वसुली होईल..व्यसनी मित्रांची संगत नकोधनु : सप्ताह स्वतंत्र व्यावसायिकांना मोठा गतिमान राहील. सरकारी माध्यमे सहकार्य करतील. ता. ६ ते ८ हे दिवस सुवार्तांतून फास्ट ट्रॅकचे राहतील. नोकरीतील अनिश्चिततेचे सावट जाईल. मूळ नक्षत्राच्या व्यक्तींना मित्रांच्या सहकार्यातून लाभ होतील. सप्ताहातील अमावस्येचे प्रभावक्षेत्र घरातील. वादविवादातून अस्वस्थ करणारे. पूर्वाषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींनी सप्ताहात व्यसनी मित्रांची संगत टाळावी. बाकी सप्ताहात कलाकारांना उत्तम वाव मिळेल. ओळखी मध्यस्थीतून विवाहस्थळे येतील. बाकी अमावस्येचे शनिवारचे प्रभावक्षेत्र विशिष्ट आर्थिक संमोहनातून अडचणीत आणणारे..नोकरीमध्ये बदलीतून लाभमकर : सप्ताहात वक्री शुक्रभ्रमण ग्रहयोगांतून ग्रहांचे फील्ड ताब्यात घेईल. ता. ५ व ६ हे दिवस एकूणच चमत्कार घडवतील. श्रवण नक्षत्राच्या व्यक्तींना मोठे बॅटिंग फील्डच राहील. व्यावसायिक नवे पर्याय यशस्वी होतील. महत्त्वाचे करारमदार होतील. नोकरीतील बदलीतून लाभ होईल. धनिष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तीं विशिष्ट सन्मानातून फ्लॅशन्यूजमध्ये येतील. उत्तराषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहातील ग्रहमान उष्णताजन्य विकारांतून त्रास देणारे. अमावस्येजवळ अन्न पाण्यातील संसर्गही जपाच. सप्ताहाचा आरंभ स्त्रीवर्गाशी भांडणाचा ठरू शकतो..बेकायदा व्यवहार टाळावेतचकुंभ : सप्ताहात वक्री शुक्रभ्रमणाची चांगलीच कनेक्टिव्हिटी राहील. मात्र सप्ताहात कोणतेही बेकायदेशीर व्यवहार टाळावेच. कोणाशीही आर्थिक मध्यस्थी टाळावी. बाकी सप्ताहाचा आरंभ आणि शेवट बौद्धिक उपक्रमांना प्रचंड वाव देईल. ता. ७ आणि ८ ऑक्टोबर हे दिवस अतिशय गतिमान राहतील. शततारका नक्षत्राच्या व्यक्ती अनेक माध्यमांतून लक्ष वेधून घेतील. सप्ताहात विशिष्ट जुन्या गुंतवणुकी यशस्वी होतील. सप्ताहात भागीदारीतील विसंवाद छायाग्रस्त करू शकतात. गैरसमज टाळा. पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्तींना अमावस्येचे प्रभावक्षेत्र राजकीय पार्श्वभूमीवर छायाग्रस्त करू शकते..नोकरीत सन्माननीय पद मिळेलमीन : अमावस्येच्या पार्श्वभूमीवर सप्ताह प्रदूषणाचाच वाटतो. मित्रांशी वाद टाळा. वैवाहिक जीवनातूनही वाद होऊ शकतात. बाकी स्वतंत्र व्यावसायिकांना सरकारी माध्यमातून लाभ होतील. विशिष्ट वास्तुविषयक व्यवहार मार्गी लागतील. उद्याचा सोमवार एखादा नैतिक विजय प्राप्त करून देईल. उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्तींना त्याची प्रचिती येईलच. सप्ताहातील भावाबहिणींची चिंता कायमची जाईल. रेवती नक्षत्राच्या व्यक्तींना अमावस्येचे प्रभावक्षेत्र विशिष्ट साक्षात्कार घडवेल. सप्ताह नोकरीत सन्माननीय पद प्राप्त करून देईल. एखादे शैक्षणिक अपयश धुऊन काढाल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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