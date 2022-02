थंडीच्या मोसमात आपण आंघोळीसाठी आणि भांडी धुण्यासाठी गरम पाण्याचा (Warm Water) वापर करतो, पण तुम्हाला माहित आहे का की गरम पाण्याचा वापर इतरही अनेक गोष्टींसाठी केला जाऊ शकतो. होय, स्वयंपाकघरातील अनेक कामे करतेवेळी तुम्ही गरम पाण्याचा वापर अगदी सहज करू शकता आणि ते हिवाळ्यात खूप उपयुक्त ठरू शकते. गरम पाणी तुम्हाला स्वयंपाकघर साफ करण्यापासून ते सिंक उघडण्यापर्यंत बरेच काही करण्यास मदत करू शकते. आज आम्ही तुम्हाला गरम पाण्याशी संबंधित काही सोपे हॅक्स सांगणार आहोत. (Hot water in the kitchen can be useful, know 5 hacks)