साप्ताहिक राशिभविष्य : (६ सप्टेंबर २०२६ ते १२ सप्टेंबर २०२६)

वरिष्ठांशी वाद टाळावेतमेष : सप्ताह एकूणच उत्सव कार्यावर खर्च करणारा. उद्याचा सोमवार विशिष्ट नवस पूर्ण करणारा. ता. ७ ते ९ हे दिवस नवपरिणितांचे भाग्योदय करेल. अश्विनी नक्षत्राच्या व्यक्तींचे वैवाहिक जीवन फुलणारे असेल. भरणी नक्षत्राच्या व्यक्तींना जीवनातील स्थैर्य लाभेल. तरुणांना मुलाखतींतून यश मिळेल. व्यावसायिक तेजी राहील. काहींची सरकारी कामे होतील. कृत्तिका नक्षत्राच्या व्यक्तींना अमावस्येचे प्रभावक्षेत्र वादग्रस्त गाठीभेटींतून बेरंग करू शकते. गैरसमजातून वाद होऊ शकतात. वरिष्ठांशी वाद टाळा. घरातील लहान मुलांकडे लक्ष द्या..कुसंगती नकोवृषभ : सप्ताहातील ग्रहमान अमावस्येच्या प्रभावक्षेत्रात सांभाळण्याचे. यंत्र, विद्युत आणि वाहने यांच्या माध्यमातून विचित्र प्रसंग उद्भवू शकतात. बाकी सप्ताहातील गुरुभ्रमणांचा प्रभाव ता. ८ ते ९ या दिवसांत छान स्पंदने सोडेल. थोरामोठ्यांच्या गाठीभेटींतून चमत्कार घडतील. मृग नक्षत्राच्या व्यक्तींना दैवी प्रचिती थक्क करेल. एखादी ग्रासलेली पुत्रचिंता जाईल. एखादे नुकसानीचे भय जाईल. रोहिणी नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात अन्नपाण्यातील संसर्ग होऊ शकतो. नवजात बालकांची काळजी घ्या. कृत्तिका नक्षत्राच्या व्यक्तींनी मित्रांची कुसंगत टाळावीच. अमावस्येच्या प्रभावक्षेत्रात पाकीट साभाळावे..वास्तुविषयक व्यवहार मार्गी लागतीलमिथुन : सप्ताहातील गुरुभ्रमणाची विशिष्ट स्थिती आणि शुक्रभ्रमणाची साथ घरात मंगल कार्ये ठरवेल. मृग नक्षत्राच्या व्यक्तींना ता. ८ व ९ हे दिवस महत्त्वाच्या कामांतून अतिशय सुसंगतच राहतील. आर्द्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींना व्यावसायिक उत्तम ओघ प्राप्त होईल. मोठ्या वसुली होतील. वास्तुविषयक व्यवहार मार्गी लागतील. भातृचिंता जाईल. पुनर्वसु नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताह पर्वणीसारखाच राहील. मात्र ज्वर पीडेपासून त्रास होऊ शकतो. विशिष्ट वेदनायुक्त व्याधींतून त्रास होऊ शकतो. अमावस्येजवळ विचित्र मनाविरुद्ध प्रवास होईल. बाकी सप्ताहात नोकरी-व्यावसायिक भाग्योदय होईल. घरातील तरुणांचे उत्कर्ष होतील..स्पर्धा परीक्षांतून यश मिळेलकर्क : सप्ताहातील गुरुभ्रमणाचा उत्तम प्रभाव जाणवेलच. घरात मोठ्या सुवार्तांची भर राहील. उद्याचा सोमवार विशिष्ट वैयक्तिक उत्सव-समारंभातून प्रसन्नच राहील. घरात विशिष्ट खरेदी होईल. पुनर्वसु नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात शुभग्रहांची उत्तम साथ मिळणार आहे. व्यावसायिक महत्त्वाचे करारमदार होतील. पुष्य नक्षत्राच्या व्यक्तींना ता. ८ व ९ हे दिवस विलक्षण गतिमानच राहतील. सरकारी कामे वेग धरतील. आश्लेषा नक्षत्राच्या व्यक्तींना कौटुंबिक पार्श्वभूमीवर शुभग्रहांचे योग मोठे प्रसन्न ठेवतील. तरुणांना उत्तम शैक्षणिक मार्ग दिसतील. विशिष्ट स्पर्धा परीक्षांतून नोकरीचा लाभ होईल. मात्र सप्ताहात धावपळीचा प्रवास टाळा..