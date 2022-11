Avatar 2: बॉलिवूडच्या कलाकारांचे 'अवतार'चं बदलले!

Avatar- The Way of Water : अवतार या सिनेमाने २००९ साली सिनेमागृहात चांगलाच धुमाकूळ घातला होता. व्हिज्युअल इफेक्ट्समुळे हा सिनेमा चांगलाच गाजला. जेम्स कॅमेरुननचा अवतार २ हा पुढील महिन्यात प्रदर्शित होतो.सगळ्यात महत्वाची बाब म्हणजे हा चित्रपट अजुन प्रदर्शित व्हायला महिन्याभराचा कालावधी आहे. मात्र त्यापूर्वीच त्याचं अॅडव्हान्स बुकींग सुरु झालं आहे.याची जादू सर्वत्रच पाहायला मिळत आहे. बॉलिवूडमधील कलाकार व्हिज्युअल इफेक्ट्स शिवाय अवतार लुकमध्ये कसे दिसतील याचे काही फोटो सोशल मीडियावर वर व्हायरल होत आहे...