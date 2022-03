बिटकॉईन आणि एनएफटी ट्रेंडिगमार्फत कोटींची कमाई

कोणत्याही खर्चाशिवाय कोंटींचा मालक

१२ वर्षाच्या मुलांने बिटकॉईन आणि एनएफटी ट्रेंडिगमार्फत कोंटीची कमाई केली आहे तेही कोणतेही पैसे खर्च न करता. या मुलाचे नाव बेन्यामिन अहमद आहे. ५ वर्षाच्या वयामध्ये आपल्या वडिलांकडून त्याने कोंडिग शिकले होते. आता १२ वर्षाच्या वयामधअये त्याने व्हेल थीमचे एनएफटी कलेक्शन रिलीज केले आहे. (Benyamin Ahmed the 12-year-old crypto expert whose NFTs have trade more than Rs 38 crores)