Year End 2025: महाकुंभ ते राम मंदिर ध्वजारोहण, वर्षभरात 'या' प्रमुख धार्मिक कार्यक्रमांनी वेधले जगाचे लक्ष

Year End 2025: हे वर्ष धार्मिक आणि आध्यात्मिक दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे ठरले आहे. या वर्षी देशभरात अनेक प्रमुख धार्मिक कार्यक्रम झाले, ज्यामुळे केवळ भारतातच नव्हे तर परदेशातही लक्ष वेधले गेले. वर्षाची सुरुवात भव्य महाकुंभमेळ्याने झाली, ज्यामध्ये लाखो भाविकांनी भाग घेतला आणि धार्मिक उर्जेचा सखोल अनुभव घेतला. महाकुंभाबरोबरच, जगन्नाथ रथयात्रेनेही लोकांचे लक्ष वेधून घेतले आणि त्याचे भव्य दृश्य आणि उत्सव देशभर चर्चेचा विषय बनले. तसेच राम मंदिराचा ध्वजारोहण समारंभ देखील या वर्षातील प्रमुख धार्मिक कार्यक्रमांमध्ये समाविष्ट होता. या कार्यक्रमांनी केवळ धार्मिक भावना जागृत केल्या नाहीत तर सामाजिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या लोकांना एकत्र करण्याचे कामही केले. 2025 हे वर्ष अशा घटनांनी भरलेले होते, जे श्रद्धा, भक्ती आणि सांस्कृतिक समृद्धीचे प्रतीक बनून संस्मरणीय बनले..महाकुंभमेळा2025 मध्ये, उत्तर प्रदेशातील प्रयागराज येथे महाकुंभमेळा भरला होता, जो जगातील सर्वात मोठ्या धार्मिक उत्सवांपैकी एक मानला जातो. हा मेळा 13 जानेवारी ते 26 फेब्रुवारी पर्यंत एकूण 45 दिवस चालला. या काळात देश-विदेशातून लाखो भाविक प्रयागराजमध्ये दाखल झाले होते. महाकुंभाचे मुख्य आकर्षण म्हणजे त्रिवेणी संगमात स्नान करणे, जे सर्व पापे धुवून टाकते असे मानले जाते. याव्यतिरिक्त, प्राचीन हनुमान मंदिर, शाही स्नानाच्या तिथी आणि गंगा आरती देखील भाविकांमध्ये लोकप्रिय आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, या वर्षीच्या महाकुंभात सुमारे 660 दशलक्ष लोकांनी भाग घेतला. ही संख्या केवळ धार्मिक दृष्टिकोनातूनच नव्हे तर सामाजिक आणि सांस्कृतिक दृष्टिकोनातूनही अत्यंत महत्त्वाची आहे..जगन्नाथ यात्राओडिशातील पुरी येथील श्री जगन्नाथ मंदिरात दरवर्षी भव्य रथयात्रा भरते. 2025 मध्ये, रथयात्रा 27 जून ते 5 जुलै या कालावधीत निघाली. या कार्यक्रमादरम्यान, भगवान जगन्नाथ, त्यांचे भाऊ बलभद्र आणि बहीण सुभद्रा यांच्यासह रथावर बसतात आणि भक्त तो रथ ओढतात. धार्मिक श्रद्धेनुसार, या रथयात्रेत सहभागी झाल्याने भक्तांना मोक्ष मिळतो. यावर्षी अंदाजे 15 लाख भाविकांनी सहभाग घेतला, ज्यामुळे त्याची भव्यता आणि भक्ती उत्साह खरोखरच उल्लेखनीय बनला आहे..Year End 2025: गुगलवर सर्वाधिक सर्च झाले भारतातील 'हे' शहर, जाणून घ्या कारण.राम मंदिर ध्वजारोहन25 नोव्हेंबर 2025 रोजी राम मंदिराच्या शिखरावर ध्वजारोहण समारंभ आयोजित करण्यात आला होता. हा समारंभ सर्व राम भक्तांसाठी ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाचा होता. कारण भगवान राम जन्मभूमीवर वर्षानुवर्षे वाट पाहिल्यानंतर मंदिराच्या शिखरावर धर्मध्वज फडकवणे शक्य झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा धर्मध्वज फडकवला. हा ध्वज भगव्या रंगाचा, 20 फूट लांब आणि 11 फूट उंच आहे आणि त्यावर ओम, सूर्य आणि पिंपळाच्या झाडाच्या प्रतिमा आहेत. हे धार्मिक प्रतीक केवळ भक्तीचे प्रतीक नाही तर भारतीय संस्कृती आणि परंपरेचे महानता देखील प्रतिबिंबित करते.