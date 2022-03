Happiest Zone ठरलेल्या फिनलॅन्डमध्ये लोक इतके खूश कसे?

येथील हवामानही कमी प्रसन्न नाही (The atmosphere here is no less pleasant) फिनलॅन्ड हा पूर्व युरोपचा एक भाग आहे जेथे हवामान अतिशय थंड आहे, जेथे आर्क्टिक सर्कलमध्ये असल्याने हिवाळा सहा महिने टिकतो. या देशातील अनेक भागात सहा महिने रात्रीचा मुक्काम असतो.फिनलॅन्डचे लोक आपली नैसर्गिक परिस्थिती वेगळी असूनही आनंदाने जगायला शिकले आहेत. पाऊस, बर्फ आणि कडाक्याच्या थंडीतही इथले लोक जीवनाचा पुरेपूर आनंद घेतात.