साप्ताहिक राशिभविष्य : (०९ ऑगस्ट २०२६ ते १५ ऑगस्ट २०२६)

रेंगाळलेले व्यवहार होतीलमेष : सप्ताहातील ग्रहांचे फिल्ड तानमान ओळखूनच वागण्याचे. जुगारसदृश व्यवहार टाळा. अश्विनी नक्षत्राच्या व्यक्तींना गुरुवार, शुक्रवार नोकरीतील घडामोडींतून प्रसन्न ठेवतील. तरुणांना सप्ताह परदेशात भाग्योदयाचा. ग्रहणयुक्त अमावस्येच्या प्रभावक्षेत्रात भरणी नक्षत्राच्या व्यक्तींनी घरातील भावपर्यावरण जपावं. आई-वडिलांशी वाद टाळा. तरुणांनी वाहने सांभाळावीत. रस्त्यावरील बाचाबाची टाळा. सिग्नल सांभाळा. बाकी सप्ताहाच्या शेवटी विशिष्ट रेंगाळलेले खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होतील. भावाबहिणींचे विशिष्ट प्रश्न मार्गी लागतील. कृत्तिका नक्षत्राच्या व्यक्तींना अमावस्येजवळ नैसर्गिक घटना-दुर्घटनांतून नुकसानीचे प्रसंग येऊ शकतात. अवधान ठेवा..मोठ्या संधीचे सूर गवसतीलवृषभ : सप्ताहातील रवी-बुध युतियोगाची पार्श्वभूमी आणि शुक्रभ्रमणाची विशिष्ट स्थिती छान झेंडावंदन साजरा करेल. कला, छंद वा विशिष्ट बौद्धिक उपक्रमांतून मोठे सूर गवसून देणारेच ग्रहमान राहील. सप्ताहात व्यावसायिक धनलाभाची परंपरा राहीलच. रोहिणी नक्षत्राच्या व्यक्तींना एक उत्तम ग्रहांचे फिल्ड राहील. अमावस्या काहींना घबाडयोगाची राहील. कृत्तिका नक्षत्राच्या व्यक्तींच्या प्रेमविवाहातील अडचणी दूर होतील. आजची कामिका एकादशी याचेच प्रत्यंतर देईल. काहींच्या जुन्या गुंतवणुकी सप्ताहात सार्थकी लागतील. मृग नक्षत्राच्या व्यक्तींना अमावस्येचे फिल्ड संमिश्र स्वरूपात बोलेल. प्रवासात मौल्यवान वस्तू सांभाळा. बाकी सप्ताहाचा शेवट विशिष्ट मानसन्मानातून थक्क करेल..व्यावसायिक उपक्रम गाजतीलमिथुन : सप्ताहात गुरु-शुक्र आणि बुध ही त्रयी ग्रहयोगांतून उत्तम साथ देईल. स्वतंत्र व्यावसायिकांना सप्ताह छान अनुकूल राहील. विशिष्ट व्यावसायिक उपक्रम गाजतील. आजची कामिका एकादशी मोठी प्रसन्न राहील. मृग नक्षत्राच्या व्यक्तींना विशिष्ट खरेदी-विक्रीतून लाभ होतील. राजकीय व्यक्तींकडून लाभ होतील. आर्द्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींना अमावस्या घबाडसदृश फळे देईल. थोरामोठ्यांच्या सहवासातून भाग्यबीजे पेरली जातील. काहींची प्रवासातील कामे होतील. पुनर्वसु नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाचा शेवट मोठा आनंद देणारा. अमावस्या काहींना विशिष्ट नुकसानीच्या भयातून मुक्त करणारी. काहींना संकटकालीन अर्थसाह्य देणारी. कर्जमंजुरी होईल. सप्ताहाचा शेवट विशिष्ट स्पर्धात्मक यश देणारा..अविवेक व कुसंगत टाळाकर्क : सप्ताहातील ग्रहणयुक्त राशीतील अमावस्या अतिशय संमिश्र स्वरूपातून बोलेल. त्या प्रभावात कोणताही अविवेक टाळा. कुसंगत टाळा. बाकी शुभ ग्रहांचा गुप्त प्रभाव विवेकी माणसं जाणून घेतीलच. पुष्य नक्षत्राच्या व्यक्ती त्याचा उत्तम लाभ घेतील. पुनर्वसु नक्षत्राच्या व्यक्तींना आजचा कामिका एकादशीचा रविवार प्रसन्न देवदर्शने घडवेल. घरातील तरुणांची कार्ये ठरतील. एकूणच सप्ताहाचा शेवट वैयक्तिक सुवार्तातून गाजणाराच. आश्लेषा नक्षत्राच्या व्यक्तींची विशिष्ट मनोकामना पूर्ण होईलच. सप्ताहाचा शेवट व्यावसायिक पतप्रतिष्ठा वाढवेलच. स्वातंत्र्य दिन खऱ्या अर्थाने साजरा कराल. वैवाहिक जीवनातील कोंडमारा संपेल. कोणास उत्तम नोकरी लागेल..