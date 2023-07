Kargil Vijay Diwas: 'जरा याद करो कुर्बानी', जाणून घ्या 'या' सहा शुरवीरांची कहानी

26 जुलै 1999 रोजी भारतीय लष्कराने कारगिल युद्धात 'ऑपरेशन विजय' यशस्वीपणे पार पाडून भारताला घुसखोरांच्या तावडीतून मुक्त केले होते. या स्मरणार्थ '26 जुलै' हा दरवर्षी कारगिल दिन म्हणून साजरा केला जातो.

भारताचे रक्षण करताना मरण पत्करलेल्या शहिदांचे स्मरण करण्याचा आणि त्यांना आदरांजली अर्पण करण्याचा हा दिवस आहे. यातील काही शहीद वीरांबद्दल आज आपण जाणून घेणार आहोत. (Kargil Vijay Diwas remember these 6 Martyrs who devoted thier life for country)