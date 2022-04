Harmful Effects of Mango: उन्हाळा आला की, फळांचा राजा आंबा बाजारात सर्वत्र उपलब्ध होतो. आंबा बहुतेकांना खूप आवडतो, काहीजण तर रात्रंदिवस आंबं खात असतात. भात, रोटी किंवा पराठेही अनेक ठिकाणी आंब्यासोबत खाल्ले जातात. तुम्हीही आंब्याचे मोठे चाहते असाल तर काही गोष्टी लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. आंबा खाल्ल्यानंतर लगेच काही गोष्टींचे सेवन करणे टाळा, जेणेकरून आरोग्याला हानी पोहोचणार नाही आणि तुम्हाला संपूर्ण हंगामात आंब्याचा आनंद घेता येईल. आंबा खाल्ल्यानंतर काही गोष्टी टाळल्या नाहीत तर त्या आरोग्याला हानी पोहोचवू शकतात, हे फार कमी लोकांना माहिती असेल. चला तर मग जाणून घेऊया. (Here are 5 things you shouldn't accidentally eat after eating mango; Can be harmful)