मुलाखतीतून प्रभाव पडेलसिंह : सप्ताहातील अमावस्येची पार्श्वभूमी विशिष्ट शारीरिक व्याधींच्या पार्श्वभूमीवर सतावू शकते. पथ्ये पाळा. बाकी सप्ताहातील बुध, गुरु आणि शुक्र या त्रयीचे आपापसांतील ग्रहयोग गुप्त रसद पुरवतीलच. ता. १३ ते १५ हे दिवस छान सुसंवादी राहतीलच. मघा नक्षत्राच्या व्यक्तींना शुक्रभ्रमणाची छान साथ राहील. सहवासातील स्त्रीवर्ग प्रसन्न राहील. तरुणांचा नोकरीच्या मुलाखतींतून प्रभाव पडेल. पूर्वा नक्षत्राच्या व्यक्तींना शुक्रवार व्यावसायिक उपक्रमांतून मोठी साथ देईल. यंदाचे झेंडावंदन मोठ्या समारंभातून मिरवून घेईल. एकूणच सप्ताहाचा शेवट प्रसंगोचित चैन, चंगळ आणि मौजमजा करवून घेणारा. झेंडावंदन प्रेमिकांचे हृदगत करवेलच..भावा-बहिणींचे उत्कर्ष होतीलकन्या : सप्ताह शुभग्रहांच्या लॉबीतून उत्तम साथ देणारा. ग्रहणयुक्त अमावस्या दैवी प्रचितीचीच ठरेल. एखादे व्यावसायिक घबाड गवसेल. उत्तरा नक्षत्राच्या व्यक्तींचे तारुण्य बहरेल. सप्ताहाची सुरुवात मोठे भाग्यसंकेत देईल. नव्या ओळखी फलद्रूप होतील. हस्त नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात सतत मानवी सहकार्यातून चमत्कार पाहायला मिळतील. सप्ताहात विवाहाची मोहीम राबवाच. आजचा कामिका एकादशीचा रविवार भावरम्य गाठीभेटींचाच ठरणारा. चित्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहातील अमावस्येचा प्रभाव घबाडसदृश फळे देईल. विशिष्ट वसुली होईल. विशिष्ट महत्त्वाच्या कामातील अडचणी निघून जातील. सप्ताहात आई-वडिलांचे हृद्य समारंभ होतील. भावाबहिणींचे उत्कर्ष होतील..जीवनाचे सुंदर पर्व सुरू होईलतूळ : सप्ताहातील ग्रहमान विशिष्ट हुकमी यशातून जल्लोष करणारेच राहील. आजचा रविवार याचीच प्रचिती देईल. चित्रा नक्षत्राच्या व्यक्ती सप्ताहात नोकरी-व्यावसायिक वाटचालीतून झेंडावंदन साजरा करतीलच. सप्ताहातील अमावस्या संध्याकाळी भावसमृद्ध असे दीपप्रज्वलन करेल. स्वाती नक्षत्राच्या व्यक्तींना शुभग्रहांची लॉबी सतत आनंदाश्रूंतूनच नेणारी आहे. यंदाचे झेंडावंदन तरुणांना पर्वणीसारखेच. विशिष्ट मानसन्मातून थक्क व्हाल. पती वा पत्नीचा विशिष्ट अनपेक्षित भाग्योदय एक जीवनाचे सुंदर पर्व सुरू करेल. विशाखा नक्षत्राच्या व्यक्तींच्या जगण्यातील आत्मविश्वास प्रचंड वाढेल. विशिष्ट व्याधीचे ग्रहण जाईल. आज असुरक्षित प्रवास अमावस्येच्या प्रभावात टाळा..स्वतंत्र व्यावसायिकांना पर्वणीवृश्चिक : सप्ताहातील अमावस्येजवळ होणारे शुभग्रहांचे योग ऐतिहासिकच म्हणावे लागतील. विशिष्ट आध्यात्मिक दृष्टान्त होतील. अनुराधा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात व्यावसायिक मोठी स्थिरता लाभेल. विशिष्ट भागीदारी यशस्वी होईल. सप्ताहातील गुरुवार आणि शुक्रवार आपले शुभत्व सिद्ध करतील. संत-सज्जनांच्या गाठीभेटी धन्य करतील. ज्येष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात जीवनसत्त्वांचाच पुरवठा होणार आहे. विशिष्ट व्याधीवर औषध लागू पडेल. सप्ताह स्वतंत्र व्यावसायिकांना पर्वणीचाच ठरेल. व्यावसायिक आर्थिक कोंडी जाईलच. सप्ताहात तरुणांना उत्तम मार्गदर्शक मिळतील..