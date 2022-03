Photo Gallery: 1 एप्रिलपासून हे 10 नियम बदलणार; सर्वसामान्यांवर होणार परिणाम

Rules That Will Change From April 1st, 2022 : 1 एप्रिल 2022 पासून अनेक नियमांत म होणार आहेत. या बदललेल्या नियमांचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांवर होणार आहे. पुढील महिन्यात जीएसटी, एफडी, बँका, कर तसेच इतर नियमांमध्ये बदल होणार आहेत. 1 एप्रिलपासून बदलणाऱ्या महत्त्वाच्या 10 नियमांबद्दल आज आपण जाणून घेणार आहोत.