साप्ताहिक राशिभविष्य : (७ जून २०२६ ते १३ जून २०२६)

अपयश धुवून काढालमेष : सप्ताहाचे ग्रहांचे फिल्ड निश्चित राशीतील मंगळभ्रमणाला वाव देणारे आहेत. अश्विनी नक्षत्राच्या व्यक्ती गुरुशुक्र युतियोगाचे फिल्ड सप्ताहाचा शेवट वैयक्तिक सुवार्तेतून फ्लॅशन्यूज देणाराच राहील. सप्ताहाचा आरंभ नवपरिणितांचे भाग्योदय करणाराच राहील. विशिष्ट खंत जाईल. भरणी नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाचा आरंभ व्यावसायिक घडामोडींतून धन्यच करेल. व्यावसायिक छान तेजी राहील. तरुणांना नोकरीच्या मुलाखतींतून नोकरीचे आश्वासन मिळेल. सप्ताहातल्या एकादशीचा गुरुवार आपल्या एकूणच राशीला प्रामाणिक प्रयत्नातून यश देणारा. कृत्तिका नक्षत्राच्या व्यक्ती सप्ताहात ऐश्वर्यसंपन्नच होणार आहेत. घरात सतत सुवार्तांची परंपरा राहील. एखादे अपयश धुवून काढालच..आनंदाश्रूंनी न्हाऊन निघालवृषभ : सप्ताहातील गुरुशुक्र युतियोगाचे अधिष्ठान सप्ताहात पूर्णपणे कार्यरत राहील. नोकरीतील एक सुंदर पर्व सुरू होईल. सप्ताहात व्यावसायिक आडाखे यशस्वी होतील. रोहिणी नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताह धनसंपन्न करणाराच राहील. काहींना कर्जफेडीतून धन्यता मिळेल. सप्ताहाची सुरुवात एकूणच आपल्या राशीस आर्थिक लाभांची परंपरा ठेवेल. सप्ताह शत्रुत्वाच्या झळा कमी करेलच. कृत्तिका नक्षत्राच्या व्यक्तींना विशिष्ट स्पर्धात्मक यशातून विशिष्ट ध्येय गाठून देईल. सप्ताहाची सुरुवात थोरामोठ्यांच्या सहकार्यातून चमत्कार घडवेल. मृग नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताह सुवर्णाक्षरातून नोंद करणाराच ठरेल. ता. ११ जूनचा गुरुवार वैवाहिक जीवनातील सुवार्तांतून जल्लोष करेल. उद्याची अष्टमी दैवी प्रचितीचीच, आनंदाश्रुंनी न्हाऊन निघाल..बढतीचा मार्ग मोकळा होईलमिथुन : सप्ताहातील राशींच्या एक्स्चेंजमध्ये आपल्या राशीच्या शेअरचा भाव चांगलाच वाढणार आहे. न बोलता मनासारख्या गोष्टी घडतील. मृग आणि पुनर्वसु नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताह अक्षरशः पर्वणीच राहील. प्रवासातील महत्त्वाची कामे होतील. वास्तुविषयक व्यवहार मार्गी लागतील. नोकरीत वरिष्ठांकडून अनुकूल प्रतिसाद मिळून बढतीचा मार्ग मोकळा होईल. सप्ताहात जुन्या गुंतवणुकींतून आश्चर्यकारक लाभ होईल. सप्ताहात उमलत्या तरुणाईला वाव देणारेच ग्रहमान राहील. अधिकमासात अधिकाधिक लाभ उठवाच. सप्ताहात आर्द्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींनी राजकारणापासून दूर राहावे. क्रिया-प्रतिक्रियांतून घरी आणि दारी गैरसमज टाळावेत. प्रवासात बाचाबाची नकोच. हातापायाच्या दुखापती सांभाळाव्यात. वृद्धांनी पथ्ये पाळावीतच..ग्रासलेली चिंता जाईलकर्क : सप्ताहात राशीतील गुरुशुक्र युतियोग प्रगतीचा टप्पा गाठून देणाराच ठरणार आहे. पुष्य नक्षत्राच्या व्यक्तींना नोकरीत-व्यावसायिक क्षेत्रात मोठा आत्मविश्वास प्राप्त करून देणारे ग्रहमान आहे. ता. ९ ते ता. ११ जून २६ हे दिवस बहारों फूल बरसाओ करणारेच असतील. सप्ताह एकूणच आपल्या राशीस मानसिक, शारीरिक आणि आर्थिक घटकांतून जीवनसत्त्वेच पुरवेल. आश्लेषा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताह अनुभवसंपन्नच करणारा. नोकरीत प्रशंसेस पात्र व्हाल. नोकरीवरील संकट जाईल. सप्ताहाचा शेवट तरुणांना विशिष्ट स्पर्धात्मक यशातून साजरा होणारा. सप्ताहात पती वा पत्नीची ग्रासलेली चिंता जाईल. घरातील तरुणांना उत्तम नोकऱ्या लागतील. सप्ताहात वास्तुविषयक चिंता जातील..