साप्ताहिक राशिभविष्य : (०५ जुलै २०२६ ते ११ जुलै २०२६)

आचारसंहिता आवर्जून पाळामेष : सप्ताहात शनी, मंगळ आणि हर्षल या बहिर्ग्रहांचे योग अनेकांची मने प्रक्षुब्ध करू शकतात. वादविवादाचे प्रसंग टाळा. मूर्खांशी संवाद किंवा गाठीभेटी करूच नका. अश्विनी नक्षत्राच्या व्यक्तींना शारीरिक, मानसिक आणि आर्थिक पातळींवरून आचारसंहिताच पाळावयास लावणारा सप्ताह. सप्ताहाचा शेवट अतिशय संमिश्र स्वरूपात फलदायी होऊ शकतो. सप्ताहाच्या आरंभी शुभ ग्रहांची कनेक्टिव्हिटी खेचून घेता येईलच. भरणी नक्षत्राच्या व्यक्तींची प्रवासातील कामे यशस्वी होतीलच. मात्र सप्ताहात वृद्धांनी जुनाट व्याधींच्या प्रादुर्भावापासून जपावे. घरगुती वाद उकरून काढू नये. मुलाबाळांची मने जपावीत. कृत्तिका नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात विचित्र जागरणाचे प्रसंग सतावतील. लहान मुलांचा उपद्रव त्रास देईल..नोकरीत त्रास होऊ शकतोवृषभ : राशीतील मंगळ आणि हर्षल यांचे हाय व्होल्टेज राहील. वाहने, यंत्रे आणि उपकरणे जपून हाताळावीत. कृत्तिका नक्षत्राच्या व्यक्ती सी.सी. कॅमेऱ्याखाली येत आहेत. वाहतुकीत जपा. वागण्या-बोलण्यात ताळतंत्र सांभाळा. बाकी सप्ताहातील गुरु, बुध आणि शुक्र हे शुभग्रह विशिष्ट परिस्थितीजन्य लाभ देऊ शकतात. त्याचा फायदा जरूर घ्याच. ता. ८ व ९ हे दिवस चमत्कार घडवतील. मात्र सप्ताहात वैवाहिक जीवनातील भावजीवन सांभाळाच. थट्टामस्करी नकोच. रोहिणी नक्षत्राच्या व्यक्तींनी सप्ताहात खरेदी-विक्रीतील संमोहने जपावीत. मृग नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात नोकरीतील राजकारणातून त्रास होऊ शकतो. मौन साधून कार्यभाग साधा. काहींना मातृपितृ चिंता सतावू शकते. शनिवार रात्री जागरण घडवू शकतो..विशिष्ट ओळखींचा लाभ होईलमिथुन : सप्ताहातील मंगळ-हर्षल योगाचे हाय व्होल्टेज विचित्र पेचप्रसंगातून नेऊ शकते. सतत सावधानतेने वाटचाल करा. असुरक्षित प्रवास टाळाच. बाकी सप्ताहातील शुभ ग्रहांची लॉबी गुप्त रसद पुरवणारीच ठरेल. ता. ७ ते ९ हे दिवस मृग नक्षत्राच्या व्यक्तींचे एखादे संकट घालवेलच. आर्द्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात जुन्या येण्यातून लाभ घडतील. सप्ताहातील ता. ९ व १० हे दिवस मोठे चमत्कार घडवतील. मात्र सप्ताहात मौल्यवान वस्तू सांभाळा. प्रवासात विचित्र प्रसंग घडू शकतात. पुनर्वसु नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात नोकरी-व्यावसायिक पार्श्वभूमीवर संयमानेच वाटचाल करावी लागेल. शत्रुत्वाच्या पार्श्वभूमीवर जपा. कोणताही बदसल्ला टाळा. शारीरिक पथ्ये पाळाच. प्रवासात संसर्ग होऊ शकतो. सप्ताहाचा आरंभ कलाकारांना उत्तेजना देणारा. सप्ताहाची सुरुवात बेरोजगारांना नोकरी देणारी. विशिष्ट ओळखींचा लाभ होईल..