शैक्षणिक चिंता दूर होतीलधनु : सप्ताहातील ग्रहणयुक्त अमावस्येची पार्श्वभूमी वादग्रस्त पार्श्वभूमीवर जपण्याचीच. मूर्खांशी संवाद टाळावेत. राजकारणात पडू नये. मूळ नक्षत्राच्या व्यक्तींना शुक्रभ्रमणाची साथ ता. १३ ते १५ या काळात उत्तम फलदायी होईल. विशिष्ट वसुलींतून लाभ होईल. पूर्वाषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाचा शेवट तरुणांच्या शैक्षणिक चिंता घालवणारा. काहींची शैक्षणिक कर्जमंजुरी होईल. उत्तराषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहातील ग्रहणयुक्त अमावस्या मातृपितृ चिंतेतून ग्रासू शकतेल. सप्ताहात गर्भवतींनी काळजी घ्यावीच. सार्वजनिक जीवनातून क्रिया-प्रतिक्रिया सांभाळाव्यात. शेजाऱ्यांशी विसंवाद टाळा. भावंडांशी मतभेद टाळा..स्पर्धा - आततायीपणा टाळावाचमकर : सप्ताहातील बुध, शुक्र आणि गुरू यांचे ग्रहयोग चांगलाच आंतरप्रवाह ठेवतील. तरुणांना त्याचा प्रचंड लाभ होऊ शकतो. अर्थातच विवेक जागृत ठेवूनच अमावस्येच्या प्रभावात कोणतीही स्पर्धा आणि आततायीपणा टाळावाच. मूर्खांशी संगत टाळा. अर्थातच त्यांच्याबरोबर दिवे लावू नका. बाकी उत्तराषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींना शुक्रभ्रमणाची कनेक्टिव्हिटी उत्तम साधता येईल. शनिवारचे झेंडावंदन जीवनाला दिशा देणारेच. सप्ताहात ऑनलाइन कनेक्टिव्हिटी उत्तम साधाल. श्रवण नक्षत्रास सप्ताहातील ता. ११ ते १३ हे दिवस बुद्धिचातुर्यातून मोठे लाभ देतील. व्यावसायिक जाहिरातींतून उत्तम प्रतिसाद मिळेल. धनिष्ठा नक्षत्रास ग्रहणयुक्त अमावस्या घबाडसदृश फळे देणारी. एखादी व्याधीविषयक ग्रासलेली चिंता जाईल. काहींना देवदर्शनातून प्रचिती मिळेल. शत्रुत्वाचा दाह कमी होईल..नैराश्य दूर होईलकुंभ : सप्ताहातील अमावस्या मानसिक पर्यावरण बिघडवू शकते. पूर्वा-भाद्रपदा व्यक्तींनी मानसिक संतुलन सांभाळावे. नवपरिणितांनी क्रिया-प्रतिक्रिया सांभाळाव्यात. काहींना अमावस्येजवळ विशिष्ट कामगारप्रश्नातून त्रास होतील. शततारका नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताह घरातील वडीलधाऱ्या मंडळींच्या चिंतेतून ग्रस्त करू शकतो. बाकी सप्ताहातील शुभग्रहांचे युतियोग आणि त्यांची स्पंदने सप्ताहाच्या शेवटी उत्तम फलदायी होतील. तरुणांची विशिष्ट शैक्षणिक चिंता निघून जाईल. ता. १४ च्या शुक्रवारची संध्याकाळ विशिष्ट सुवार्तांतून धन्य करेल. धनिष्ठा नक्षत्रास आजचा रविवार वैयक्तिक उत्सव-समारंभातून साजरा होणारा. पती वा पत्नीचा विशिष्ट भाग्योदय नैराश्य घालवेल..राजकीय प्रभाव वाढेलमीन : सप्ताह शुभग्रहांच्या प्रभावातच राहील. विशिष्ट दैवी भावस्पंदने जाणवतील. आजचा रविवार विलक्षण अशा गाठीभेटींतून प्रसन्न ठेवेल. विवाहेच्छूंना मार्गस्थ करणाराच सप्ताह राहील. परदेशस्थ तरुणांचे विवाहप्रश्न सुटतीलच. अमावस्या दैवी स्पंदने जाणवून देणारीच. ती स्पंदने मोठ्या श्रद्धेने खेचून घेणार आहात. उत्तरा-भाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्ती चांगल्याच रसिक होणार आहेत. जाल तेथे लक्ष वेधून घ्यालच. रेवती नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात नोकरीच्या मुलाखती मार्गस्थ करून व्हिसा प्रदान करतील. सप्ताहातील मंगळवार खऱ्या अर्थाने मंगलप्रद होईल. सप्ताहात काहींचा साडेसातीतही राजकीय प्रभाव वाढेल. अर्थातच त्यांच्या आदर्शातून!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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