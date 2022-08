केकेच्या मुलीचं पहिलं लाईव्ह कॉन्सर्ट, वडिलांना वाहिली अनोखी श्रद्धांजली

बॉलिवूड इंडस्ट्रीतील एक उत्तम गायक केके यांचे नुकतेच निधन झाले. त्यांच्या निधनाच्या बातमीने केवळ इंडस्ट्रीलाच नव्हे तर भारतभर पसरलेल्या त्यांच्या चाहत्यांनाही धक्का बसला होता. पण त्यांच्या मृत्यूपासून सर्वाधिक नुकसान कोणाचे झाले असेल तर ते त्यांच्या कुटुंबाचे. तो आता त्यांच्यासोबत नाही हे स्वीकारणे त्यांच्या पत्नी आणि मुलांसाठी खूप कठीण होते.

मात्र, आता हळूहळू परिस्थिती पूर्वपदावर येत आहे. खरं तर, दिवंगत गायक केके यांची मुलगी तमारा कृष्णाने वडिलांच्या निधनानंतर पहिल्यांदाच स्टेजवर परफॉर्मन्स केला. तिच्या आवाजाची जादू पुन्हा एकदा चालली, ज्याचे फोटो सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. (KK Daughter Taamara Krishna Performed On Stage Give Tribute To Her Father)