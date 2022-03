Photo Gallery: होळीत भांग लय झाली? या घरगुती उपायांनी उतरवा हँगओव्हर

Holi Celebration Tips: होळीमध्ये मौजमस्तीसोबतच लोक भांग पिऊन धमाल करत असतात. मिठाई, रंगांची उधळण यासोबतच लोक भांग पितात. बऱ्याचदा अतिउत्साहात लोक जास्त भांग पितात आणि मग त्याचा परिणाम पुढच्या दिवसावर होतो. म्हणूनच भांगाच्या हँगओव्हरमधून बाहेर येणं महत्त्वाचे आहे. त्यासाठीचे घरगुती उपाय जाणून घेऊया.(home remedies to Get rid of hangover of Bhang in Holi)