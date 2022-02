भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) हे जगातील सर्वात प्रभावी नेत्यांपैकी एक आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे धाडसी निर्णय घेण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. त्याच्या निर्णयांमुळे कधी त्यांची वाहवा होते तर कधी ते टीकेचे धनी होतात. मोदींची कार, मोदींचे विमान एवढेच काय तर मोदींची जॅकेटसुद्धा चर्चा होत असते. पंतप्रधान मोदी सुमारे 138 कोटी भारतीयांचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यामुळे त्यांच्या सुरक्षिततेची विशेष काळजी घ्यावी लागते. साहजिकच या सर्व गोष्टींमुळे त्यांच्या प्रत्येक गोष्टींवर प्रचंड खर्चे केला जातो. पंतप्रधानांना हवाई प्रवासासाठी विशेष विमान वापरतात. त्यांच्या एक तासाच्या हवाई प्रवासाचा खर्च ऐकला तर तुम्ही चकीत व्हाल...(The Prime Minister uses a special aircraft called Air India One for air travel.)