चोरी नुकसानीपासून सांभाळाकर्क : सप्ताहातील ग्रहांचे फील्ड शुभ ग्रहांचेच राहील. मात्र इतर कुयोगांची पार्श्वभूमी असल्याने अतिरेकी चौकार, षटकार मारू देणार नाही. काळजी घ्या. संमोहने टाळा. धावबाद होऊ नका. बाकी सप्ताहात पुनर्वसु नक्षत्राच्या व्यक्तींना छान न बोलता माणसांचे सहकार्य लाभेल. पुष्य नक्षत्राच्या व्यक्तींना गुरुभ्रमणाची कनेक्टिव्हिटी छानच राहील. सप्ताहाचा आरंभ चमत्कार घडवेल. विशिष्ट धनचिंता जाईल. कर्जमंजुरीतून लाभ. मात्र सप्ताहात शेअर बाजारातील जुगार टाळा. व्यसनी मित्रांपासून सावध राहा. आश्लेषा नक्षत्राच्या व्यक्तींना ग्रहांचा ट्रॅक अतिशय संमिश्र स्वरूपात फळे देईल. शत्रुत्वाच्या पार्श्वभूमीवर क्रिया-प्रतिक्रिया जपा. सार्वजनिक बाबीत हस्तक्षेप नकोच. नोकरीत गैरसमजातून भांडणे टाळा. वैवाहिक जीवनातील भाव पर्यावरण जपाच. शनिवार चोरी नुकसानीपासून सांभाळा..घाईगर्दीचा प्रवास टाळासिंह : सप्ताहातील मंगळ-हर्षल युतियोगाचे फिल्ड अतिशय अपवादात्मक फळे देऊ शकते. मघा नक्षत्राच्या व्यक्तींनी नोकरी-व्यावसायिक आचारसंहिता, अर्थातच कायदेकानूंचे भान ठेवावेच. हितशत्रूंना वाव देऊ नये. बाकी सप्ताहात शुभ ग्रहांची गुप्त रसद पुरवली जाईल. पूर्वा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात ऐनवेळी ओळखी-मध्यस्थी फलद्रूप होतील. मात्र सप्ताहात वैवाहिक भावजीवन सांभाळाच. पूर्वा नक्षत्राच्या तरुणांना सप्ताहाच्या सुरुवातीस उत्तम नोकरीचा लाभ मिळेल. उत्तरा नक्षत्रास सप्ताहात विशिष्ट जुनाट व्याधींचा प्रादुर्भाव अस्वस्थ करू शकतो. सप्ताहांच्या शेवटी घाईगर्दीचा प्रवास टाळा. भाजण्या-कापण्याचे प्रसंग टाळा. पैशाचे पाकीट जपा..वादविवाद - गैरसमज टाळाकन्या : सप्ताहात नोकरी-व्यावसायिक पार्श्वभूमीवरील पर्यावरण विचित्र पार्श्वभूमीतून बिघडू शकते. वरिष्ठांशी वाद नकोच. बाकी सप्ताहात स्वतंत्र व्यावसायिकांना शुभ ग्रहांचे शुभयोग आरंभी आणि शेवटी तारणहार ठरतील. चित्रा नक्षत्राच्या तरुणांना उत्तम नोकरीच्या संधी चकित करतीलच. ता. १० चा शुक्रवार एकूणच आपल्या राशीस सुवार्तांचाच राहील. उत्तरा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहातील शुभ ग्रहांची लॉबी सतत गुप्त लाभ देत राहील. उद्याचा सोमवार विशिष्ट संकटनिवारणच करेल. हस्त नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात शत्रुत्वाच्या पार्श्वभूमीवर सांभाळलेच पाहिजे. नोकरांशी वादविवाद टाळा. नोकरीत वागण्या-बोलण्यांतून होणारे गैरसमज टाळा. बाकी सप्ताहात आईवडिलांचे आरोग्य जपा. प्रवासात काळजी घ्या. शनिवारी विचित्र खर्चाचे प्रसंग बेरंग करू शकतात..