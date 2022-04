काल रात्री दादर-माटुंगा रेल्वे स्थानकादरम्यान झालेल्या रेल्वे अपघातामुळे मुंबई लोकलचा (Mumbai Local) खोळंबा झाला आहे. मुंबईतील विविध स्थानकांवर तुडुंब गर्दी पाहायला मिळत आहे. दादरहून निघालेल्या पुदुच्चेरी एक्स्प्रेसला (Puduchchery Express) सीएसएमटीहून निघालेल्या गदग एक्स्प्रेसने धडक दिल्याची घटना दादर-माटुंगा स्थानकांदरम्यान शुक्रवारी रात्री घडली. यावेळी पुदुच्चेरी एक्स्प्रेसचे तीन डबे रुळांवरून घसरले. या अपघातात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. (Train of Mumbai local due to train accident; Crowds at stations)