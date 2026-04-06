साप्ताहिक राशिभविष्य : (०५ एप्रिल २०२६ ते ११ एप्रिल २०२६)

व्यावसायिकांची पतप्रतिष्ठा वाढेलमेष : सप्ताहाची सुरुवात घरात सुवार्तांचीच राहील. आजचा सूर्योदय पुत्रोत्कर्षातून धन्य करेल. सप्ताहातील राशीचे शुक्रभ्रमण अश्विनी नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाच्या शेवटाची शुक्रवारची अष्टमी जीवन सार्थकीच लावणारी. भरणी नक्षत्राच्या व्यक्ती एकूणच सप्ताहात बुद्धिचातुर्यातून लाभ उठवतील. तरुणवर्ग नोकरीच्या मुलाखतीतून छाप पाडेल. ता. ९ ते ११ हे दिवस प्रत्येक वनडे जिंकून देतीलच. शुक्रवारच्या अष्टमीचे प्रभावक्षेत्र स्वतंत्र व्यावसायिकांची पतप्रतिष्ठा वाढवेल. जाहिरातमाध्यमे यशस्वी होतील. कृत्तिका नक्षत्राच्या व्यक्तींनी सप्ताहाच्या शेवटी प्रवासात सर्व बाबतीत दक्षता बाळगावी. विसरभोळेपणा टाळावा. प्रवासात लहान मुले सांभाळा..योग्य ठिकाणी बदली होईलवृषभ : सप्ताह विशिष्ट लांबलेले खरेदी-विक्रीचे व्यवहार पूर्ण करेल. विशिष्ट सरकारी माध्यमांचे सहकार्य लाभेल. मृग नक्षत्राच्या व्यक्ती अतिशय फॉर्ममध्ये येतील. पती वा पत्नीचा भाग्योदय सप्ताहाचा एक छान विषय होईल. ता. १० व ११ हे दिवस सुवर्णाक्षरांनी नोंदवले जातील. रोहिणी नक्षत्राच्या व्यक्तींना वाचासिद्धी प्राप्त होईल. म्हणाल ते होईल. सप्ताहात घरातील तरुणांचे परदेशातील अडथळे दूर होतील. त्यांना नोकरीची शाश्वती लाभेल. काहींचे प्रेमविवाह संपन्न होतील, ज्योतिषाचा अडथळा पार करून. कृत्तिका नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाचा शेवट मोठे परिस्थितीजन्य लाभ देईल. नोकरीतील हितशत्रूंचा त्रास आपोआप कमी होईल. काहींची योग्य ठिकाणी बदली होईल. शनिवार धक्कादायक सुवार्तांचा..कलाकारांना मोठा वाव मिळेलमिथुन : सप्ताहाचा आरंभ मोठे भाग्यसंकेतच देईल. सप्ताहात महत्त्वाच्या कामांचे नियोजन कराल. ता. ९ व १० हे उत्तम शुभवारच ठरतील. व्यावसायिक तेजी राहीलच. मृग नक्षत्राच्या तरुणांचे नोकरीतील विशिष्ट सावट अर्थातच विशिष्ट ग्रहण निघून जाईल. सप्ताहात कलाकारांना मोठा वाव मिळेल. मात्र सप्ताहात उष्माघातापासून सांभाळावे. प्रवासात असंगाशी संग नकोतच. आर्द्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात उत्तम नोकरीचा लाभ होणार आहे. सतत प्रयत्नात राहाच. आर्द्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात विशिष्ट कोर्ट प्रकरणात यश मिळेल. पुनर्वसू नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात महत्त्वाच्या कामांतून सतत ग्रीन सिग्नल मिळतील. सप्ताह होतकरू तरुणांना मोठे स्पर्धात्मक यश देईल. काहींना सरकारी नोकरीचा लाभ होईल. शुक्रवारची अष्टमी व्यावसायिक लॉटरीची राहील. काहींची कर्जमुक्ती होईल..नोकरीतील दुष्टचक्र संपेलकर्क : सप्ताहाची सुरुवात व्यावसायिक आर्थिक ओघ ठेवेलच. आजचा संकष्टीचा रविवार भाग्योदयाचाच राहील. घरातील सुवार्तांतून धन्य व्हाल. सप्ताहाचा शेवटही मोठा गोड राहील. वैवाहिक जीवनातील एखादी खंत जाईल. पुनर्वसू नक्षत्राच्या व्यक्तींना नोकरीतील एक दुष्टचक्र संपून मोठा दिलासा मिळेल. पुष्य नक्षत्राच्या व्यक्तींना ता. ९ ते ११ हे दिवस आत्यंतिक प्रवाही राहतील. महत्त्वाच्या कामांची आखणी कराच. सप्ताहात घरातील तरुणांची विवाहाकडे वाटचाल होईल. ता. १० चा शुक्रवारचा सूर्योदय धक्कादायक सुवार्तांचाच ठरेल. आश्लेषा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाचा आरंभ आणि शेवट जीवनातील आशावाद जबरदस्त वाढवेल. नोकरीत बढतीकडे वाटचाल होईल. परदेशी आलेल्या संधीचा लाभ उठवाच. सप्ताह विशिष्ट सामाजिक बहुमानातून चकित करेल..