व्यावसायिकांना धनप्राप्ती होईलतूळ : सप्ताहातील ग्रहांचा ट्रॅक शुभ ग्रहांच्या ताब्यातच राहील. सप्ताहातील नोकरी-व्यावसायिक पार्श्वभूमी सुरक्षितच राहील. तरुणांना त्यांच्या छंद वा उपक्रमांतून मोठे यश मिळेल. चित्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींची विशिष्ट ध्येयपथाकडे वाटचाल होईलच. ता. ९ आणि १० हे दिवस मोठे शुक्षलक्षणी राहतील. स्वतंत्र व्यावसायिकांना सप्ताह नव्या व्यावसायिक पर्यायातून मार्गनिश्चिती करणारा. स्वाती नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात विशिष्ट शत्रुत्व छायाग्रस्त करू शकते. एखादी मातृपितृ चिंता ग्रस्त करू शकते किंवा एखाद्या काल्पनिक भयभीतीचा प्रभाव ग्रासून राहील. विशाखा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताह संमिश्र स्वरूपात फलदायी होऊ शकतो. प्रिय व्यक्तींशी वादविवाद टाळा. बाकी सप्ताह स्वतंत्र व्यावसायिकांना उत्तम धन प्राप्ती करून देणारा. मात्र सप्ताहात जुगार आणि कुपथ्ये टाळाच. कुसंगत किंवा व्यसने दूर ठेवा..सर्वत्र उन्माद टाळाचवृश्चिक : सप्ताहात मंगळ-हर्षल युतीयोगाचे हाय व्होल्टेज राहील. सर्व बाबतीत अवधान ठेवून वाटचाल करा. दुखापतींचे प्रसंग अस्वस्थ करतील. बाकी सप्ताहातील गुरु, शुक्र आणि बुध यांची विशिष्ट स्थिती मोठी साथ देणारी ठरणार आहे. विशाखा नक्षत्राच्या व्यक्ती त्याचा चांगलाच लाभ उठवतील. उद्याचा सोमवार त्यातून सप्ताहाचे सुंदर पॅकेज घोषित करेल. अनुराधा नक्षत्राच्या व्यक्तींना नोकरी-व्यावसायिक माध्यमातून विशिष्ट विरोधातून सुरक्षित बाहेर काढणारेच ग्रहमान राहील. मात्र सप्ताहातील कोणत्याही पातळीवरील उन्माद टाळाच. ज्येष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींनी नोकरीतील राजकारणापासून दूरच राहावे. नवपरिणितांनी घरात वृद्धांशी वागताना आचारसंहिता पाळावी. बाकी सप्ताहात आरोग्यविषयक पथ्ये पाळणे अतिशय गरजेचे राहील. गर्भवतींनी पथ्ये पाळावीत..वास्तुविषयक व्यवहार मार्गी लागतीलधनु : सप्ताह एकंदरीतच शारीरिक, मानसिक आणि बौद्धिक पातळीवरून कसोटी घेणाराच. सप्ताहात सर्व प्रकारची संमोहने टाळा. तरुण वर्गाने कोणतीही मस्ती किंवा उन्माद टाळावा. सप्ताहात सरकारी कायदेकानूचे निश्चित भान ठेवावे. बाकी सप्ताहात मूळ नक्षत्राच्या व्यक्तींना शुभ ग्रहांचे गुप्त पाठबळ लाभेलच. त्यातूनच ता. ७ ते १० हे दिवस चमत्कार घडवतील. पूर्वाषाढा आणि उत्तराषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींना चांगलीच रसद पुरवली जाईल. घरातील प्रिय व्यक्तींच्या चिंता जातील. ता. १० चा शुक्रवार कला, छंद माध्यमातील व्यक्तींना छान ऊर्जा देईल. नोकरीतील बढतीच्या मार्गातील अडचणी दूर होतील. एखादे वादग्रस्त व्यावसायिक येणे येईल. वास्तुविषयक व्यवहार मार्गी लागेल..