शैक्षणिक यशातून नैराश्य जाईलसिंह : सप्ताहातील गुरुशुक्र युतियोगाची पार्श्वभूमी जीवनात एखादा गॉडफादर भेटवून जाईल. मंत्रालयातील पदस्थांकडून लाभ घडून येतील. सप्ताहातील मंगळवार खऱ्या अर्थाने मंगलदायी ठरणार आहे. मघा आणि उत्तरा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाचा आरंभ आणि शेवट अतिशय सुसंगत अशी वाटचाल करून देईल. सप्ताहात घरातील तरुणांच्या चिंता संपतील. पूर्वा नक्षत्राच्या व्यक्तींना उद्याची अष्टमी नोकरीच्या मुलाखती अंतिम टप्प्यात आणेल. ता. १२ चा शुक्रवार विशिष्ट शैक्षणिक यशातून नैराश्य घालवेल. सप्ताह गर्भवतींना दैवी प्रचिती देणारा. सप्ताहात जुन्या गुंतवणुकी मोठा लाभ देऊन जातील. सप्ताह आईवडिलांच्या भाग्योदयातून साजरा होईल. सप्ताह भावाबहिणींच्या चिंता जातील. सप्ताहात तरुणांचे नवे मित्रमंडळ जोडले जाईल. काहींना मैत्रिणींकडून लाभ होतील..वास्तुस्वप्न पूर्ण होईलकन्या : सप्ताहातील शुभ ग्रहयोग प्रामाणिक प्रयत्नांना यश देणारेच राहील. तरुणांना सप्ताह शिक्षण, नोकरी आणि विवाह या त्रिसूत्रींतून उत्तम राहील. ता. ९ ते ११ हे दिवस मोठ्या सुवार्तांची परंपरा ठेवतील. हस्त नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताह पर्वणीच ठरेल. सतत प्रशंसाप्राप्त व्हाल. तरुणांनी सप्ताहात सतत ऑनलाइन कनेक्टिव्हिटी साधावीच. काहींचे सप्ताहात वास्तुस्वप्न पूर्ण होईल. उत्तरा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात मोठे दैवी पाठबळ मिळेल. मित्र सहकार्यातून चमत्कार घडतील. काहींना संतसमागम घडेल. सप्ताह आईवडिलांच्या हृद्य समारंभातून धन्य करेल. चित्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताह विशिष्ट छंद उपक्रमांतून परदेशात प्रसिद्धी देईल. सप्ताहात पती वा पत्नीचा भाग्योदय मौजमजा करेल. काहींना अपत्यसंभवाचे संकेत धन्य करतील..नोकरीत मानसन्मानाचे योगतूळ : सप्ताहात गुरुशुक्र युतियोगाचे फिल्ड छान पर्यावरण ठेवेल. सतत क्रियाशील राहाल. घरात प्रिय व्यक्तींशी उत्तम संवाद राहील. सप्ताहात वैवाहिक जीवनातील उत्तम वाटचाल सुरू होईल. चित्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात शिक्षण, नोकरी आणि विवाह या त्रिघटकांतून मोठे हुकमी यश अर्थातच प्युअर सिक्वेन्स लागतील. सप्ताहाचा आरंभ आणि शेवट मोठी भाग्यबीजेच पेरणार आहे. स्वाती नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात छान चैनी करमणुकीचे प्रसंग येतील. सप्ताहात नोकरीच्या मुलाखतींतून नोकरीची निश्चिती होईलच. सप्ताहात पती वा पत्नीस प्रसिद्धियोग येतील. मोठ्या समारंभातून उपस्थिती राहील. विशाखा नक्षत्राच्या व्यक्तींना एकूणच सप्ताह नैराश्य घालवेलच. सप्ताहाची सुरुवात घरात पुत्रपौत्रांचे भाग्य उलगडवेल. सप्ताहात नोकरीत मानसन्मानाचे योग. वरिष्ठांकडून बढतीचे संकेत मिळतील..आर्थिक कोंडीतून सुटका होईलवृश्चिक : सप्ताहात गुरुशुक्र युतियोगाचा प्रभाव उत्तम राहील. तरुणांना प्रगतीचे दरवाजे उघडतीलच. सप्ताह सर्वच माध्यमातून अतिशय प्रवाही राहील. ता. ९ ते ११ हे दिवस एकूणच विक्रमी राहतील. विशाखा नक्षत्राच्या व्यक्तींना जीवनसाधनेचे फळ पदरात पडेल. जीवनात एखादा गॉडफादर भेटेल. अनुराधा नक्षत्राच्या व्यक्तींना व्यावसायिक आर्थिक कोंडीतून मुक्त करणाराच सप्ताह राहील. काहींना सरकारी माध्यमातून लाभ होतील. सप्ताहातील गुरुवार, शुक्रवार विशिष्ट भाग्य खेचून आणतीलच. ज्येष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींना एखादे आर्थिक संकट सप्ताहात निघून जाईल. सप्ताहातील उद्याची अष्टमी नोकरीतील ताणतणाव कमी करेल. वरिष्ठांशी सुसंवाद घडेल..