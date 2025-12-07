Horoscope | राशी भविष्य

Year End 2025: महाकुंभ ते राम मंदिर ध्वजारोहण, वर्षभरात 'या' प्रमुख धार्मिक कार्यक्रमांनी वेधले जगाचे लक्ष

Major Indian religious events of 2025: हे वर्ष धार्मिकदृषिकोनातून देखील महत्वाचे ठरले आहे. कारण महाकुंभ, राम मंदिरातील ध्वजारोहण समारंभ आणि इतर प्रमुख कार्यक्रमांनी देशभरातील भक्तांचे लक्ष वेधले आहे.
Year End 2025:

Year End 2025:

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

Year End 2025: हे वर्ष धार्मिक आणि आध्यात्मिक दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे ठरले आहे. या वर्षी देशभरात अनेक प्रमुख धार्मिक कार्यक्रम झाले, ज्यामुळे केवळ भारतातच नव्हे तर परदेशातही लक्ष वेधले गेले. वर्षाची सुरुवात भव्य महाकुंभमेळ्याने झाली, ज्यामध्ये लाखो भाविकांनी भाग घेतला आणि धार्मिक उर्जेचा सखोल अनुभव घेतला. महाकुंभाबरोबरच, जगन्नाथ रथयात्रेनेही लोकांचे लक्ष वेधून घेतले आणि त्याचे भव्य दृश्य आणि उत्सव देशभर चर्चेचा विषय बनले. तसेच राम मंदिराचा ध्वजारोहण समारंभ देखील या वर्षातील प्रमुख धार्मिक कार्यक्रमांमध्ये समाविष्ट होता. या कार्यक्रमांनी केवळ धार्मिक भावना जागृत केल्या नाहीत तर सामाजिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या लोकांना एकत्र करण्याचे कामही केले. 2025 हे वर्ष अशा घटनांनी भरलेले होते, जे श्रद्धा, भक्ती आणि सांस्कृतिक समृद्धीचे प्रतीक बनून संस्मरणीय बनले.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
Ayodhya
Odisha
lifestyle
puri
prayagraj
culture
Year End Special
Year End 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com