विशिष्ट यशातून चर्चेत राहालमकर : सप्ताहातील ग्रहयोगांच्या उच्च दाबाच्या पार्श्वभूमीवर व्यक्तीने मार्गक्रमण करत यशस्वी होणारी रास राहील. उद्याचा सोमवार हेच सिद्ध करेल. उत्तराषाढा नक्षत्र व्यक्ती विशिष्ट यशातून चर्चेत राहतील. तरुणांनी आरोग्य सांभाळत विजयी घोडदौड करावीच. श्रवण नक्षत्राच्या व्यक्तींनी सप्ताहात घरातील भाव पर्यावरण जपलेच पाहिजे. आईवडिलांशी गैरसमज किंवा भांडणे टाळावीतच. बाकी सप्ताह नोकरी-व्यावसायिक पार्श्वभूमीवर कर्तृत्व दाखवणारच आहे. मात्र कुसंगत टाळा. प्रेम प्रकरणांतून होणारे वाद अस्वस्थ करू शकतात. धनिष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींना एकूणच सप्ताह आचारसंहिता पाळावयास लावणारा. सार्वजनिक घटक गोष्टींतल्या वादात पडूच नका. शंकास्पद आर्थिक व्यवहार टाळा. आर्थिक मध्यस्थी नकाच करू..कटाक्षाने कुसंगत टाळाकुंभ : राशींच्या एक्सचेंजमधील सप्ताहातील कुयोगांच्या प्रभाव क्षेत्रातून जाणारी रास राहील. शारीरिक, मानसिक आणि आर्थिक संदर्भातून पथ्ये पाळाच. कुसंगतीतून होणारी संमोहने टाळा. उमलत्या तरुणांवर विचित्र अंमल करणारा सप्ताह वाटतो. घरातील वृद्धांनी तरुणांची मने जपावी. नाही तर त्यांचा आक्रोश ताळतंत्र सोडू शकतो. शततारका नक्षत्राच्या व्यक्तींवर हा कुयोगांचा उच्चदाब चांगलाच अंमल करू शकतो. बाकी सप्ताहातील आरंभीचे ग्रहमान पूर्वभाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्तींना मोठ्या यशातून चकित करू शकते. विशाखा नक्षत्राच्या व्यक्तींची एखादी काल्पनिक भय-चिंता निघून जाईल. गर्भवतींना दिलासा मिळेल. वैद्यकीय योग्य सल्ला फलदायी होईल..नोकरीत प्रसन्नता राहीलमीन : सप्ताहातील ग्रहयोगांचा प्रभाव अनपेक्षित घटना घडवणारा. सप्ताहात नियोजनबद्ध राहाच. दुखापतींपासून सावध राहा. सप्ताहात नियोजित प्रवास रद्द होऊ शकतात. सप्ताहात विशिष्ट जागरणाचे प्रसंग येतील. बाकी सप्ताहातील शुभ ग्रहांची लॉबी नोकरी-व्यावसायिक पर्यावरण अबाधितच ठेवेल. पूर्वाभाद्रपदा आणि उत्तराभाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्तींना याची उत्तम प्रचिती येईल. तरुणांना नोकरीतील घडामोडी प्रसन्न ठेवतील. मात्र सप्ताहात सट्टाबाजार टाळाच. रेवती नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात विचित्र मातृपितृ चिंता सतावू शकते. काहींना घरातील वारसाहक्काचे प्रश्न किंवा त्यासंबंधीचे वाद अस्वस्थ करतील. सप्ताहात गर्भवतींनी प्रवासात काळजी घ्यावी किंवा धावपळीचा प्रवास टाळावाच. प्रवासात चोरी, नुकसानी जपावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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