जुन्या गुंतवणुकीतून मोठे लाभधनू : सप्ताहाचा आरंभ व्यावसायिक तेजीच ठेवेल. विशिष्ट उत्सव प्रदर्शनातून लाभ होतील. उद्याच्या अष्टमीचा प्रभाव गाठीभेटी, मुलाखती आणि विशिष्ट करारमदारातून लाभच करून देईल. उत्तराषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाचा आरंभ नोकरीत भाग्योदयाचाच. घरातील तरुणांच्या सुवार्ता धन्य करतील. पूर्वाषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाचा शेवट जुन्या गुंतवणुकीतून मोठे लाभ देईल. वास्तुविषयक खरेदी-विक्री होईल. मूळ नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहातील गुरुशुक्र युतियोग आईवडिलांची ग्रासलेली चिंता घालवेल. ता. ११ जून २६ चा गुरुवात घरात मोठा प्रसन्न राहील. सप्ताहाचा शेवट चैनी करमणुकीवर खर्च करेल. पती वा पत्नीचा विशिष्ट आदरसत्कारातून धन्यता मिळेल. काहींना भेटवस्तूंचा लाभ..सरकारी कामे मार्गी लागतीलमकर : सप्ताहातील एक नशीबवान रासच राहील. व्यावसायिक आर्थिक स्थैर्य लाभेल. सप्ताहातील ता. ९ ते ११ हे दिवस सर्व प्रकारातून फास्ट ट्रॅकचेच राहतील. सतत प्रसन्न गाठीभेटी होतील. महत्त्वाची सरकारी कामे मार्गी लागतील. विशिष्ट कोर्टप्रकरण मनासारखे सुटेल. उत्तराषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींचे भाग्य उजळेल. विवाहेच्छूंना अतिशय अनुरूप स्थळे येतील. सप्ताहात अनेकांचे गीत गाता चल होणार आहे. श्रवण नक्षत्र व्यक्तींची सप्ताहात अतिशय झगमगाटी वाटचाल होणार आहे. सतत चर्चेच राहाल. अर्थातच विजयोत्सवातून! धनिष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींना नोकरीत योग्य ठिकाणी बदली होईल, स्वास्थ्य वाढेल. ता. ११ चा गुरुवार महत्त्वाच्या गाठीभेटी यशस्वी करेल. सप्ताहाचा आरंभ घरात तरुणांचे विवाह प्रश्न मार्गी लावणाराच. प्रेमिकांची मने जुळतील..राजकीय व्यक्तींकडून लाभ होईलकुंभ : सप्ताहातील ग्रहमान आरंभी उत्तम साथसंगतीचे राहील. नोकरीत वरिष्ठांशी सुसंवाद घडतील. सप्ताहात व्यावसायिक येणी येतीलच. बँकेची कर्जे मंजूर होतील. धनिष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींना विशिष्ट व्याधींवर औषध लागू पडेल. शततारका नक्षत्रास सप्ताहाचा आरंभ आणि शेवट व्यावसायिक संदर्भातून छान गतिमानच राहील. स्वतंत्र व्यावसायिकांना नव्या करारमदारातून आर्थिक ओघ प्राप्त होईल. पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्तींना ता. ९ ते ११ हे दिवस थोरामोठ्यांच्या किंवा विशिष्ट राजकीय व्यक्तींकडून मोठा लाभ करून देतील. सप्ताह एखादी ग्रासलेली पुत्रचिंता घालवेल. विशिष्ट वास्तू प्रकरण सामोपचारातून मार्गी लागेल. काहींना एखादी हरवलेली वस्तू किंवा दस्तऐवज सापडेल..साधनेचे फळ मिळेलमीन : सप्ताहातील राशींच्या एक्स्चेंजमध्ये आपल्या राशीच्या शेअरचा भाव चांगलाच वाढणार आहे. पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्ती गुरुशुक्र युतियोगाच्या माध्यमातून नोकरी, व्यावसायिक पार्श्वभूमीवर वलयांकितच होणार आहेत. अर्थातच सुवार्तांतून सतत फ्लॅश न्यूज देतच राहतील. उत्तराभाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्ती आपल्या बुद्धिकौशल्यातून मोठाच प्रभाव टाकणार आहेत. ता. ९ ते ११ हे दिवस प्रत्येक वन डे जिंकूनच देतील. सप्ताह प्रेमिकांना स्वर जुळवून देणाराच ठरणार आहे. शिवाय धुरंधर आणि कलंदर व्यक्तींना त्यांच्या साधनेचे फळ प्राप्त करून देईल. रेवती नक्षत्राच्या व्यक्तींचा सुद्धा राशींच्या एक्स्चेंजमध्ये चढता भावच राहील. तरुणांचा नोकरीच्या मुलाखतींतून चांगला प्रभाव पडेल. एकूणच सप्ताहातील गुरुवारचा दिवस गुरुशुक्र सहयोगातून मोठा सार्थकीच लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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