Daughter's Day: या कलाकारांच्या मुली गाजवतायत बॉलीवूड..

Daughter's day : असं म्हणतात की प्रेम व्यक्त करण्यासाठी कोणत्याही खास दिवसाची गरज नसते. पण तरीही त्यांचे प्रेम व्यक्त करण्यासाठी एक दिवस निश्चित करण्यात आला आहे. ज आंतरराष्ट्रीय कन्या दिवस म्हणजेच मुलींचा दिवस. आजचे पालक सर्व रूढी तोडून आपल्या मुलींना पुढे नेत आहेत. बॉलिवूडमध्येही असे अनेक कलाकारआहेत जे आपल्या मुलींच्या प्रगती करण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहेत. अशाच काही कलाकारांच्या मुलींविषयी आज जाणून घेऊया..

(Daughter's Day: The daughters of these artists are rocking Bollywood..

