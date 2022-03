Photo Story: साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक आहे गुढीपाढवा; जाणून घ्या महत्त्व

साडेतीन मुहूर्त:

यावर्षी शनिवार , २ एप्रिल रोजी गुढीपाडवा आहे. चैत्र शुक्ल प्रतिपदा शालिवाहन शक वर्ष १९४४ शुभकृत् संवत्सराचा प्रारंभ होत आहे. युगाब्द ५१२४ चा प्रारंभ होत आहे. गुढीपाडवा हा साडेतीन शुभ मुहूर्तापैकी एक मुहूर्त मानला जातो. तुम्हाला एखाद्या नवीन चांगल्या उपक्रमाला सुरुवात करायची आहे काय ? मग हा गुढीपाडव्याचा दिवस तुमच्यासाठी उत्तम मुहूर्त आहे. (Gudi Padwa is one of the Sadeteen Muhurt ; Know the importance)