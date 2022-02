IT क्षेत्रात भारताचा डंका; Top 10 कंपन्यांमध्ये 4 भारतीय, टाटा दुसऱ्या स्थानी

Top 10 IT Companies in World: माहिती तंत्रज्ञान (Information Technology-IT) क्षेत्रात भारताने (India) चांगलाच दबदबा निर्माण केला आहे. जगातील आयटी क्षेत्रातील टॉप 10 कंपन्यांपैकी 4 कंपन्या भारतीय आहेत. एकंदरीतच भारतीय कंपन्यांनी (Indian Companies) आयटी क्षेत्रात भारताचा डंका वाजवलाय असं म्हटले तर अतिशयोक्ती ठरू नये. लंडनमधील ख्यातनाम कंपनी 'ब्रँड फायनान्स' (Brand Finance) दरवर्षी आयटी कंपन्यांच्या ब्रँड व्हॅल्यूचे (Brand Value) मोजमाप करून वार्षिक यादी प्रसिद्ध करीत असते. यंदाच्या यादीमध्ये टॉप 10 कंपन्यात भारताच्या 4 कंपन्यांचा समावेश होत आहे. आयटी क्षेत्रातील टॉप 10 कंपन्यांची यादी आज आपण पाहणार आहोत. (Brand Finance has released a list of the top 10 IT companies in world)