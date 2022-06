टीम इंडियाच्या ताफ्यात अजब योगायोग, एका वर्षात बदलले अर्धा डझन कर्णधार

भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील टी-20 मालिकेला आजपासून सुरुवात होत आहे. दुखापतीमुळे संपूर्ण मालिकेतून बाहेर पडलेल्या केएल राहुलमुळे पंतला कर्णधारपदाची संधी मिळाली आहे. ऋषभ पंत एका वर्षात टीम इंडियाचा कर्णधार करणारा सहावा कर्णधार बनणार आहे, हे आश्चर्यकारक आहे. यासोबतच या सर्व कर्णधारांनी द्रविडच्या कोचिंगमध्ये कर्णधारपदाची जबाबदारीही घेतली.(India Team Last One Year Six Captains)