भाऊबंदकीविषयक प्रश्न उद्भवतीलसिंह : सप्ताह वादग्रस्त पार्श्वभूमीवर जपावाच लागेल. बाकी सप्ताहातील बुध, गुरू आणि शुक्र यांच्याशी होणारे शुभयोग व्यावसायिक, आर्थिक रसद पुरवणारेच ठरतील. मात्र जुगारसदृश व्यवहार टाळाच. आजचा संकष्टीचा रविवार मनपसंत गाठीभेटीतून छान फलदायी होईल. ता. ९ व १० हे अष्टमीचे प्रभावक्षेत्र मघा आणि पूर्वा नक्षत्राच्या कलावंतांना छान सूर गवसून देतील. प्रेमवीरांना सप्ताह एकूणच अनुकूल राहील. सप्ताहात कामगारवर्गाची मने जपाच. प्रवासातील अन्नपाण्यातील संसर्गापासून जपून राहावे. सप्ताहात घरात भाऊबंदकीविषयक प्रश्न सतावू शकतात. मघा नक्षत्राच्या व्यक्तींनी घरातील भाव पर्यावरण निश्चितच सांभाळले पाहिजे. उत्तरा नक्षत्राने चढता-उतरताना सावधानता बाळगावी, थट्टामस्करी टाळा..तीर्थाटनांतून दैवी प्रचिती लाभेलकन्या : सप्ताहातील ग्रहांचे फील्ड फलंदाजीचे नाहीच. व्यावसायिक जुगारसदृश व्यवहार टाळा. बाकी गुरुभ्रमणाचा अंडरकरंट छान राहील. सप्ताहाचा शेवट महत्त्वाच्या कामांतून सुसंगत राहील. गुरुवार अचानक धनलाभांचा. सप्ताहातील अष्टमीचे प्रभावक्षेत्र घरातील तरुणांच्या सुवार्तांतून धन्य करणारे. वैवाहिक जीवनातील भाग्योदयाच्या घटना नवस फेडतील. काहींना तीर्थाटनांतून दैवी प्रचिती लाभेल. उत्तरा नक्षत्राच्या तरुणांचे परदेशी भाग्य उलगडेल. नोकरीतील नव्या जडणघडणींतून अप्रत्यक्ष लाभ होतील. हस्त नक्षत्रास विशिष्ट सरकारी कामांतून यश मिळेल. राजकीय मध्यस्थीतून लाभ होतील. चित्रा नक्षत्रास ता. ९ व ता. १० एप्रिल २६ हे दिवस मोठी नावीन्यपूर्ण फळे देतील. शत्रू मित्र बनतील. विवाहेच्छूंच्या विवाह प्रकरणांना गती मिळेल. शुक्रवार मोठा प्रसन्न राहील..व्यावसायिक प्रकल्प मार्गी लागतीलतूळ : सप्ताह बुद्धिकौशल्यातून प्रभाव टाकणारा. अनेक गोष्टींत सामोपचाराने लाभ होतील. स्वाती नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाचा आरंभ आणि शेवट जीवनाला दिशा देणारा. विशाखा नक्षत्राच्या व्यक्तींसाठी संकष्टीचा चंद्रोदय मोठा हृद्य राहील. नोकरीतील पगारवाढ धन्य करेल. काहींचे व्यावसायिक प्रकल्प छान मार्गी लागतील. ता. ९ व १० हे दिवस एकूणच आपल्या राशीस उत्तम गाठीभेटी घडवून आणतील. फक्त सप्ताहात नातेवाइकांशी वागण्या-बोलण्यातून पथ्ये पाळाच. गैरसमज नकोत. चित्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींनी एकूणच सप्ताहात भाजण्या-कापण्याचे प्रसंग टाळावेत. श्वानदंशापासूनही जपावे. बाकी शनिवार चैनीवर खर्च करणारा. मात्र सप्ताहात प्रवासात पाकीट जपा. स्त्रीवर्गाशी वाद टाळा. सरकारी नियमांचे पालन करा. रस्त्यावर सिग्नल तोडू नका..कर्जविषयक कोंडीतून मुक्तता होईलवृश्चिक : सप्ताहातील ग्रहांचे फील्ड चौकार-षट्कार न मारण्याचेच. सप्ताहाच्या सुरवातीस कोणतीही मस्ती टाळावीच. व्यसनांचा अतिरेक नकोच. अन्नपाण्यातील संसर्गापासून सावधच राहा. बाकी सप्ताहाचा शेवट अर्थातच ता. ९ ते ११ या कालावधीत नियोजित कामे यशस्वी करवून देईल. विशिष्ट वादाची तीव्रता कमी होईल. अनुराधा नक्षत्राच्या व्यक्तींना गुरुवार मोठा प्रसन्न राहील. वैवाहिक जीवनातील अशांतता जाईल. घरातील आजारी व्यक्तींची चिंता जाईल. नोकरीतील वरिष्ठांशी असलेले गैरसमज व विसंवाद संपतील. ज्येष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींच्या व्याधींवर विशिष्ट औषध लागू पडेल. काहींची बँकांची कामे होतील. कर्जविषयक कोंडीतून मुक्तता होईल. विशिष्ट धास्ती जाईल. एखादा भूखंड सोडवून घ्याल..