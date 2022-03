मायलेज असावं तर असं! एक लीटर पेट्रोलमध्ये ही बाईक चालते 90 किमी

Best Mileage Bike in India: अलीकडच्या काळात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर गगनाला भिडलेले आहेत. आधीपासूनच शंभरी पार केलेल्या पेट्रोलच्या दरात युक्रेन रशिया युद्धामुळे आणखी वाढ होण्याची शक्यता वारंवार तज्ञांकडून वर्तवली जात आहे. पैसे वाचवण्यासाठी लोक आता सर्वाधिक मायलेज देणाऱ्या बाईकचे पर्याय तपासत आहेत. आज आपण एका अशा बाईकबद्दल बोलणार आहोत, जी उत्कृष्ट मायलेज तर देतेच परंतु अनेक वर्षांपासून तिने भारतीयांच्या मनावर अधिराज्य गाजवले आहे. (Best Mileage Bike Hero splendor pro gives 90 km mileage in one liter)