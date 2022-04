Indian Railway Ticket: प्रवास करण्यासाठी लोक विविध प्रकारच्या वाहनांचा वापर करतात. कोणी बसने तर कोणी स्वतःच्या वाहनाने प्रवास करणे पसंत करतात. पण कधी कधी लोकांना जास्त अंतराचा प्रवास करायचा असतो, अशावेळी स्वस्त आणि आरामदायी प्रवासाठी लोक ट्रेनचा पर्याय निवडतात. रेल्वेने प्रवास करताना अनेक सुविधा उपलब्ध असतात. ट्रेनमध्ये आरामदायी आसने, खाण्यापिण्याच्या सुविधा आणि टॉयलेटची सुविधाही उपलब्ध आहे. जर तुम्हालाही ट्रेनने प्रवास करायचा असेल, तर त्यासाठी तुम्हाला सहसा आगाऊ तिकीट बुक करावे लागते कारण लगेच तिकीट मिळणे जवळपास अवघड होऊन बसते. अशा परिस्थितीत ज्या लोकांना काही महत्त्वाच्या कामासाठी अचानक ट्रेनने प्रवास करावा लागतो, तेव्हा कन्फर्म तिकीट न केल्यामुळे या लोकांना प्रवास करता येत नाही. पण रेल्वेचा एक नियम आहे, त्यानुसार तुम्ही रिझर्व्हेशन तिकीटाशिवाय ट्रेनने प्रवास करू शकता. तर हे कसे होईल हे जाणून घेऊया. (Travel by train even without a confirm ticket. Learn the rules)