नोकरीत छान लाभ होतीलधनू : सप्ताह बुद्धिकौशल्यातून छान फळे देणारा. अर्थातच तरुणांना उत्तम साथ देणाराच हा सप्ताह वाटतो. आजची रविवारची संकष्टी चंद्रोदयातून मोठी प्रचिती देणारी आजचा सूर्योदयही तरुणांना ऑनलाइन कनेक्टिव्हिटी साधून देईल. प्रेमिकांनो, अँटिने रोखून ठेवाच. मूळ नक्षत्राच्या व्यक्तींना नोकरीत छान परिस्थितीजन्य लाभ होतील. नोकरीतून परदेशगमन योग येतील. पूर्वाषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींना अष्टमीच्या शुक्रवारच्या अष्टमीच्या चंद्रकला मोठा ज्ञानोदयच करून देतील. थोरामोठ्यांच्या सहकार्यातून चमत्कार घडतील. सरकारी माध्यमांतून मोठे लाभ होतील. घरातील तरुणांचे ग्रासलेले प्रश्न निश्चितच मार्गी लागतील. उत्तराषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींची मातृ-पितृ चिंतेतून मुक्तता होईल. नोकरीतील मानांकन वाढेल. शत्रू मित्र बनतील..उच्च शिक्षणातील अडथळे दूर होतीलमकर : सप्ताहात व्यावसायिक आर्थिक ओघ राहीलच. व्यावसायिक कामगारप्रश्न सुटतील. व्यावसायिक वादग्रस्त येणी येतील. आजची संकष्टी चतुर्थी चंद्रोदयातून भाग्यसंकेत देणारी. श्रवण नक्षत्राच्या व्यक्तींवर विष्णुकृपाच होईल, अर्थातच शुक्रवारच्या अष्टमीच्या प्रभावात उत्तराषाढा नक्षत्राच्या तरुणांना सप्ताह जीवनात विशिष्ट अपूर्व संधी देणारा. काहींची परदेशगमनाची मनीषा पूर्ण होईल. काहींना बदलीतूनच लाभ होईल. काहींचे उच्च शिक्षणातील अडथळे दूर होतील. मात्र सप्ताहात कुपथ्ये टाळाच. धनिष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाचा शेवट वादग्रस्त वसुलीतून धन्यच करणारा. आजची संकष्टी चतुर्थी विशिष्ट महत्त्वाच्या गाठीभेटी यशस्वी करणारी. विवाहेच्छूंचा प्रीतीचा चंद्रोदय होईल..उंची वस्तूंची खरेदी होईलकुंभ : सप्ताहाची सुरुवात शुभग्रहांच्या दृष्टिक्षेपातूनच होत आहे. आजच्या रविवारचा सूर्योदय विशिष्ट सुवार्तांतून प्रसन्न ठेवणाराच राहील. प्रिय व्यक्तींचे दूरध्वनी प्रसन्न ठेवतील. आजची रविवारची संध्याकाळही ‘चाँद खिला तारे हसे’ अशीच राहील. शततारका नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहांचे पॅकेज भरगच्च आनंदाचेच राहील, वैयक्तिक हृद्य समारंभ साजरे होतील. ता. ९ आणि १० हे अष्टमीच्या प्रभावक्षेत्रातील दिवस रंगिलेच राहतील. पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्तींना कला, छंद माध्यमातून छान सूर गवसून देतील. घरात उंची वस्तूंची खरेदी होईल. पती वा पतीचा विशिष्ट उत्कर्ष समारंभ साजरा करेल. खेळाडूंना आजचा रविवार विक्रमातून धन्य करेल. धनिष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींनी सप्ताहात स्त्री वर्गाशी थट्टामस्करी टाळावीच. उत्सव समारंभातून बेरंग होऊ शकतो..कर्जविषयक प्रश्न सुटतीलमीन : सप्ताहात शुभग्रहांचे पॅकेजच अस्तित्वात राहील. फक्त नकारात्मक विचारांना वाव देऊ नका. अकारण कोणावर संशय घेऊ नका. हसतीखेळती वाटचाल करा. सप्ताहातील ता. ९ ते ११ हे दिवस विलक्षण प्रवाही राहतील. उत्तराभाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्तींचे सतत कौतुक होईल. काहींना उत्तम भेटवस्तू मिळतील. सप्ताहात ग्रासलेली मातृपितृ-चिंता निघून जाईल. सप्ताहात रजेवर जाऊन मजा कराल. सप्ताहात व्यावसायिक कर्जविषयक प्रश्न सुटतील. रेवती नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहातील शुक्रवार छप्पर फाडके लाभ देणारा. काहींना सहवासातील स्त्री वर्गाकडून उत्तम सहकार्य लाभेल. सप्ताहात योग्य विवाहस्थळे येऊन विवाहेच्छूंचे नैराश्य जाईल. विवाहविषयक गाठीभेटींसाठी नटूनथटून तयार राहाच. 