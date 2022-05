Photos: काय सांगता! भारतातील 'या' ट्रेनमध्ये करू शकता मोफत प्रवास

जर तुम्ही भारतात विना तिकीट ट्रेनमधून प्रवास करताना पकडला गेलात तर तुम्हाला दंड होऊ शकतो. काही प्रकरणांमध्ये तुम्हाला तुरुंगवासही भोगावा लागू शकतो, पण देशात अशी ट्रेन आहे, ज्यामध्ये तुम्ही कोणताही खर्च न करता मोफत प्रवास करू शकता. विश्वास बसत नाहीये ना? पण भाक्रा रेल्वे ट्रेनचे प्रवासी 73 वर्षांपासून मोफत ट्रेन प्रवासाचा आनंद घेत आहेत. जाणून घेऊया या खास ट्रेनबद्दलची विशेष माहिती..(Passengers of Bhakra Railway have been enjoying free train travel for over 73 years.)