High Protein Lentils: भारतीय आहारामध्ये डाळींचा समावेश असतो. काही घरांमध्ये डाळी पराठे, भजी, पॅनकेक, खिचडी इत्यादी विविध प्रकारे तयार करून खातात. फायबर, लेक्टीन्स आणि पॉलिफेनॉल सारख्या आवश्यक पोषक तत्वांनी समृद्ध असलेल्या कडधान्यांमुळे हृदयविकार, लठ्ठपणा, मधुमेह आणि काही कर्करोगाचा धोका कमी होतो. मधुमेह असलेल्या लोकांनी डाळींचे सेवन केल्यास त्यांच्या रक्तातील साखरेचे प्रमाणही कमी होते. वजन कमी करण्याचा आणि स्नायू वाढवण्याचा सर्वात स्वस्त, सोपा आणि प्रभावी मार्ग म्हणजे डाळी. यामध्ये भरपूर प्रथिने आढळतात, त्यामुळे वजन कमी होण्यास आणि स्नायू वाढण्यास मदत होते. आज आपण अशा काही डाळींची माहिती घेणार आहोत. (High Protein Lentils Diet to make your body like bodybuilder)