Photo: जरा याद करो कुर्बानी...पुलवामा हल्ल्याला 3 वर्ष पूर्ण

आज 14 फेब्रुवारी...आजचा दिवस जगभरात प्रेमाचा दिवस म्हणजेच 'व्हॅलेन्टाईन्स डे' (Valentines Day) म्हणून साजरा केला जातो. पण हा दिवस भारतीयांच्या (Indian) दृष्टीने डोळ्यांत पाणी आणणारा आहे. कारण 2019 मध्ये याच दिवशी पुलवामांमध्ये (Pulwama) अतिरेकी हल्ल्यामध्ये (terrorist attack) सीआरपीएफच्या 40 जवान शहीद झाले होते. आज या घटनेला तीन वर्ष पूर्ण होत आहेत. (40 Indian soldiers were killed in a terrorist attack in Pulwama, Jammu and Kashmir, On 14 February 2019,.)