Laptop: खिशाला परवडणारा लॅपटॉप शोधताय? 'हे' आहेत 30 हजारात येणारे बेस्ट लॅपटॉप

Acer One 14 Business Laptop - Acer's One 14 हा देखील या किंमतीच्या टप्प्यावर एक टिकाऊ लॅपटॉप आहे. Acer One 14 Business लॅपटॉपमध्ये 14-इंचाची HD+ स्क्रीन आहे, जी 1366x768 पिक्सेलच्या रिझोल्यूशनसह येते. यात AMD Ryzen 3 3250U प्रोसेसर आणि AMD Radeon ग्राफिक्स आहेत. लॅपटॉपमध्ये Windows 11 सपोर्टसह 256 GB SSD स्टोरेज आणि 8 GB LPDDR4X रॅम आहे. यासोबतच सर्व आवश्यक पोर्ट्स ड्युअल इनबिल्ट माइकसह उपलब्ध आहेत. Amazon वरून हा लॅपटॉप 29990 रुपयांना खरेदी करता येईल.