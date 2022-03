Health Tips: जास्त वेळ उन्हात बसणं शरीरासाठी ठरू शकतं हानिकारक

सूर्यकिरणांपासून शरीराला विटामिन-डी मिळते, जे शरीरासाठी अत्यंत फायदेशीर असते. अनेक लोक आपल्या शरीरातील विटामिन-डीची कमतरता भरून काढण्यासाठी उन्हात बसतात. परंतु जास्त वेळ उन्हात बसल्याने शरीरासाठी हानिकारक ठरू शकते. आज आपण जास्त वेळ उन्हात बसल्यामुळे काय नुकसान होते, हे पाहणार आहोत (Disadvantage of sitting in Sunlight for long Time)