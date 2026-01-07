Marathi Daily Horoscope: गोल्डन टाइम! मेषसह 'या' राशींना 7 जानेवारीपासून करिअर व धनसंपत्तीत होणार मोठा फायदा

Horoscope | राशी भविष्य

Today 7 January Rashi Bhavishya: आज बुधवार, ७ जानेवारी २०२६ रोजी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रात प्रवेश करणार आहेत. हा गोचर अत्यंत खास ठरणार असून मेषसह काही राशींच्या लोकांचे भाग्य चमकण्याची शक्यता आहे
Today 7 January Rashi Bhavishya: ७ जानेवारी २०२६ रोजी बुध ग्रह रोशी पूर्वाषाढा नक्षत्रात प्रवेश करेल. ज्योतिषशास्त्रानुसार, यावेळी काही राशींना विशेष लाभ होतील. बुध हा ग्रह बुद्धिमत्ता, वाणी, वर्तन आणि अध्यापनासाठी जबाबदार आहे, तर शुक्राच्या नक्षत्रात त्याचा प्रवेश वैभव, सौंदर्य, प्रेम आणि आर्थिक समृद्धीशी संबंधित आहे.