मानसन्मान लाभेलसिंह : सप्ताहातील ग्रहमान अमावस्येच्या पार्श्वभूमीवर दखलपात्रच राहील. ता. १० व ११ हे दिवस घरातील वृद्धांची काळजी घेण्याचेच; कोणाच्या आजार वा शस्त्रक्रियेची पार्श्वभूमी राहील. बाकी तरुणांना सप्ताहाची सुरुवात आणि शेवट वैयक्तिक सुवार्तांतून बोलेल. ता. ८ आणि ९ हे दिवस मघा नक्षत्राच्या व्यक्तींना विशिष्ट मानसन्मानातून साजरे होतील. परदेशात भाग्योदय होईल. पूर्वा नक्षत्राच्या व्यक्तींना शुक्रवार आणि शनिवारची संध्याकाळ मौजमजेची राहील. प्रेमिकांचे सुखसंवाद होतील. उत्तरा नक्षत्राच्या व्यक्तींना मुलाबाळांच्या प्रगतीतून धन्यता मिळेल. शुक्रवारची संध्याकाळ विशिष्ट विजयोत्सवाचीच राहील..राजकारणापासून दूर राहावेकन्या : सप्ताहाचा आरंभ आणि शेवट शुभग्रहांच्या ताब्यातीलच राहील. व्यावसायिक उत्तम घडामोडी होतील. काहींना बॅंकांचे अर्थसाहाय्य मिळेल. गर्भवती महिलांनी अमावस्येच्या प्रभावक्षेत्रात पथ्ये पाळावीत. हस्त नक्षत्राच्या व्यक्तींनी अमावस्येच्या प्रभावक्षेत्रात प्रवासातील धावपळ टाळावी. बाकी सप्ताहातील बुधवारचा सूर्योदय विशिष्ट सुवार्ता कानावर आणेलच. उत्तरा नक्षत्राच्या व्यक्तींना विशिष्ट करारमदारांतून निश्चिती मिळेल. सरकारी कामे होतील. विवाहविषयक अडचणी जातील. चित्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींनी सप्ताहात नोकरीतील राजकारणापासून दूरच राहावे..तरुणांच्या व्यथा दूर होतीलतूळ : सप्ताहातील शुभग्रहांची लॉबी सतत आपणास सहकार्यच करेल. सप्ताहातील नोकरीतील घडामोडी अतिशय प्रसन्न ठेवतील. काहींची योग्य ठिकाणी बदली होईल. चित्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात आर्थिक ओघ प्रसन्न ठेवेल. व्यावसायिक वसुलीचा भर राहील. स्वाती नक्षत्राच्या व्यक्तींना ८ व ९ हे दिवस अनेक माध्यमांतून कृतार्थच करतील. जीवनातील विशिष्ट वाद संपतील. भावाबहिणींचे प्रश्न मार्गी लागतील. विशाखा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात सतत विविध संधी मिळतील. तरुणाच्या व्यथा दूर होतील. काहींना सरकारी नोकरीचा लाभ..कामगारप्रश्न जपून हाताळावृश्चिक : सप्ताहातील ग्रहमान मानसिक पर्यावरण अमावस्येच्या पार्श्वभूमीवर बिघडवू शकते. ज्येष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींनी क्रोध आवरावा. बाकी गुरुभ्रमणाची पार्श्वभूमी महत्त्वाच्या कामातून दैवीप्रचितीचा अनुभव देईल. मुलाबाळांचे प्रश्न मार्गी लागतील. अनुराधा नक्षत्राच्या व्यक्तींनी स्त्रीवर्गाशी वाद टाळावेत. नोकरीत कामगारप्रश्न जपून हाताळावेत. बाकी सप्ताहाचा शेवट व्यावसायिक उत्तम तेजी ठेवेल. विशाखा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाचा आरंभ विचित्र खर्चाचा ठरू शकतो. अमावस्येजवळ सार्वजनिक ठिकाणी सांभाळावे. भांडणे नकोत..