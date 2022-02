Diet Tips: थंडीच्या दिवसात भुईमुगाच्या शेंगा (Peanuts) भरपूर प्रमाणात खाल्ल्या जातात. भुईमुगाच्या शेंगामध्ये पोषकतत्त्व (Nutrients) मोठ्या प्रमाणात असतात. त्यामुळे भुईमुगाच्या शेंगा खाणं शरीरासाठी फायदेशीर असते. भुईमुगाच्या शेंगामध्ये प्रथिने आणि इतर आवश्यक पोषण तत्वे असतात. परंतु तरीही त्याचं अधिक प्रमाणात सेवन केल्याने शरीरावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतात. आज आपण भुईमुगाच्या शेंगांचे जास्त प्रमाणात सेवण केल्याने काय परिणाम होतात, हे जाणून घेणार आहोत. (Eating too many peanuts can be harmful)