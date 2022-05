Hair Growth Tips: लहान वयात केस पांढरे होणे आजकाल सामान्य झाले आहे. चुकीच्या खाण्यापिण्याच्या सवयी आणि धकाधकीची जीवनशैलीमुळे याचा परिणाम केसांवर दिसून येतो. केस पांढरे होणे, तुटणे, गळणे, कोरडेपणा अशा विविध केसांच्या विविध समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते. मग तुम्ही कितीही उत्पादने वापरली तरी फरक पडणार नाही. अशा परिस्थितीत काही लोक केसांवर ट्रीटमेंट घेण्याचा विचार करतात. पण केसांवर उपचार करणे खूप महाग आणि त्रासदायक असते. परंतु जर तुमच्या आहारात काही गोष्टींचा समावेश असेल तर तुमच्या केसांच्या समस्या दूर होऊ शकतील. (Hair turning white? Include these superfoods in your diet)