व्यावसायिक तेजी राहीलधनू : सप्ताहात मंगळभ्रमणाची पार्श्वभूमी विचित्र खुसपट काढणारीच ठरू शकते. सप्ताहात थट्टामस्करीचे प्रसंग टाळावे. वडीलधाऱ्यांशी गैरसमज नकोत. बाकी सप्ताहातील बुध आणि शुक्र या ग्रहांची तरुणांना ऑनलाइन कनेक्टिव्हिटी छान राहील. नोकरीच्या मुलाखती यशस्वी होतील. सप्ताहाचा शेवट मूळ नक्षत्राच्या व्यक्तींना अतिशय गतिमान राहील. व्यावसायिक तेजी राहील. पती व पत्नीच्या भाग्योदयाच्या वार्ता प्रसन्न ठेवतील. पूर्वाषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाचा आरंभ आणि शेवट घरात विजयोत्सवाचाच राहील. उत्तराषाढा नक्षत्राच्या व्यक्ती विशिष्ट कोर्टप्रकरणातून मुक्त होतील..चोरी नुकसानीपासून जपावेमकर : अमावस्येच्या प्रभावक्षेत्रात आरोग्यविषयक पथ्ये पाळाच. बाकी सप्ताहातील शुभग्रहांची स्पंदने नोकरी - व्यावसायिक पर्यावरण छानच ठेवतील. ता. ८ व ९ हे दिवस मुलाखती, गाठीभेटी आणि करारमदार या बाबींमधून प्रवाही ठेवतील. उत्तराषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींना विशिष्ट सन्मानातून लाभ होईल. श्रवण नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताह वैयक्तिक उपक्रमांतून फलदायीच होईल. थोरामोठ्यांचे उत्तम सहकार्य लाभेल. धनिष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींना अमावस्येच्या प्रभावक्षेत्रात चोरी नुकसानीच्या घटनापासून सांभाळावे लागेल. कुसंगत टाळावी. श्वान दंशांपासून जपावं. स्त्री वर्गाशी वाद टाळावे..संसर्गापासून सावधानता बाळगावीकुंभ : सप्ताहातील अमावस्येची पार्श्वभूमी जपलीच पाहिजे. कोणताही जुगार टाळा, सप्ताहात विशिष्ट भागिदारीचे प्रश्न सतावू शकतात. नव परिणितांनी घरातील भावपर्यावरण सांभाळावे. सप्ताहात प्रवासातील अन्नपाण्यातील संसर्गापासून सावधच राहावे. पूर्वा-भाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्तींनी शत्रुत्वाच्या पार्श्वभूमीवर अवधान ठेवून वागावं. गावगुंडांशी जपून वागावं. बाकी शततारका नक्षत्राच्या व्यक्तींना अमावस्येजवळ जुनाट व्याधीचा उद्भव सतावू शकतो. अवधान ठेवा. गर्दीच्या ठिकाणी पूर्ण अवधान ठेवा. रस्त्यावरील अतिरेक्यांपासून सावध राहा..आर्थिक कोंडीतून मुक्तता मिळेलमीन : अमावस्येचा सप्ताह संयम पाळावयास लावणारा. वृद्धांनी तारुण्याचा आव आणू नये. घरातील तरुणांची मने जपा. काहींना सप्ताहात व्यावसायिक पातळीवर कामगारप्रश्न सतावतील. अमावस्येजवळ विशिष्ट मौल्यवान वस्तूंच्या तुटण्याफुटण्यातून बेरंग होऊ शकतात. पूर्वा-भाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाच्या शेवटी आर्थिक कोंडीतून मुक्तता मिळेल. उत्तरा-भाद्रपदा नक्षत्राच्या तरुणांना सप्ताहाचा शेवट मनोरंजनातून आनंद देणारा, प्रिय व्यक्तींच्या गाठीभेटी होतील. रेवती नक्षत्राच्या व्यक्तींना ता. ८ व ९ हे दिवस आपल्या वैयक्तिक कलागुणांतून प्रसिद्धीस आणणारे. नोकरीतील विशिष्ट खंत जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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