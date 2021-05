विराटला अनुष्काचा आवडलेला चित्रपट माहितीये?

बॉलीवूड आणि क्रिकेट विश्वामध्ये सर्वाधिक लोकप्रिय असणारी जोडी म्हणजे भारतीय क्रिकेट संघाचा कर्णधार विराट कोहली ( indian cricketer virat kohli ) आणि अभिनेत्री अनुष्का शर्मा (anushka sharma). या दोघांनीही कोरोनाच्या काळात मदतीसाठी पुढाकार घेतला आहे. सोशल मीडियावर सक्रिय असण्यात दोघेही अग्रेसर असतात. देशातील सर्वाधिक चर्चेत असणारे सेलिब्रेटी म्हणूनही त्यांचा उल्लेख करता येईल. सध्या सोशल मीडियावर विराटची एक पोस्ट व्हायरल झाली आहे. त्यात त्यानं आपलेला अनुष्काचा आवडलेला चित्रपट आणि त्याच्यातील आवडत्या सीनविषयी सांगितलं आहे. (indian cricketer virat kohli revealed his favorite anushka film said i still see that)