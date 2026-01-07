Marathi Daily Horoscope: गोल्डन टाइम! मेषसह 'या' राशींना 7 जानेवारीपासून करिअर व धनसंपत्तीत होणार मोठा फायदा

Today 7 January Rashi Bhavishya: ७ जानेवारी २०२६ रोजी बुध ग्रह रोशी पूर्वाषाढा नक्षत्रात प्रवेश करेल. ज्योतिषशास्त्रानुसार, यावेळी काही राशींना विशेष लाभ होतील. बुध हा ग्रह बुद्धिमत्ता, वाणी, वर्तन आणि अध्यापनासाठी जबाबदार आहे, तर शुक्राच्या नक्षत्रात त्याचा प्रवेश वैभव, सौंदर्य, प्रेम आणि आर्थिक समृद्धीशी संबंधित आहे. .यामुळे काही लोकांना व्यवसाय, नोकरी, आर्थिक गुंतवणूक आणि शिक्षण क्षेत्रात सकारात्मक बदल अनुभवायला मिळतील. या काळात नोकरी, करिअर किंवा नवीन प्रकल्पांसाठी फायदेशीर संधी निर्माण होतील. जाणून घेऊया कोणत्या राशी भाग्यवान आहेत..मेषआर्थिक परिस्थितीत चांगली वाढ होईल.नवीन प्रकल्प किंवा व्यवसायात यश मिळण्याची शक्यता आहे.व्यवसायात प्रगती होईल आणि नवीन भागीदारी निर्माण होतील.नवीन प्रकल्प किंवा व्यवसायात यश मिळण्याची शक्यता आहे.व्यवसायात प्रगती होईल आणि नवीन भागीदारी निर्माण होतील.परदेशात काम करण्यासाठी किंवा प्रवासासाठी योग्य वेळ.बुध ग्रहामुळे संवाद कौशल्य सुधारेल आणि व्यवसायात फायदा होईल.भाग्य अधिक सकारात्मक राहील आणि मन आनंदी राहील..मिथुन राशीनोकरी करणाऱ्यांसाठी पदोन्नती आणि नवीन करार तयार असतील.गुंतवानुकिला चांगला परतावा मिळण्याची शक्यता निम्मी झाली आहे.वाहन खरेदी किंवा मोठ्या खर्चासाठी योग्य वेळ.जर तुम्ही नोकरी बदलण्याचा विचार करत असाल तर तुम्हाला एक उत्तम संधी मिळेल.आर्थिक स्थिती मजबूत राहील आणि मोठे निर्णय घेण्यासाठी शुभ संधी निर्माण होतील..कन्या राशीआरोग्याच्या समस्या सुधारतील आणि आरोग्याच्या समस्या दूर होतील.व्यवसायाला गती मिळेल आणि नवीन प्रकल्प सुरू करण्याची संधी मिळेल.मानसिक शांती आणि उपाय शोधण्याची वेळ.पूर्व गुंठ्यामुळे नफा मिळण्याची शक्यता.व्यावसायिक जीवनात पदोन्नती, पगार वाढ आणि प्रतिष्ठा वाढेल.जीवनात आनंद आणि समाधान मिळेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.