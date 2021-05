क्लिकनंतरच्या खटपटीनंतर 'ये चाँद निकला!' शरयू काकडे By A+ A-

पुणे : पुण्यातील 16 वर्षीय प्रथमेश जाजू याने चंद्राचे 50,000 सुंदर आणि त्रिमितीय(detailed three-dimensional images) फोटो काढले आहे.

50000 फोटोंना एकमेकांवर ठेवल्यानंतर जी आभासी आणि स्पष्ट दिसणारी प्रतिमा त्याने तयार केली आहे. त्यालाच ''HDR last quarter mineral Moon'' असे नाव जाजूने दिले आहे

चंद्राच्या तपकिरी आणि निळ्या -राखाडी छटा चित्रित केल्या असून चंद्राच्या पृष्ठभागावरील वेगवेगळ्या रचना स्पष्ट दिसत आहे. एक्सिट्रीमली हाय रिझोल्युशनमधील फोटोमध्ये चंद्रवरील(Craters) खडकाळ भागही स्पष्टपणे दिसत आहे

Monochromatic Version of the Last Quarter Moon

